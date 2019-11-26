Общество

сегодня, 10:17

Билет на «трамвай как в Европе» стоил бы для липчан 197 рублей

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#трамвай
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Билет на «трамвай как в Европе» стоил бы для липчан 197 рублей

Евгения Уваркина рассказала депутатам Липецкого горсовета от фракции «ЕР», а затем и всем остальным, о туманных перспективах электротранспорта.

Сегодня фракция «Единой России» Липецкого горсовета собралась на свое заседание за полчаса до начала очередной сессии.

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В начале единороссы обсудили итоги XIX съезда партии. Депутат Александр Афанасьев коротко сообщил о целях прошедшего в преддверии нового электорального цикла съезда. Парламентарий сказал, что премьер-министр Дмитрий Медведев лично возглавит работу над новой редакцией устава партии, а на местах будут созданы экспертные и рабочие группы по поддержке партийных проектов в регионах.

- Президент сказал терзать чиновников. Бессмысленно этого делать мы не будем, а только по делу, - пошутил председатель фракции «ЕР», спикер горсовета Игорь Тиньков.

Потом слово дали главе Липецка. Евгения Уваркина разрешила её терзать, но с одним условием - конструктивно, без популизма.

Евгения Уваркина рассказала депутатам-«медведям» о нынешнем состоянии липецкого трамвая. Рассказала о всех трех сценариях развития электротранспорта: лизинг, кредит, концессия. В любом случае на трамвай нужно будет тратить по 600 млн рублей ежегодно в течение 10 лет. А с учетом операционных затрат - 750 млн рублей в год.

- Наша задача - определиться с приоритетами, ведь трамвай возит четыре процента пассажиропотока, главным образом работников предприятий Левобережья. На эти же деньги за 10 лет можно построить или 11 школ, или 2,5 тысячи километра водопроводных сетей, или три миллиона квадратных метров дорог, или 6 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Но так мы решаем проблемы 90 процентов жителей Липецка, - сказала мэр.

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При затратах на «инновационный трамвай» и новые ветки путей нужно будет потратить 17,2 млрд рублей за 18 лет. Тогда «трамвай получится такой, как в Европе», где в городах возят до 40% горожан:

- Это была бы амбициозная задача. Если говорить о билетах на проезд, то он бы стоил 197 рублей. Это недопустимо.

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Трамвай в Риме. Цена проезда - 1,5 евро (тариф пересадочный). Единый месячный проездной на все виды городского и пригородного транспорта - 35 евро (2250 рублей). 

По мнению Евгении Уваркиной, объем инвестиций в миллиард рублей за два года позволит полностью заместить трамваи 25 автобусами на газомоторном топливе. На эти средства также можно было бы расширить «бутылочные горлышки» на главных перекрестках дорог с выделением крайних полос под движение муниципальных автобусов и маршруток. Это позволит избежать нынешних пробок.

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- Этот вопрос достаточно эмоциональный. Наша задача - остановиться на одном из трех вариантов. Нам не нужен популизм. Нужен холодный расчёт, - подытожила мэр.

Спикер горсовета Игорь Тиньков предложил обсудить судьбу трамвая на «круглом столе», попросив не смешивать в одну кучу трамвай, сети и школы. Но, кажется, услышан Евгенией Уваркиной не был.

Эту же информацию Евгения Уваркина довела до всех депутатов на сессии горсовета. Но задать главе Липецка вопросы запретил Игорь Тиньков, предложив вынести обсуждение темы трамвая на отдельное депутатское заседание.
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#трамвай
3

Комментарии (78)

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А Может быть !

55 секунд назад
Матрусову и Анцупову нужно было меньше воровать !.
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Инопланетянин

1 минуту назад
Госпожа Уваркина(не друг и не товарищ)1,5 евро за былет в европе это 0,00075% зарплати на одну поездку.Вы можете только песочници строить иденги казёние превратить в песок
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Правильно!

2 минуты назад
Скорее поднимайте цены на проезд !, Пусть пенсионеры бегают за транспортом и экономия и Здоровье , А заодно до тупорылых дойдёт ...,за кого нужно было голосовать !.
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Слушатель

2 минуты назад
Уваркина по сути дело говорит. Делать огромные затраты на, ну очень маленькую сеть транспорта не логично. А депутаты в виде тех кто в основном говорит и все время что то обсуждает, маскируя это под трудоемкую затратную свою работу, объясняя тем самым деньги налогоплательщиков, все время палки в колеса вставляют. Потому что "Н-е" люди выигрывают время, для обдумывания своих интересов, а именно "как бы получить выгоду $ из всего этого".
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Тема

5 минут назад
Вот что значит отсутствие выборов, всякое дерьмо во власти!
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СРАЗУ

5 минут назад
Скажу.Платите зарплату 1000 евро хоты бы и делай проездной 2000.В чем проблема.
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Анч

7 минут назад
Нина, если бы были выборы это недоразумение даже не вылезло!
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12345

8 минут назад
Может в командировки надо посылать специалистов? Кто понимает, что хорошо, а что не очень..
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АЛЕКС

8 минут назад
Ну а что мы возмущаемся ?? Новая метла ! Новые сказки ! По старым песням!!!
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Это же запод

9 минут назад
Недавний передача Германия ( про берлинский стену) ветеран войны 1000 евро, жена обычная пенсионерка 700 евро. А у нас 10-15т. обычный пенсионер. Вот это сравнение с це Европой.
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