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56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Происшествия
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сегодня, 17:34
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56-летнего мужчину и его подельницу – оператора АЗС будут судить по обвинению в краже денег с топливной карты
Им грозит до пяти лет колонии.
— Работодателем мужчине была передана топливная карта с установленным лимитом на количество заправок в месяц. По данным следствия, мужчина, договорившись с оператором АЗС, не только заправлялся сам, но и продавал топливо с этой карты, а вырученные деньги тратил по своему усмотрению, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Обвиняемые в ходе следствия признали вину, по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору» им грозит до 5 лет лишения свободы.
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