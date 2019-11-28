Общество
38 минут назад
Подать тепло в 40 квартир дома №22 по проспекту Победы до сих пор не смогли
11 452
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецка ситуацию с отоплением подъезда №2 в доме №22 по проспекту Победы называют непростой. Накануне GOROD48 сообщал о том, что отопительный сезон для части жильцов этой высотки еще не начался. В квартирах липчан до сих пор холодные батареи, но уже пришли счета за отопление.
- В этом доме есть явная проблема с регулировкой ресурсов, давлением в магистральной сети. Обследованием теплового пункта и наладкой отопления занимаются специалисты «Квадры» и управляющей компании «Центральная Л». Да, ситуация не простая. Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды, - говорит председатель департамента ЖКХ Липецка Юлия Кабанцова. - Специалисты УК и энергетики продолжают работать в доме, мы следим за .
Также в мэрии Липецка сообщили, что за перерасчетом выставленных за отопление платежей жильцы проблемного подъезда могут обратиться в государственную жилищную инспекцию.
- В этом доме есть явная проблема с регулировкой ресурсов, давлением в магистральной сети. Обследованием теплового пункта и наладкой отопления занимаются специалисты «Квадры» и управляющей компании «Центральная Л». Да, ситуация не простая. Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды, - говорит председатель департамента ЖКХ Липецка Юлия Кабанцова. - Специалисты УК и энергетики продолжают работать в доме, мы следим за .
Также в мэрии Липецка сообщили, что за перерасчетом выставленных за отопление платежей жильцы проблемного подъезда могут обратиться в государственную жилищную инспекцию.
11 452
Житель
Житель
Депутат
Любопытному
Ксан Ксаныч
И опять один адрес на двоих
Любопытный
Думаю если
Да шопТЫ сдохла КВАДРА
Ирина