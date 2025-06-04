Установка детского и спортивного оборудования, освещение, ремонт дорог: приоритеты жителей 27-го и 28-го микрорайонов

4 июня в школе №18 прошла очередная стратегическая сессия, на которой обсуждали развитие округа за последние годы и выбирали приоритетные направления работы на ближайшее будущее. Её модератором выступил начальник шламоперерабатывающего цеха НЛМК Артём Голощапов.

На встрече собрались неравнодушные жители 10-го избирательного округа Липецка, включающего почти весь 27-й микрорайон и часть 28-го микрорайона.Голощапов напомнил: за последнее время в 10-м округе благоустроили дороги на Воронежском шоссе, улицах Шерстобитова, Кривенкова и Белана. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразились парк «Молодёжный», бульвар Европейский и пешеходная зона у дома №1 по улице Мистюкова. Также благоустроили бульвар на улице Белана и зону для выгула собак.По наказам избирателей отремонтировали дворы на улицах Белана и Шерстобитова, а территории у дома №3 по улице Мистюкова, у дома №10 по улице Шерстобитова и у домов №22/1 и №22/2 по улице Свиридова преобразились благодаря муниципальной программе «Мой двор».Кроме того, ямочный ремонт провели более чем на 20 участках внутриквартальных дорог. По программе «Путь к школе» обустроили пешеходные маршруты к детскому саду №20 и школам №18 и №77. Кроме того территория школы №77 была комплексно благоустроена.Для безопасности жителей округа установили 388 камер наблюдения.Округ развивается и за счёт внебюджетных средств: благотворительный фонд «Милосердие» в этом году проводил опиловку деревьев, озеленение, были установлены лавочки.В 2025 году в рамках исполнения наказов избирателей планируется спортивная зона в парке «Молодёжный», также будет продолжено благоустройство территории у школы №77.В этом году губернатор Игорь Артамонов выделил дополнительно 5 миллионов рублей на развитие округа. На что их правильнее всего потратить, решали на стратегической сессии.— Решить проблему с нашими дворовыми пространствами можно через программу «Мой двор». В Клубе городского жителя помогут собрать подписи и подать заявку, — сразу сказал Голощапов.Участники сессии озвучили конкретные проблемы.— На Мистюкова, 3 — вечная лужа. Всё, что плавает на дороге, стекает к нам во двор, минуя ливнёвку, — пожаловался липчанин Михаил.— Во дворе между домами №12 и №14 по Мистюкова и №29 по Кривенкова детская площадка в ужасном состоянии: нет качелей! — добавила его соседка.— А на Мистюкова, 4 площадки вообще нет! От построенной в 2012–2013 годах остался только пластиковый домик, — рассказал один из участников.— А между детскими садами №20 и №30 во время дождя — сплошная грязь. Хотелось бы расчистить территорию и положить асфальт, — предложили участники.— Там стихийная парковка. Люди оставляют машины, потому что больше негде. Из-за этого грязь разносится по всему району. Та же проблема у спортцентра «Олимпик»: дорогу отсыпали известковым щебнем, но он уже размылся, — ответил Голощапов.Говорили об озеленении и новом освещении, особенно у школы №18 и детского сада №20.После дискуссий, работы в группах и голосования в чате Telegram определили три приоритета: установка детского и спортивного оборудования, освещение, ремонт дорог и проездов.По завершению встречи Артём Голощапов поблагодарил собравшихся и сообщил, что все обращения будут систематизированы и взяты в работу.