В Липецкой области до +30

Существенных осадков завтра не ожидается.

6 июня погоду в Липецкой области будет определять малоградиентное поле атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 7 и 8 июня через территорию региона пройдут атмосферные фронты с запада, местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы.Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 июня — 19 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы, 7 и 8 июня — 22-23 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, с переходом на юго-западный, ночью слабый, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью будет от +8 до +13 градусов, днем — от +25 до +30 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 6 июня стал самым теплым в Липецке в 1988 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1947 году — 4 градуса тепла.