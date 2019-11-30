Общество
сегодня, 11:55
На субботнике глава Липецка объявила о присоединении города к движению «Let's do it!»
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Евгения Уваркина личным примером вывела на уборку мусора около 200 горожан.
Сегодня к 9.00 под крышей автостоянки у ТРЦ «Ривьера» собралось более ста липчан, которые вняли призыву главы Липецка поучаствовать в субботнике по уборке от мусора парка Молодежный. Настроение у людей было не ахти, ведь с ночи зарядил дождь, который не собрался прекращаться.
- Местные жители есть? - спросила у собравшихся Евгения Уваркина.
Вопрос этот глава Липецка задала неспроста, ведь на этой неделе она стала участником заочной полемики с известным российским блогером-убанистом Ильей Варламовым, который, зацепившись за брошенную в сердцах реплику Уваркиной в ее посте в Инстаграм, касающейся будущего благоустройства этого места, написал, что она «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный».
Местные пришли. И не только привычные к субботникам люди среднего возраста, но и мамы с детьми, бабушки с внуками, молодежь. Конечно, были и бюджетники - работники детсадов и школ ближайших к парку микрорайонов, общественники, сотрудники управления Октябрьским округом города, весь ТОП-менеджмент мэрии.
Поблагодарив липчан за небезразличие к благоустройству города, Евгения Уваркина сказала, что в такую погоду не имеет права никого призывать идти на на уборку. А тем, кто все же решился пойти в дождь на сбор мусора, рассказала историю о том, как за один день жители Эстонии убрали от мусора всю страну:
- В Эстонии один бизнесмен, который регулярно убирал от мусора общественные места, в компании друзей посетовал на то, что на чистой территории снова мусорят. И кто-то предложил 3 мая убрать Эстонию за один день. Семь месяцев ушло у них на подготовку, и 3 мая 2008 года 50 тысяч людей собрали 10 тысяч тонн мусора. Об этом узнали в других странах. И сегодня к движению «Let's do it» - «Давайте сделаем это» - присоединились люди с активной жизненной позицией из более ста стран мира. Люди выходят и делают мир вокруг чище. Предлагаю решить, готовы ли мы присоединиться к этому движению, чтобы 3 мая пригласить липчан на уборку города? Возможно, мы побьем рекорд Эстонии. Сегодня предлагаю дать старт этому движению!
Желание главы Липецка собравшие поддержали. И те, кто хотел, пошел в мокрый парк.
К этому времени к субботнику присоединилось порядка 200 горожан. От управления Октябрьским округом они получили еще мешки и рукавицы. И менее чем за 40 минут очистили от мусора территорию между «Ривьерой» и 27 микрорайоном. Причем все работали на совесть. Как писали в газетах советского времени, с неподдельным энтузиазмом (по окончанию работы участников уборки парка ждали бесплатные горячий шашлык и чай в разбитой на углу улиц Катукова и Кривенкова палатке). В итоге общим делом увлеклись даже двое из пяти участников липецкого штаба Навального, до этого снимавшие субботник на видео и сопровождавшие увиденное саркастическими репликами.
- Нас порой упрекают в том, что мы призываем к участию в субботниках людей, которые уже заплатили налоги. Есть мнение, что власть хочет заставить людей работать бесплатно, а сама ничего не хочет делать. Да, мы платим налоги, но при этом и мусорим. Такие акции мы проводим для того, чтобы вместе нести ответственность за город, за отсутствие вандализма, за чистоту в парках. Ведь не все равно человеку становится только тогда, когда он принимает в каком-то процессе личное участие. Поэтому хорошо делать все вместе. Так начинается сопричастность, ответственность. Это показал тот же пример Эстонии. Тот, кто хоть раз участвовал в субботнике, уже никогда не будет мусорить. И такой человек показывает пример семье, друзьям, соседям. Взрослые - детям, а порой и дети - взрослым. И это хорошие истории, - прокомментировала GOROD48 итоги акции глава Липецка.
Мусора на этом субботнике собрали аж два «КамАЗа», которые еще и трамбовали его. И чего только не нашли в парке: помимо традиционных пластиковых и стеклянных бутылок, стаканов и упаковок от снеков среди находок попадалась обувь, нижняя женская одежда, выпотрошенные дамские сумочки, стариковские бадики и даже подставка под новогоднюю ель.
… Парк площадью 18 га лишь со стороны улицы Катукова хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова часть парка отвоевали ставшие платными стихийные парковки, картину портит заброшенная пока стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни». Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - заросший пустырь.
Но в следующем году парк Молодежный ждут обещанные еще летом этого года преобразования. Его избавят от самосева и больных деревьев. Построят тротуар от «Ривьеры» до 27 микрорайона и сделают в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроят зону барбекю, возможно, оборудуют скейт-парк и установят детский развлекательный комплекс. В мэрии ждут предложений от горожан, обещая, что учтут их при разработке проекта благоустройства парка.
- Местные жители есть? - спросила у собравшихся Евгения Уваркина.
Вопрос этот глава Липецка задала неспроста, ведь на этой неделе она стала участником заочной полемики с известным российским блогером-убанистом Ильей Варламовым, который, зацепившись за брошенную в сердцах реплику Уваркиной в ее посте в Инстаграм, касающейся будущего благоустройства этого места, написал, что она «решила шантажировать жителей окружающих микрорайонов, заявив, что если те не выйдут на субботник, то власти не будут благоустраивать парк Молодежный».
Местные пришли. И не только привычные к субботникам люди среднего возраста, но и мамы с детьми, бабушки с внуками, молодежь. Конечно, были и бюджетники - работники детсадов и школ ближайших к парку микрорайонов, общественники, сотрудники управления Октябрьским округом города, весь ТОП-менеджмент мэрии.
Поблагодарив липчан за небезразличие к благоустройству города, Евгения Уваркина сказала, что в такую погоду не имеет права никого призывать идти на на уборку. А тем, кто все же решился пойти в дождь на сбор мусора, рассказала историю о том, как за один день жители Эстонии убрали от мусора всю страну:
- В Эстонии один бизнесмен, который регулярно убирал от мусора общественные места, в компании друзей посетовал на то, что на чистой территории снова мусорят. И кто-то предложил 3 мая убрать Эстонию за один день. Семь месяцев ушло у них на подготовку, и 3 мая 2008 года 50 тысяч людей собрали 10 тысяч тонн мусора. Об этом узнали в других странах. И сегодня к движению «Let's do it» - «Давайте сделаем это» - присоединились люди с активной жизненной позицией из более ста стран мира. Люди выходят и делают мир вокруг чище. Предлагаю решить, готовы ли мы присоединиться к этому движению, чтобы 3 мая пригласить липчан на уборку города? Возможно, мы побьем рекорд Эстонии. Сегодня предлагаю дать старт этому движению!
Желание главы Липецка собравшие поддержали. И те, кто хотел, пошел в мокрый парк.
К этому времени к субботнику присоединилось порядка 200 горожан. От управления Октябрьским округом они получили еще мешки и рукавицы. И менее чем за 40 минут очистили от мусора территорию между «Ривьерой» и 27 микрорайоном. Причем все работали на совесть. Как писали в газетах советского времени, с неподдельным энтузиазмом (по окончанию работы участников уборки парка ждали бесплатные горячий шашлык и чай в разбитой на углу улиц Катукова и Кривенкова палатке). В итоге общим делом увлеклись даже двое из пяти участников липецкого штаба Навального, до этого снимавшие субботник на видео и сопровождавшие увиденное саркастическими репликами.
- Нас порой упрекают в том, что мы призываем к участию в субботниках людей, которые уже заплатили налоги. Есть мнение, что власть хочет заставить людей работать бесплатно, а сама ничего не хочет делать. Да, мы платим налоги, но при этом и мусорим. Такие акции мы проводим для того, чтобы вместе нести ответственность за город, за отсутствие вандализма, за чистоту в парках. Ведь не все равно человеку становится только тогда, когда он принимает в каком-то процессе личное участие. Поэтому хорошо делать все вместе. Так начинается сопричастность, ответственность. Это показал тот же пример Эстонии. Тот, кто хоть раз участвовал в субботнике, уже никогда не будет мусорить. И такой человек показывает пример семье, друзьям, соседям. Взрослые - детям, а порой и дети - взрослым. И это хорошие истории, - прокомментировала GOROD48 итоги акции глава Липецка.
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Мусора на этом субботнике собрали аж два «КамАЗа», которые еще и трамбовали его. И чего только не нашли в парке: помимо традиционных пластиковых и стеклянных бутылок, стаканов и упаковок от снеков среди находок попадалась обувь, нижняя женская одежда, выпотрошенные дамские сумочки, стариковские бадики и даже подставка под новогоднюю ель.
… Парк площадью 18 га лишь со стороны улицы Катукова хоть немного напоминает ухоженную территорию. Со стороны улицы Кривенкова часть парка отвоевали ставшие платными стихийные парковки, картину портит заброшенная пока стройплощадка многофункционального спорткомплекса «Катящиеся камни». Со стороны улицы Минской парк завален строительным мусором. Тут же - площадка, на которую из строящихся микрорайонов юго-запала города свозят чернозем. Со стороны улицы Московской - заросший пустырь.
Но в следующем году парк Молодежный ждут обещанные еще летом этого года преобразования. Его избавят от самосева и больных деревьев. Построят тротуар от «Ривьеры» до 27 микрорайона и сделают в парке пешеходные дорожки на месте протоптанных «народных троп», устроят зону барбекю, возможно, оборудуют скейт-парк и установят детский развлекательный комплекс. В мэрии ждут предложений от горожан, обещая, что учтут их при разработке проекта благоустройства парка.
987
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