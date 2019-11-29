Общество

сегодня, 15:40

В Липецке и Ельце травмы во время гололеда получили 156 человек

12 688
#гололед
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В Липецке и Ельце травмы во время гололеда получили 156 человек
За 24 часа с 8 утра 28 ноября до 8 утра 29 ноября в травмпункты Липецка и Ельца обратились 156 человек подскользнувшихся на улице. Двое из обратившихся - дети. 

Напомним, что гололед покрыл улицы населенных пунктов области 28 ноября из-за резкого изменения погоды, принесшего дождь и туман. Синоптики утверждают, что такая погода сохранится в области и завтра.

Несколько простых правил безопасного поведения в гололед сегодня напомнил Липецкий областной центр медицинской профилактики:

Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах - велика вероятность тяжелых травм.

Пожилым людям в гололед следует  брать с собой палку с резиновым наконечником. А беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения - передвижение в одиночку может быть слишком опасно и для будущей мамы, и для малыша.

Во  время гололеда держитесь подальше от проезжей части и ни в коем случае не перебегайте ее! Тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается. 

На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не угодить под колеса автобуса. 

Обезопасить себя от падений можно лишь одним способом – быть предельно внимательным и не бравировать собственной ловкостью. Даже молниеносная реакция не всегда спасает. Если же вы ей обладаете, то в момент падения нужно быстро сгруппироваться и расслабиться.

Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, появились отеки - срочно обратитесь в травмпункт! У вас может быть сотрясение мозга или скрытая травма! 







 
12 688
#гололед
2

Комментарии (12)

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Верочка

11 минут назад
В добром сегодня вообще жесть, к обеду только удосужились посыпать, да и то через пень колоду, золотарев глава совета вообще чужое место занимает
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Обломов .

21 минуту назад
Прямо как специально вместо асфальта положили плитку ,дураку было ясно ,что в случае обледенения плитка становится более скользкой чем асфальт .Кому теперь предьявлять счет ?
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Нет

28 минут назад
такого слова ! ?Мы придумаем .....!
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Юрок Алтушок.

30 минут назад
Наверное ообещанные 23 единицы дорожной техники херово работали.
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Главное

48 минут назад
чтобы среди подскользнувшихся не было депутатов и чиновников!
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Всем пострадавшим

51 минуту назад
Пишите заявления в прокуратуру! надо уже этих бездельников, которые у нас дорогами занимаются, наказывать рублем
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Учитель

58 минут назад
Город48, ау! К вам корректор хоть иногда забегает? Нет? Тогда возьмите учебники и словари, хотя бы школьные. Ну нет в русском языке слова "подскользнувшихся"! По-русски правильно "поскользнувшиеся, поскользнуться", без "д".
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Сара Коннор

сегодня, 16:17
Артамон, с самолетов не надо аэрозоли распылять - тогда и погода будет отличная.
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Елена

сегодня, 16:12
Это полный кошмар.Адский ад.
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Артамон

сегодня, 16:11
Это всё потому, что в коньках надо ходить, а не в ботинках и в кроссовках!
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