Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление

А также на то, что в домах холодно.

Более 10 обращений насчет проблем с отоплением поступило в отделы прокуратуры Липецкой области на прошедшей неделе. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подавляющее число жалоб по отоплению — из Липецка, из региона — единичные обращения.



- Граждан волнует две проблемы. Во-первых, многие считают, что им неправильно выставили чрезмерно большие счета за отопление. Во-вторых, есть жалобы на проблемы с подачей ресурса: горожане жалуются на холод в квартирах, - уточнила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. - Все эти жалобы являются первоочередными, имеют острую социальную важность. Поэтому поступившие обращения, минуя контролирующие органы, передаются в районные отделы для незамедлительного решения вопроса о проведении проверки.



Напомним, накануне в администрации Липецкой области состоялось совещание по подготовке к зиме. Там заместитель прокуратура области Руслан Стрельников сообщил, что пока очень много жалоб от населения на сферу ЖКХ. С начала года их было уже более 1600. Большая их часть - жалобы на УК и на начисления от РСО.