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289
46 минут назад
8

На площади Победы в Липецке вновь появилась вечная лужа

Ей уже не менее 15 лет.

После вчерашнего дождя во дворе дома №3а на площади Победы снова появилась лужа!

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«Я сидел при Александре Втором Освободителе, при Александре Третьем Миротворце, при Николае Втором Кровавом...» Помните эту цитату из «Золотого теленка» от зицпредседателя Фунта? Если бы лужа во дворе дома №3а на площади Победы в Липецке могла говорить, она сказала бы: «Я появилась при Генсеке КПСС Леониде Ильиче Брежневе, потом пережила Юрия Владимировича Андропова, Константина Устиновича Черненко, первого и последнего президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Меня пытались осушить при Ельцине, Путине, Медведеве и снова Путине. Я знала мэра Михаила Гулевского. Продолжила существование при мэрах Иванове, Уваркиной, Ченцове».

Лужа действительно уникальная. Так, после июньского дождя 2019 года мы написали, что «Самая старая лужа Липецка теперь богата дичью» — в ней поселилась пара диких уток. К тексту было приложено и фото этой парочки, селезня и кряквы.

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Лужу долго изживали. Вначале мэрия поставила диагноз: она образуется во дворе дома из-за отсутствия ливневой канализации. Потом болезнь стали лечить. Еще в 2018 году при мэре Иванове городское управление капремонта разработало соответствующий проект отвода из нее воды, на реализацию которого тогда был необходим всего миллион рублей. Но денег этих тогда не нашлось. Летом и осенью 2021 года работники МБУ «Управление благоустройства Липецка» смонтировало, наконец, дренажный колодец, чтобы из него вода в ливневку, с нуля построенную в 2020-м на проспекте Победы. Но лужа при всем том там и осталась.

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Потому, что этот дренажный колодец нужно регулярно чистить от грязи, листвы и всякого мусора, которого полно во дворе дома, на стене которого нанесено патриотическое граффити.

— В ближайшее время сотрудники МБУ «Управление благоустройства Липецка» прочистит дренажный колодец, — сообщили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
лужа
ливневка
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
охотник
6 минут назад
кряква это вид уток, а селезень-мужская особь
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Липчанин
10 минут назад
Куда смотрит управление благоустройства Липецка? Все нормально?
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Житель
11 минут назад
А кому надо проверять? И зачем надо проверять? И так сойдет.
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...
12 минут назад
На остановке "Улица Терешковой" (на противоположной стороне от "Звездного" по направлению к Областному центру культуры ) вновь появилось море, и на второстепенной дороге за остановкой, и на пешеходном переходе. Где идти- не понятно. Только копали и асфальтировали!!! Кто-нибудь проверял работу?
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Никадим
4 минуты назад
Вы не понимаете это город фонтанов и прудов пора карпа кои запускать и вот потянутся к нам туристы со всего мира
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Бедуин
14 минут назад
Где разгильдяи там несчастье!
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Гусь
25 минут назад
Зато уткам хорошо. Пускай это лужа будет всегда
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Местный
35 минут назад
Этой луже как минимум 40 лет
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