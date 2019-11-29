Общество

58 минут назад

Евгения Уваркина собирает жалобы на скользкие улицы

29 1100
#гололёд
3
Евгения Уваркина собирает жалобы на скользкие улицы

Липчане могут жаловаться на дороги и тротуары в Instagram.

Мэр Липецка Евгения Уваркина через свой аккаунт в Instagram будет принимать жалобы горожан на скользкие улицы и дороги. Все обращения глава города обещает передавать в профильные ведомства.

- Городским службам крайне сложно оперативно обработать все участки улично-дорожной сети. Поэтому мы призываем всех липчан – и автомобилистов, и пешеходов – быть внимательнее, - обращается к подписчиками Евгения Уваркина.

Напомним, вчера, 28 ноября, на исходе рабочего дня, экстренные службы распространили информацию о том, что в «ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров». Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили.

Ночью 35 единиц спецтранспорта управления благоустройства обработали технической солью и пескосоляной смесью магистрали города, по которым ездит общественный транспорт. Пескосоляной смеси было использовано за ночь 40 тонн, соли - три тонны, и это данные только по одной автоколонне. Работы велись и в отдаленных районах. Работали коммунальные чистильщики и на тротуарах.

Между тем, только по данным одного травмпункта, который работает в больнице «Свободный Сокол», сегодня с 5 часов утра в нем аншлаг: за медицинской помощью уже обратились 20 человек (а таких травмпунктов в городе еще два - при БСМП и больнице «Липецк-Мед»). У горожан диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы. Это значит, что безопасными тротуары и дворы являются далеко не везде по городу.
29 1100
#гололёд
3

Комментарии (29)

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весёлый

41 секунду назад
А был бы песок в песочницах,дворник взял бы оттуда,всё просто и проще некуда, и рассыпал бы весь песок,а весной бы привезли новый песок детям ,которого нет
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Накинулись на женщину

46 секунд назад
Она же СТАРАЕТСЯ!
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вася

3 минуты назад
бл..., Ее п...де тепло и хорошо.Надо же изобразить типа заботу о быдле.Сейчас еще фантомас в фейсбуке что нибудь напишет грозное...
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весёлый

4 минуты назад
Сначала надо вопрос решить чем поспать и как посыпать и это делается летом
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Имитация кипучей деятельности

4 минуты назад
Город получил паспорт готовности к зиме. А Уваркина в курсе? Проше посмотреть, где посыпали песком.
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:)

5 минут назад
смех, ну да... Все обращения глава города обещает передавать в профильные ведомства. А в профильных ведомствах все слепые сидят? Тоже в инстаграмме... ждут когда дояркина им чё нить запостит...
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весёлый

5 минут назад
Свалят песок ,растащут для кошечек жильцы ,а всё остальное под дождём прольёт и станет каменной глыбой до весны
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вася

6 минут назад
В очко пусть себе собирает.Во дворах полный звиздец
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весёлый

7 минут назад
Всё вопросы решаются просто,спросите у дворника ,почему не посыпано солью ,на что он ответит ,=а где она=,спросите у того кто должен ему дать ,что он ответит ,а по городу сколько машин надо развести соли и песка ,если не можем летом песка завести по дворам в песочницы
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...

8 минут назад
ну надо ж как то имитировать буйную деятельность... Зима к городским чинушам снова пришла неожиданно и ни кто не знает что нужно делать... наверно в инстаграмме сидеть, от этого лёд точно растает!
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