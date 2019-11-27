Управляющая компания подозревается в хищении 7 млн рублей из платежей липчан

Организация собирала плату за общедомовые нужды, но не перечисляла деньги энергетикам.

Прокуратура Липецкой области установила факт хищения платежей липчан за ОДН. Как сообщил GOROD48 и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Липецкой области Вадим Черников, УК «Липецкая управляющая компания» провернула финансовую махинацию и поставила жильцов домов из своего фонда под риск остаться без электричества.







- При проверке мы установили, что «Липецкая управляющая компания» не довела до поставщиков электричества 7-8 млн рублей. Жильцы домов, которые обслуживает компания, исправно платили и по своим счетчикам, и за ОДН. Но плата за общедомовые нужды до энергетиков не доходила. Эта схема применялась в компании с 2017 по 2019 годы, поставщики электроэнергии не получили значительную сумму, - рассказал Вадим Черников. - Мы передали материалы проверки в полицию. В отношении управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». К счастью, махинации «управляшки» никак не сказались на жильцах, но действия УК создали риск прекращения подачи электроэнергии в жилые дома из-за долга по ОДН. Дело УК находится на стадии следствия.



По данным прокуратуры Липецкой области на сегодняшний день управляющие компании задолжали ресурсоснабжающим организациям около 300 млн рублей.