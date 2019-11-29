Гололед в Липецке. Первые итоги

Город вступил в зиму с новыми Правилами благоустройства.

Зима в Липецке началась почти точно по календарю. Вчера, 28 ноября, на исходе рабочего дня, экстренные службы распространили информацию о том, что в «ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение ночи и утра 29 ноября ожидается туман с видимостью менее 500 метров». Так и случилось. При температуре атмосферного воздуха около нуля водяной пар тут же превращался в лед. И уже домой с работы липчане не шли, а скользили.



Вчера GOROD48 сообщил о том, как стали бороться с гололедом коммунальные службы Липецка. Так, МБУ «Управление благоустройства Липецка» вывело на борьбу со льдом два десятка единиц техники. Впервые в работу вступили новые четыре малогабаритные машины, которые стали счищать лед именно с тротуаров. Позже коммунальная техника переместилась на дороги Сокола, Сселок, Желтых Песков, в поселки Дачный, ЛТЗ и Сырский Рудник.



В ночное время 35 единиц спецтранспорта МБУ «Управление благоустройства Липецка» обработали технической солью и пескосоляной смесью магистрали города, по которым ездит общественный транспорт. При этом работы велись даже в отдаленных участках города. Работали коммунальные чистильщики и на тротуарах. По информации пресс-службы мэрии, к 8.00 все закрепленные за профильным департаментом администрации Липецка общественные места были обработаны ото льда в полном объёме, после чего работы продолжились на внутриквартальных проездах и улицах частного сектора. В настоящее время ведется уборка от наледи остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам.



По данным департамента ЖКХ мэрии, все управляющие компании получили своевременное предупреждение о гололеде и должны были вывести с раннего утра на придомовые территории всех дворников. Справились ли коммерческие организации с поставленной задачей, станет известно в 10.00, когда в департаменте подведут итоги работы УК этим утром.



Между тем, только по данным одного травмпункта, который работает в больнице «Свободный Сокол», сегодня с 5 часов утра в нем аншлаг: за медицинской помощью уже обратились 20 человек. У них диагностированы вывихи, растяжения связок, ушибы и переломы. Это значит, что безопасными тротуары и дворы являются далеко не везде по городу. А вот на дорогах Липецка, по данным облздрава, если и были ДТП по причине гололеда, то без жерств.



Кстати, напомним, что 26 ноября сессия Липецкого горсовета приняла новую редакцию Правил благоустройства территории Липецка. Их нововведением является определение границ прилегающих территорий. Для индивидуальных и многоквартирных домов устанавливается граница в 10 метров. Для нежилых зданий - 15 метров. Для строящихся объектов капитального строительства - 50 метров. Для автозаправок, промышленных зданий - 50 метров, либо в пределах санитарно-защитных зон. Для торговых павильонов площадью до 20 кв.м. - 5 метров, свыше 20 кв.м. - 7 метров. Для кладбищ, гаражных кооперативов, садоводческих товариществ - 50 метров. Прилегающие территории, кстати, включают в себя пешеходные дорожки и автостоянки. Так что руководителям предприятий, организаций и коммерсантам следует позаботиться о борьбе с гололедом у своих объектов самостоятельно.