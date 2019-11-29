В Липецке и Ельце травмы во время гололеда получили 156 человек

За 24 часа с 8 утра 28 ноября до 8 утра 29 ноября в травмпункты Липецка и Ельца обратились 156 человек подскользнувшихся на улице. Двое из обратившихся - дети.Напомним, что гололед покрыл улицы населенных пунктов области 28 ноября из-за резкого изменения погоды, принесшего дождь и туман. Синоптики утверждают, что такая погода сохранится в области и завтра.Несколько простых правил безопасного поведения в гололед сегодня напомнил Липецкий областной центр медицинской профилактики:

Передвигаться по гололеду необходимо крайне осторожно. Лучше обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, опираясь на всю ступню. Руки ни в коем случае нельзя держать в карманах - велика вероятность тяжелых травм.

Пожилым людям в гололед следует брать с собой палку с резиновым наконечником. А беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения - передвижение в одиночку может быть слишком опасно и для будущей мамы, и для малыша.

Во время гололеда держитесь подальше от проезжей части и ни в коем случае не перебегайте ее! Тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не угодить под колеса автобуса.

Обезопасить себя от падений можно лишь одним способом – быть предельно внимательным и не бравировать собственной ловкостью. Даже молниеносная реакция не всегда спасает. Если же вы ей обладаете, то в момент падения нужно быстро сгруппироваться и расслабиться.

Если вы все-таки упали и через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, появились отеки - срочно обратитесь в травмпункт! У вас может быть сотрясение мозга или скрытая травма!