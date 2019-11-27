Происшествия

39 минут назад

Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан

8 999
#ЖКХ #платежи
Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан

Организация собирала плату за общедомовые нужды, но не перечисляла деньги  энергетикам.

Прокуратура Липецкой области установила факт хищения платежей липчан за ОДН. Как сообщил GOROD48 и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Вадим Черников, УК «Липецкая управляющая компания» провернула финансовую махинацию и поставила жильцов домов из своего фонда под риск остаться без электричества.



- При проверке мы установили, что «Липецкая управляющая компания» не довела до поставщиков электричества 7-8 млн рублей. Жильцы домов, которые обслуживает компания, исправно платили и по своим счетчикам, и за ОДН. Но плата за общедомовые нужды до энергетиков не доходила. Эта схема применялась в компании с 2017 по 2019 годы, поставщики электроэнергии не получили значительную сумму, - рассказал Вадим Черников. - Мы передали материалы проверки в полицию. В отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». К счастью, махинации «управляшки» никак не сказались на жильцах, но действия УК создали риск прекращения подачи электроэнергии в жилые дома из-за долга по ОДН. Дело УК находится на стадии следствия. 

По данным прокуратуры Липецкой области на сегодняшний день управляющие компании задолжали ресурсоснабжающим организациям около 300 млн рублей.
8 999
#ЖКХ #платежи

Комментарии (8)

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СанСаныч

3 минуты назад
что-то маловато
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ПРОКУРАТОРУ

7 минут назад
А ВЫ ПРОВЕРЬТЕ ТЕ УК , КОТОРЫЕ ДЕРЖАТ НА БАЛАНСЕ ПРИБОРЫ УЧЕТА ПО ТЕПЛУ И ОТЧИСЛЯЯ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕАТТЕСТАЦИЮ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО ОДНОГО ДОМА, А В МАСШТАБАХ УК МИЛЛИОНЫ И ПРИ ЭТОМ НИКОГДА НЕ ПЕРЕДАЮТ ДАННЫЕ ПО ТЕПЛУ ПО ЭТИМ СЧЕТЧИКАМ, Т.К. ОНИ ЯКОБЫ " НЕ РАБОТАЮТ" И БАБКИ ТИХО УХОДЯТ В КАРМАНЫ ЖУЛИКАМ, ТАМ ТАКОГО НАРОЕТЕ ЧТО ОДН БУДУТ ЦВЕТОЧКАМИ!!!!!!!!
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...

13 минут назад
Расплодили воровство им через управляющие компании
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С добрым утром!

21 минуту назад
Узнаю прокуратуру! Только получив пинка сверху, она просыпается и с удивлением обнаруживает, что всё украдено и выведено за бугор. И начинают писать бумажки в разные ведомства, а ответы собирать в папочку. Так и работают уже 30 лет.
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гостья

24 минуты назад
и еще хотят опять вернутся к оплате через посредников?
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Однако

24 минуты назад
Почему Алексей Чернов еще не арестован?
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Люди

31 минуту назад
А ведь мы кричали об этом во все инстанции. Сажать надо директоров ук, гжи, администрацию
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Это

34 минуты назад
Копейки там ссуммы вертятся посерьезнее
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