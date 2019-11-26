Общество

сегодня, 13:18

Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

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#благоустройство
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Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

В следующем году вместо них появится иное ограждение.

В редакцию GOROD48 позвонила жительница шестого подъезда дома №32 по улице Циолковского с просьбой спасти от выкорчевывания… вкопанные во дворе «хрущевки» шины:

- Этими шинами мы огородили часть двора и тем самым спасли его от автомобилистов, которые паркуют машины где хотят. Эта территория стала островком безопасности для наших детей. К тому же они, прыгая по этим баллонам, развивались физически. Каково же было наше удивление и возмущение, когда утром к наш во двор приехал трактор управляющей компании и стал выдергивать шины из земли, уничтожая благоустройство, сделанное нашими руками!

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Возмущенные жильцы высыпали во двор и вынудили тракториста прекратить работу.

- Мы дозвонились до ведущего инженера УК «Центральная-Л» и нам сказали, что наше ограждение убирают по анонимному звонку! Кому-то, значит, захотелось заполучить за счет наших детей место под парковку, - жалуется женщина.

Действительно, Липецк славен африканским дизайном. Целые дворы у нас заполнены этими самыми покрышками, которые представляют озера (роль воды исполняет битая облицовочная плитка голубого цвета), используются под клумбы или под элементы ограждения (некоторое время тому назад в моду вошли вырезанные из лысых покрышек лебеди).

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Обычно такие дворы украшают собранными на окрестных мусорках мягкими игрушками (их прибивают гвоздями к деревья) и вырезанными из пластиковых бутылок свиньями и обезьянами. Модно раскрашивать старые строительные каски под божих коровок, а их старой посуды делать грибы. Свои инсталляции адепты такого дизайна защищают, как правило, с большим энтузиазмом.

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Некоторые из поделок, как эта, во дворе одного из домов 19-м микрорайона, могут даже претендовать на концептуальность 

Но вернемся к двору 32-го дома по улице Циолковского.

- Между жильцами дома идет длительный конфликт по поводу этих врытых в землю покрышек. Кто-то из ревностно защищает, кто-то просит управляющую компанию очистить от них двор. Эти покрышки представляют собой четвертый класс экологической опасности. Они загрязняют почву. Однако, понимая, что жители этого дома используют их как ограду детской площадки от автомобилей, мы приняли компромиссное решение: в следующем году мы заменим это ограждение на металлическое или на болларды, - прокомментировала GOROD48 ситуацию начальник управления Советским округом администрации Липецка Любовь Райдер.
8 979
#благоустройство
2

Комментарии (8)

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Металлург

24 минуты назад
.., вместо олень
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смех

47 минут назад
.., ну , почему рукожопые , на машинки деньжата нашлись ))))))))))))))))))))))))))))))
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..

51 минуту назад
мама, дорогая, я тоже вот от таких рукодельников в а.е, как бомжи все подряд вешают и думают это красиво, да эта резина тоже ппц , да неужели у вас в доме мужики рукожопые, неужели нельзя вкопать заместо шин, бревна или штакетник.
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Пацан

54 минуты назад
Колеса проколоть трактору и трактористу,хорош беспределить
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скоро и в Липецке !

сегодня, 13:52
В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку» Жители дома ввязались в драку с работниками городских служб, попытавшимися убрать ограждение на стоянке. На ее благоустройство они скидывались по проекту «народных стоянок», но в префектуре считают, что это не дает им на нее прав
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Ы

сегодня, 13:41
Я думаю машины там будут гореть
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Гиви

сегодня, 13:36
ВЫКОПАТЬ ПОКРЫШКИ и ПОСТАВИТЬ КУЛЬТУРНУЮ ограду, не буде ограждения автомобилисты поставят своих коней
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мама, дорогая

сегодня, 13:36
Покрышки , вкопанные в землю, смотрятся не плохо, а вот на остальных фото- БЕЗОБРАЗИЕ !!!!. Уберите из дворов эти безвкусные свалки хлама , не позорьтесь, на весь белый свет !!!!
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