Почему девушки идут в машинисты крана

Из 1700 крановщиков НЛМК — 1300 женщины.





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4 июня в России отмечался День крановщика. На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) этот профессиональный праздник объединяет более 1700 специалистов. Примечательно, что среди машинистов крана на предприятии всего около 400 мужчин, а остальные 1300 — женщины.Одна из них — Кристина Коршунова, машинист мостового крана цеха холодного проката и покрытий. Она представляет третье поколение династии металлургов и является победительницей конкурса «Молодой специалист НЛМК».— Мои знакомые не верят, что я работаю машинистом крана, — говорит эффектная девушка. — А я, наоборот, горжусь своей профессией.Профессия Кристины действительно востребована и хорошо оплачивается: средняя зарплата крановщиков на комбинате превышает 100 тысяч рублей.Подготовка машинистов крана ведётся в Липецком политехническом колледже. По целевому договору с НЛМК будущие крановщики получают стипендию от 7 000 до 15 000 рублей и гарантированное трудоустройство. Также профессию можно освоить в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства.«Кстати, получить востребованную профессию может не только выпускник девятого класса — обучиться «с нуля» можно в любом возрасте за счёт комбината», — отмечают в НЛМК.