Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

В следующем году вместо них появится иное ограждение.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница шестого подъезда дома №32 по улице Циолковского с просьбой спасти от выкорчевывания… вкопанные во дворе «хрущевки» шины:- Этими шинами мы огородили часть двора и тем самым спасли его от автомобилистов, которые паркуют машины где хотят. Эта территория стала островком безопасности для наших детей. К тому же они, прыгая по этим баллонам, развивались физически. Каково же было наше удивление и возмущение, когда утром к наш во двор приехал трактор управляющей компании и стал выдергивать шины из земли, уничтожая благоустройство, сделанное нашими руками!Возмущенные жильцы высыпали во двор и вынудили тракториста прекратить работу.- Мы дозвонились до ведущего инженера УК «Центральная-Л» и нам сказали, что наше ограждение убирают по анонимному звонку! Кому-то, значит, захотелось заполучить за счет наших детей место под парковку, - жалуется женщина.Действительно, Липецк славен африканским дизайном. Целые дворы у нас заполнены этими самыми покрышками, которые представляют озера (роль воды исполняет битая облицовочная плитка голубого цвета), используются под клумбы или под элементы ограждения (некоторое время тому назад в моду вошли вырезанные из лысых покрышек лебеди).Обычно такие дворы украшают собранными на окрестных мусорках мягкими игрушками (их прибивают гвоздями к деревья) и вырезанными из пластиковых бутылок свиньями и обезьянами. Модно раскрашивать старые строительные каски под божих коровок, а их старой посуды делать грибы. Свои инсталляции адепты такого дизайна защищают, как правило, с большим энтузиазмом.Но вернемся к двору 32-го дома по улице Циолковского.- Между жильцами дома идет длительный конфликт по поводу этих врытых в землю покрышек. Кто-то из ревностно защищает, кто-то просит управляющую компанию очистить от них двор. Эти покрышки представляют собой четвертый класс экологической опасности. Они загрязняют почву. Однако, понимая, что жители этого дома используют их как ограду детской площадки от автомобилей, мы приняли компромиссное решение: в следующем году мы заменим это ограждение на металлическое или на болларды, - прокомментировала GOROD48 ситуацию начальник управления Советским округом администрации Липецка Любовь Райдер.