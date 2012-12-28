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В Липецкой области выявили трех нелегальных кредиторов
Экономика
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Экономика
219
34 минуты назад

В Липецкой области выявили трех нелегальных кредиторов

Сейчас в списке компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке фигурируют 15 фирм, зарегистрированных в Липецкой области.

С начала года Банк России выявил в Липецкой области трёх нелегальных кредиторов.

«Одна компания имела в наименовании слово «ломбард», что запрещено для организаций, которые не включены в государственный реестр. Вторая предлагала услуги по предоставлению потребительских займов, не имея соответствующего разрешения. Еще один субъект выдавал займы, не состояв в реестре. Сведения о нелегальных компаниях, которые оказывали финансовые услуги в регионе, переданы в уполномоченные органы для принятия мер. Наименования и бренды организаций, их сайты и адреса внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который ежедневно обновляется на сайте Банка России. Сейчас в этом реестре фигурируют 15 компаний, зарегистрированных в Липецкой области: 14 из них с признаками нелегального кредитора», — сообщили в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.

Липчанам напоминают: риск обращения в нелегальные ломбарды состоит в том, что часто они выдают займы под залог имущества, обходя законы и правила, установленные для ломбардов. Это может привести к различным негативным последствиям: переплате за займы, потери заложенного имущества и даже участию в незаконных схемах.

В России в первом квартале этого года выявлено 236 субъектов с признаками нелегальных кредиторов. Это на 28% больше, чем в IV квартале 2024 года. Некоторые компании работали в сетевом формате, то есть имели сразу несколько офисов. Банк России дополнительно выявил и направил на блокировку более тысячи страниц в социальных сетях и на платформах объявлений.
кредит
финансы
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