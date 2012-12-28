56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты

Им грозит до пяти лет колонии.





В результате на сторону было продано 100 литров дизельного топлива, нанесенный ущерб составил 6 067 рублей.



Обвиняемые в ходе следствия признали вину, по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 5 лет лишения свободы.



В Липецком округе направлено суд уголовное 56-летнего мужчины и 48-летней женщины – оператора автозаправочной станции, которые, по данным следствия, в сговоре похищали деньги с топливной карты.— Работодателем мужчине была передана топливная карта с установленным лимитом на количество заправок в месяц. По данным следствия, мужчина, договорившись с оператором АЗС, не только заправлялся сам, но и продавал топливо с этой карты, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.