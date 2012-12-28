В Лев-Толстовской больнице протекла крыша и обвалился потолок

В ситуации виноват недобросовестный подрядчик.

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«В сети распространяется видео текущего потолка больницы в поселке Лев Толстой. Сейчас, после объединения, это филиал Данковской районной больницы. Поручила разобраться в ситуации. Больница в поселке сейчас в стадии ремонта. Рабочие сняли крышу, чтобы заменить на новую. В период ремонта отделения больницы закрыты для пациентов. Действительно, накануне в районе прошел сильный дождь. И открытая крыша потекла. Угрозы ни персоналу, ни пациентам нет. Строители последствия протечки устранят. Однако, понимаю, что во время дождя страдают и стены и потолок здания. Получила главному врачу проработать с подрядчиком вопрос ускорения сроков ремонта. Ситуацию держу на контроле. Еще раз акцентирую внимание: в том здании, где протек потолок, пациентов нет уже с марта этого года», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова.











«В сети распространяется видео текущего потолка больницы в поселке Лев Толстой. Сейчас, после объединения, это филиал Данковской районной больницы. Поручила разобраться в ситуации. Больница в поселке сейчас в стадии ремонта. Рабочие сняли крышу, чтобы заменить на новую. В период ремонта отделения больницы закрыты для пациентов. Действительно, накануне в районе прошел сильный дождь. И открытая крыша потекла. Угрозы ни персоналу, ни пациентам нет. Строители последствия протечки устранят. Однако, понимаю, что во время дождя страдают и стены и потолок здания. Получила главному врачу проработать с подрядчиком вопрос ускорения сроков ремонта. Ситуацию держу на контроле. Еще раз акцентирую внимание: в том здании, где протек потолок, пациентов нет уже с марта этого года», — написала в своём Telegram-канале Анна Маркова.

В Лев-Толстовской больнице, которая с 1 марта вошла в состав Данковской центральной районной больницы, вчера из-за ливня протекла крыша, затопило второй этаж и обвалилась часть потолка — к счаcтью, никто не пострадал.— На видео — состояние больницы в посёлке Лев Толстой (бывшей Лев-Толстовской районной больницы). Ремонт кровли затянулся, помещения не защищены от дождя совершенно. После дождя протек потолок на втором этаже, где находится поликлиника, в терапевтическом и хирургическом отделениях. Терапевтическое отделение было закрыто в апреле 2025 года, со слов руководства, из-за аварийного состояния потолка, тем не менее, на данный момент в палаты терапевтического отделения переместили детскую поликлинику. То есть над врачами и их маленькими пациентами по сути нависает тот самый аварийный потолок! 4 июня прямо во время рабочего дня произошло обрушение части потолка, чудом никто не пострадал. Если не принять меры, то потолок будет обрушаться и дальше, могут пострадать пациенты и персонал больницы, — говорилось в обращении в редакцию.На самом деле пациентов на втором этаже давно нет — об этом GOROD48 рассказал заместитель главного врача по медицинской части Данковской ЦРБ Эдуард Долгих. Вчера он лично побывал в больнице в посёлке Лев Толстой.— Часть потолка обвалилась ещё в январе-феврале этого года. Ещё в сентябре прошлого года был заключен контракт на ремонт крыши, в октябре-ноябре прошлого года подрядчик приступил к работе. Но он её не закончил в срок, в зиму крыша осталась не закрытой! Контракт с фирмой был расторгнут, ремонтировать крышу больницы будет другая организация. И сейчас мы видим результат работы недобросовестного подрядчика. Проблемы начались ещё со снегом в январе-феврале этого года. А вчера лил сильный дождь, и они снова о себе напомнили. Все пациенты выведены оттуда, терапевтическое отделение закрыто. Больные по маршрутизации направляются в Данков, это всего 25 километров. В педиатрическом отделении тоже промокла кровля. Но пациентов на втором этаже нет — они все на первом этаже, где нет протечки. Проблемой мы занимаемся — уже в предстоящий понедельник по этому поводу будет большое совещание с руководством района и Минздрава Липецкой области. Ситуация под контролем, — рассказал GOROD48 Эдуард Долгих.Ситуация хорошо известна и прокуратуре. По ней уже вносилось представление.— Ситуация находится на контроле прокуратуры. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.На видео из больницы уже отреагировала и министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.