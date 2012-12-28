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НЛМК Live
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сегодня, 14:43
Почему девушки идут в машинисты крана
Из 1700 крановщиков НЛМК — 1300 женщины.
Одна из них — Кристина Коршунова, машинист мостового крана цеха холодного проката и покрытий. Она представляет третье поколение династии металлургов и является победительницей конкурса «Молодой специалист НЛМК».
— Мои знакомые не верят, что я работаю машинистом крана, — говорит эффектная девушка. — А я, наоборот, горжусь своей профессией.
Профессия Кристины действительно востребована и хорошо оплачивается: средняя зарплата крановщиков на комбинате превышает 100 тысяч рублей.
Подготовка машинистов крана ведётся в Липецком политехническом колледже. По целевому договору с НЛМК будущие крановщики получают стипендию от 7 000 до 15 000 рублей и гарантированное трудоустройство. Также профессию можно освоить в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства.
«Кстати, получить востребованную профессию может не только выпускник девятого класса — обучиться «с нуля» можно в любом возрасте за счёт комбината», — отмечают в НЛМК.
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