Цены на бензин в Липецкой области продолжают свой рост

На прошлой неделе в Липецкой области увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива.

Цены на бензин за последнюю неделю выросли в Липецкой области на 0,1%. Рост был одинаковым для трех из четырех наблюдаемых видов топлива — на 0,1%, бензин премиальной марки после паузы прибавил сразу 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 27 мая по 2 июня.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,70 рубля за литр против 59,57 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,40 рубля (на 26 мая — 56,27 рубля) и 61,48 рубля (неделей ранее — 61,33 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 выросла с 86,25 рубля за литр до 86,41 рубля (+0,2%). Дизельное топливо подорожало на 0,1%, с 67,18 рубля до 67,64 рубля.