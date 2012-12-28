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сегодня, 15:59
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Цены на бензин в Липецкой области продолжают свой рост

На прошлой неделе в Липецкой области увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива. 

Цены на бензин за последнюю неделю выросли в Липецкой области на 0,1%. Рост был одинаковым для трех из четырех наблюдаемых видов топлива — на 0,1%, бензин премиальной марки после паузы прибавил сразу 0,2%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 27 мая по 2 июня.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,70 рубля за литр против 59,57 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,40 рубля (на 26 мая — 56,27 рубля) и 61,48 рубля (неделей ранее —  61,33 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 выросла с 86,25 рубля за литр до 86,41 рубля (+0,2%). Дизельное топливо подорожало на 0,1%, с 67,18 рубля до 67,64 рубля.

топливо
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Комментарии (19)

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Сначала новые
С таким
13 минут назад
темпом, машину в будущем можно будет обменять на куриное яйцо, кушать то всегда хочется)
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Р
17 минут назад
В ссср все было ясно и понятно и правильно в 90 процентов. Сейчас цены растут всегда,и ничего не делают только обещают
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Мистер очевидность
18 минут назад
Вы ровняйте не с автомобилем рост цен на бензин, а думайте о том что еда дорожает вместе с ним...
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Прорицатеь ,
23 минуты назад
предупреждаю водителей ,что снижение цен на бензин в будущем не предвидится !
Ответить
24 минуты назад
Ни когда, ни при каких условиях не снижайте цены!
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Щеглова
25 минут назад
странно: доллар в верх бензин дорожает, доллар вниз бензин дорожает, да и не только бензин. Может, тогда валюта тут вообще не причем? Просто некоторые на хапаться не могут?
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ded
13 минут назад
серьёзно? только сейчас дошло?
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Учи матчасть
18 минут назад
Цена на топливо не зависит от курса доллара.
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САИ
31 минуту назад
Как сказал известный класик: "автомобиль не роскошь, а средство передвижения". Хотя много развилось " передвигателей", которым родители приобрели это средство: отсюда "глухие музыканты", гонщики, просто дятлы.
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Действительно,
32 минуты назад
гужевых повозок пока не видно, значит все норм!
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Р
35 минут назад
Цены растут это так. Лучше форум провести, обсудить русский язык, букварь и т. П.
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Потребитель
37 минут назад
А потом из-за этого цены на продукты ползут. Приходишь на следующий день, а батон хлеба уже на 2 рубля дороже. Порой вроде и понемногу, но верно, инфляция откусывает благосостояние. А после июльского повышения ЖКХ рост цен ещё ускорится.
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