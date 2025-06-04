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Установка детского и спортивного оборудования, освещение, ремонт дорог: приоритеты жителей 27-го и 28-го микрорайонов

4 июня в школе №18 прошла очередная стратегическая сессия, на которой обсуждали развитие округа за последние годы и выбирали приоритетные направления работы на ближайшее будущее. Её модератором выступил начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов.

На встрече собрались неравнодушные жители 10-го избирательного округа Липецка, включающего почти весь 27-й микрорайон и часть 28-го микрорайона.

Голощапов напомнил: за последнее время в 10-м округе благоустроили дороги на Воронежском шоссе, улицах Шерстобитова, Кривенкова и Белана. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразились парк «Молодёжный», бульвар Европейский и пешеходная зона у дома №1 по улице Мистюкова. Также благоустроили бульвар на улице Белана и зону для выгула собак.

По наказам избирателей отремонтировали дворы на улицах Белана и Шерстобитова, а территории у дома №3 по улице Мистюкова, у дома №10 по улице Шерстобитова и у домов №22/1 и №22/2 по улице Свиридова преобразились благодаря муниципальной программе «Мой двор».

Кроме того, ямочный ремонт провели более чем на 20 участках внутриквартальных дорог. По программе «Путь к школе» обустроили пешеходные маршруты к детскому саду №20 и школам №18 и №77. Кроме того территория школы №77 была комплексно благоустроена.

Для безопасности жителей округа установили 388 камер наблюдения.

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Округ развивается и за счёт внебюджетных средств: благотворительный фонд «Милосердие» в этом году проводил опиловку деревьев, озеленение, были установлены лавочки.

В 2025 году в рамках исполнения наказов избирателей планируется спортивная зона в парке «Молодёжный», также будет продолжено благоустройство территории у школы №77.

В этом году губернатор Игорь Артамонов выделил дополнительно 5 миллионов рублей на развитие округа. На что их правильнее всего потратить, решали на стратегической сессии.

— Решить проблему с нашими дворовыми пространствами можно через программу «Мой двор». В Клубе городского жителя помогут собрать подписи и подать заявку, — сразу сказал Голощапов.

Участники сессии озвучили конкретные проблемы.

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— На Мистюкова, 3 — вечная лужа. Всё, что плавает на дороге, стекает к нам во двор, минуя ливнёвку, — пожаловался липчанин Михаил.

— Во дворе между домами №12 и №14 по Мистюкова и №29 по Кривенкова детская площадка в ужасном состоянии: нет качелей! — добавила его соседка.

— А на Мистюкова, 4 площадки вообще нет! От построенной в 2012–2013 годах остался только пластиковый домик, — рассказал один из участников.

— А между детскими садами №20 и №30 во время дождя — сплошная грязь. Хотелось бы расчистить территорию и положить асфальт, — предложили участники.

— Там стихийная парковка. Люди оставляют машины, потому что больше негде. Из-за этого грязь разносится по всему району. Та же проблема у спортцентра «Олимпик»: дорогу отсыпали известковым щебнем, но он уже размылся, — ответил Голощапов.

Говорили об озеленении и новом освещении, особенно у школы №18 и детского сада №20.

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После дискуссий, работы в группах и голосования в чате Telegram определили три приоритета: установка детского и спортивного оборудования, освещение, ремонт дорог и проездов.

По завершению встречи Артём Голощапов поблагодарил собравшихся и сообщил, что все обращения будут систематизированы и взяты в работу.


стратегическая сессия
наказы избирателей
Артем Голощапов
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Мистер очевидность
6 минут назад
Прежде чем собираться, вы спросите деньги у них есть на это?)))
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Друзья
11 минут назад
Где действующий депутат ?
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24 минуты назад
Странно, только построили и уже ремонт? Уличное освещение проектом предусмотрено не было? Что же твориться в старых районах?
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