Общество
58 минут назад
Евгения Уваркина собирает жалобы на скользкие улицы
Липчане могут жаловаться на дороги и тротуары в Instagram.
Мэр Липецка Евгения Уваркина через свой аккаунт в Instagram будет принимать жалобы горожан на скользкие улицы и дороги. Все обращения глава города обещает передавать в профильные ведомства.
- Городским службам крайне сложно оперативно обработать все участки улично-дорожной сети. Поэтому мы призываем всех липчан – и автомобилистов, и пешеходов – быть внимательнее, - обращается к подписчиками Евгения Уваркина.
Напомним, вчера, 28 ноября, на исходе рабочего дня, экстренные службы распространили информацию о том, что в «ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров». Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили.
Ночью 35 единиц спецтранспорта управления благоустройства обработали технической солью и пескосоляной смесью магистрали города, по которым ездит общественный транспорт. Пескосоляной смеси было использовано за ночь 40 тонн, соли - три тонны, и это данные только по одной автоколонне. Работы велись и в отдаленных районах. Работали коммунальные чистильщики и на тротуарах.
Между тем, только по данным одного травмпункта, который работает в больнице «Свободный Сокол», сегодня с 5 часов утра в нем аншлаг: за медицинской помощью уже обратились 20 человек (а таких травмпунктов в городе еще два - при БСМП и больнице «Липецк-Мед»). У горожан диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы. Это значит, что безопасными тротуары и дворы являются далеко не везде по городу.
- Городским службам крайне сложно оперативно обработать все участки улично-дорожной сети. Поэтому мы призываем всех липчан – и автомобилистов, и пешеходов – быть внимательнее, - обращается к подписчиками Евгения Уваркина.
Напомним, вчера, 28 ноября, на исходе рабочего дня, экстренные службы распространили информацию о том, что в «ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров». Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили.
Ночью 35 единиц спецтранспорта управления благоустройства обработали технической солью и пескосоляной смесью магистрали города, по которым ездит общественный транспорт. Пескосоляной смеси было использовано за ночь 40 тонн, соли - три тонны, и это данные только по одной автоколонне. Работы велись и в отдаленных районах. Работали коммунальные чистильщики и на тротуарах.
Между тем, только по данным одного травмпункта, который работает в больнице «Свободный Сокол», сегодня с 5 часов утра в нем аншлаг: за медицинской помощью уже обратились 20 человек (а таких травмпунктов в городе еще два - при БСМП и больнице «Липецк-Мед»). У горожан диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы. Это значит, что безопасными тротуары и дворы являются далеко не везде по городу.
весёлый
Накинулись на женщину
вася
весёлый
Имитация кипучей деятельности
:)
весёлый
вася
весёлый
...