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56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты

Им грозит до пяти лет колонии.

В Липецком округе направлено суд уголовное 56-летнего мужчины и 48-летней женщины – оператора автозаправочной станции, которые, по данным следствия, в сговоре похищали деньги с топливной карты.

— Работодателем мужчине была передана топливная карта с установленным лимитом на количество заправок в месяц. По данным следствия, мужчина,  договорившись с оператором АЗС, не только заправлялся сам, но и продавал топливо с этой карты, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области. 

В результате на сторону было продано 100 литров дизельного топлива, нанесенный ущерб составил 6 067 рублей. 

Обвиняемые в ходе следствия признали вину, по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 5 лет лишения свободы.


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Комментарии (3)

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Сначала новые
Пеньсия
30 минут назад
Ого целую банду раскрыли, вот это успех.
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Киавод
34 минуты назад
Как тут не вспомнить героя сериал "Бандитский Петербург" Антибиотика он говорил: можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды. За 100 литров солярки до 5 лет тюрьмы -офигеть.
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да-уж
59 минут назад
Помню как одни высокопоставленные ФСИНовцв, растительное масло воровали вагонами.
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