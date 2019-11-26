Общество

28 минут назад

Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление

3 645
#отопление #прокуратура
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Липчане жалуются прокурорам на счета за отопление

А также на то, что в домах холодно.

Более 10 обращений насчет проблем с отоплением поступило в отделы прокуратуры Липецкой области на прошедшей неделе. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, подавляющее число жалоб по отоплению — из Липецка, из региона — единичные обращения.

- Граждан волнует две проблемы. Во-первых, многие считают, что им неправильно выставили чрезмерно большие счета за отопление. Во-вторых, есть жалобы на проблемы с подачей ресурса: горожане жалуются на холод в квартирах, - уточнила помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. - Все эти жалобы являются первоочередными, имеют острую социальную важность. Поэтому поступившие обращения, минуя контролирующие органы, передаются в районные отделы для незамедлительного решения вопроса о проведении проверки.

Напомним, накануне в администрации Липецкой области состоялось совещание по подготовке к зиме. Там заместитель прокуратура области Руслан Стрельников сообщил, что пока очень много жалоб от населения на сферу ЖКХ. С начала года их было уже более 1600. Большая их часть - жалобы на УК и на начисления от РСО.
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#отопление #прокуратура
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Комментарии (3)

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Владимир

3 минуты назад
И ?
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К сожалению !

10 минут назад
Нет смысла жаловаться одним ворам ...,на других воров !,....,
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!

11 минут назад
Очередную писульку отпишусь. Квитанцию уже разжовывали, все прекрасно. Артамонов не может повлиять, только укашкам что то промямлил. А большинство домов без одпу, но при Нуле огромные деньги наио выделяли и отчитывались.
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