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Экономика
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сегодня, 15:59
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Цены на бензин в Липецкой области продолжают свой рост
На прошлой неделе в Липецкой области увеличилась стоимость всех четырех наблюдаемых видов топлива.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% и составила 59,70 рубля за литр против 59,57 рубля неделей ранее. Так, на 0,1% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 — до 56,40 рубля (на 26 мая — 56,27 рубля) и 61,48 рубля (неделей ранее — 61,33 рубля за литр) соответственно. Стоимость бензина марки АИ-98 выросла с 86,25 рубля за литр до 86,41 рубля (+0,2%). Дизельное топливо подорожало на 0,1%, с 67,18 рубля до 67,64 рубля.
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