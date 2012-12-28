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Почему девушки идут в машинисты крана
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сегодня, 14:43

Почему девушки идут в машинисты крана

Из 1700 крановщиков НЛМК — 1300 женщины.

4 июня в России отмечался День крановщика. На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) этот профессиональный праздник объединяет более 1700 специалистов. Примечательно, что среди машинистов крана на предприятии всего около 400 мужчин, а остальные 1300 — женщины.

Одна из них — Кристина Коршунова, машинист мостового крана цеха холодного проката и покрытий. Она представляет третье поколение династии металлургов и является победительницей конкурса «Молодой специалист НЛМК».

— Мои знакомые не верят, что я работаю машинистом крана, — говорит эффектная девушка. — А я, наоборот, горжусь своей профессией.

Профессия Кристины действительно востребована и хорошо оплачивается: средняя зарплата крановщиков на комбинате превышает 100 тысяч рублей.

Подготовка машинистов крана ведётся в Липецком политехническом колледже. По целевому договору с НЛМК будущие крановщики получают стипендию от 7 000 до 15 000 рублей и гарантированное трудоустройство. Также профессию можно освоить в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства.

«Кстати, получить востребованную профессию может не только выпускник девятого класса — обучиться «с нуля» можно в любом возрасте за счёт комбината», — отмечают в НЛМК.

День крановщика
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