Общество

38 минут назад

Подать тепло в 40 квартир дома №22 по проспекту Победы до сих пор не смогли

11 452
#отопление #ЖКХ
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Подать тепло в 40 квартир дома №22 по проспекту Победы до сих пор не смогли
В департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецка ситуацию с отоплением подъезда №2 в доме №22 по проспекту Победы называют непростой. Накануне GOROD48 сообщал о том, что отопительный сезон для части жильцов этой высотки еще не начался. В квартирах липчан до сих пор холодные батареи, но уже пришли счета за отопление.

- В этом доме есть явная проблема с регулировкой ресурсов, давлением в магистральной сети. Обследованием теплового пункта и наладкой отопления занимаются специалисты «Квадры» и управляющей компании «Центральная Л». Да, ситуация не простая. Стоит наладить подачу тепла, возникает проблема с подачей горячей воды, - говорит председатель департамента ЖКХ Липецка Юлия Кабанцова. - Специалисты УК и энергетики продолжают работать в доме, мы следим за .

Также в мэрии Липецка сообщили, что за перерасчетом выставленных за отопление платежей жильцы проблемного подъезда могут обратиться в государственную жилищную инспекцию.
11 452
#отопление #ЖКХ
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Комментарии (11)

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Житель

1 минуту назад
А в ГЖИ --взяточники.--что делать?
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Житель

3 минуты назад
Кто-то обратится в ГЖИ --кто то не сможет и денежки в ЛГЭК на маслице.
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Депутат

4 минуты назад
И опять один адрес на двоих, На территории избирательного округа № 24 большинство многоквартирных домов обслуживает ООО «ГУК «Центральная-Л» - директор Шальнев А. М. Чистые тротуары и ухоженные клумбы, окошенные газоны, кронированные деревья и кустарники. В этом можно убедиться на примере дома № 29 по ул. Космонавтов. Чистоту на придомовой территории обеспечивает дворник. Это тот работник, которого жители видят каждый день – доблестный хранитель Чистоты и красоты.
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Любопытному

11 минут назад
Любопытный, А вы знаете что в головном офисе компании Квадро вТуле даже не вкурсе что они здесь творят?
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Ксан Ксаныч

12 минут назад
Ничего страшного! Перезимуем как-нибудь, ни в первый раз уже. Можете вообще не включать отопление, только не забывайте каждый месяц платёжку присылать на оплату отопления, которого в помине нет!
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И опять один адрес на двоих

14 минут назад
И опять центральная Л, только вчера была статья про липецкую упровляющию компанию. А это 2 компании по адресу адресу которые вообще не работают. И хамское отношение к своим жителям.
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Любопытный

18 минут назад
Не пора ли штрафовать Квадру за такие счета? Не смогли обосновать цифры - вымогательство за непредоставленные услуги! Вот бы сейчас шуму было бы, если бы Курило сходил бы к врачу, а снего бы взяли деньги за то, что не делали!
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Думаю если

19 минут назад
Заставить этих "специалистов" оплатить счета жильцов, так сразу все заработает и ситуация окажется не такая уж и "непростая".
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Да шопТЫ сдохла КВАДРА

21 минуту назад
Тепла нет , а счета есть .... ВО *** НОНСЕНС !!!! Молодца КВАДРА !!!! ШКУРИ ДАЛЬШЕ !!!!
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Ирина

21 минуту назад
И снова повторюсь. Почему люди должны обивать пороги жилинспекции, отпрашиваться с работы? Разве нельзя вопрос платы за несуществующее отопление решить оперативно. Как можно начислять за то, чего не было? И сколько еще Кабанцова будет следить за этим. Люди мерзнут, включают обогреватели. Наверное и за электроэнергию суммы им принесли не хилые.
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