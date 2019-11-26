Общество
сегодня, 12:00
Мэрия делает ставку на бьюти-бизнес и фотографов для увеличения доходов бюджета
Евгения Уваркина делает ставку на самозанятое население.
Сегодня на сессии Липецкого городского совета председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала об особенностях проекта муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В предложенном мэрией бюджете доходная часть составляет 12,4 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из областного и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 12,6 млрд рублей. Дефицит - 397 миллионов. При этом доля дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.
Покрывать дефицит бюджета мэрия собирается на заемные средства. Также на погашение дефицита будут направлены остатки средств на счете бюджета - 93,7 млн рублей. Кстати, в 2020 году потребность в кредитах для муниципалитета составит 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов). В итоге прогнозный объем муниципального долга Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9% и связано с привлечением заемных средств на финансирование дефицита бюджета.
Главными доходными статьями горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей), земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно сокращает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне область оставляла 18,7% этого налога, то в 2020 году уже 18,2%, в 2021-м - 17,5%, в 2022-м - 16,9%. При всем этом финансисты прогнозируют рост от этого доходного источника: с 2,5 млрд рублей в следующем году до 2,8 миллиардов - в 2022-м. Кстати, федеральным законодательством предусмотрен рост налога на имущество физических лиц. Так, по прогнозу, в казну города в 2020 году попадут 175,2 млн рублей, в 2021-м - 189,6 миллиона, в 2022-м - 205,3 миллиона.
Остальные взимаемые мэрией налоги - незначительны. Например, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 году может составить 48 млн рублей (в 2021 году - 54 миллиона, в 2022-м - 60 миллионов). Постоянно растущие госпошлины за разные справки и документы, взимаемые с горожан, дадут бюджету в следующем году 96,5 млн рублей, в 2021 году - 100,1 миллиона, в 2022-м - 103,9 миллиона.
А вот доходы от имущества, находящегося в распоряжении мэрии, либо падают, либо стоят на месте. Так, объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПами, в 2020 году составят всего 939 тысяч рублей, в 2021 году - 559 тысяч, в 2022 году - 626 тысяч. От реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, муниципалитет в следующем году получит 100 млн рублей, в 2021 году - 60 миллионов, в 2022 году - 40 миллионов. От налогообложения доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, бюджету три года подряд будет перепадать по 50 млн рублей, а от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, казна будет получать по 2,4 млн рублей в год.
Татьяна Григорова считает, что в скором времени у муниципалитета вырастет бремя расходов, не подкрепленных собственными доходами. Так, из года в год растет зарплата работников бюджетных организаций, а доходные источники городского бюджета сокращаются. В частности, в следующем году бюджет недосчитается порядка ста миллионов рублей поступлений: штрафы за нарушение действующего законодательства будут оставаться у взимающих их организаций (в этом году по этой статье доходов в бюджет прогнозно попадет 167 млн рублей, а в 2020 году - только 61,4 миллиона). Будут значительно сокращены поступления от единого налога на вмененный доход в связи с его отменой с 1 января 2021 года. Объем поступлений этого налога в бюджет города в следующем году может составить 208,3 млн рублей, а уже 2021-м - всего 52 миллиона.
О расходах. Они составят 12,8 млрд рублей. В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.
Главный приоритет мэрии: образование. Расходы на содержание 161 образовательного учреждения (из которых 70 детсадов и 66 школ) составят 6,7 млрд рублей. Программными мероприятиями в следующем году предусмотрено строительство школ в микрорайонах «Европейский» и «Звездный», завершение возведения многострадальной школы на Манеже, строительство трех детских садов (в городском бюджете на это предусмотрено порядка 450 млн рублей).
Значительное место по расходам составляют мероприятия по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка», - 1,9 млрд рублей.
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей).
МБУ «Управление благоустройства Липецка» получит в следующем году 392,3 млн рублей субсидии на уборку и текущее содержание территории города, 68,8 млн рублей - на текущий ремонт дорог, 6,1 млн рублей - на содержание мостовых сооружений, 10,6 млн рублей - на содержание ливневой канализации. На благоустройства общественных территорий из горбюджета в 2020 году планируется выделить 38 млн рублей, на благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов - 18 миллионов. 5 миллионов рублей потратят на изготовление проектно-сметной документации строительства на правом берегу набережной реки Воронеж, 2,4 миллиона получат проектировщики на сметы благоустройства парка Победы, 600 тысяч рублей выделят на подготовку проектно-сметной документации благоустройства бульвара по улице Белана. Еще 4 млн рублей предназначены для разработки дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
Скандальному МБУ «Технопарк-Липецк» дадут еще 13,3 млн рублей нового финансирования (с 2012 года, когда был создан технопарк, в его развитие из бюджетов всех уровней вложили 474 млн рублей, но до сих пор его территория даже не закатана в асфальт). На туризм в Липецке потратят 5 млн рублей. На пиар чиновников и депутатов МАИУ «Мой город Липецк» получит 19,4 млн рублей субсидии. На «Развитии гражданского общества» предполагается освоить 114,2 млн рублей. По строке «Организация работы с молодежью» проведут 2,9 млн рублей. На «Повышение значимости семейных ценностей и института семьи» выделят 619 тысяч, на «Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка» - 1,1 млн рублей, на «Укрепление межнационального согласия» - 71 тысячу и просто на патриотизм - 826 тысяч рублей.
Расходы на обеспечение деятельности главы города, управления внутренней политики, управления муниципальной службы и кадровой работы, правового управления, управления делопроизводства и протокола, управления информационных технологий, управления административно-технического контроля, отдела охраны окружающей среды, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела мобилизационной подготовки, отдела по работе с молодежью, отдела взаимодействия со СМИ составят в следующем году 102,8 млн рублей.
- Бюджет Липецка следующего года по всем параметрам - не хуже бюджета нынешнего года, - считает председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
После того, как главный городской финансист ушла с трибуны, слово дали депутатам.
В своем выступлении Людмила Яськова (фракция «Российская партия пенсионеров за справедливость») раскритиковала мэрию за то, что привлекаемые ею из вышестоящих бюджетов средства носят целевой характер и не могут быть использованы на решение городских проблем. Еще одна проблема - совершенно не движущаяся очередь липчан, вставших на жилищный учет как нуждающиеся еще до 2005 года. Состояние дел в критикуемом всеми департаменте градостроительства и архитектуры она назвала «полным кризисом», призвав дать наконец должность его председателя профессиональному архитектору. Заступилась Яськова и за трамвай. «Если его убрать, то рельсовый электротранспорт уже не возродить: застройка уничтожит такую возможность».
А вот вице-спикер Евдокия Бычкова («Справедливая Россия») призвала мэрию переходить на электробусы, а не держаться за трамвай, названный ею архаичным видом транспорта.
Депутат Николай Быковских (КПРФ), наоборот, вступился за трамвай. Он сообщил, что трамваи были заново возрождены в 130 городах мира, «но это не про нас». И поинтересовался, обращалась ли администрация Липецка в профильное министерство с просьбой софинансировать затраты на приобретение новых вагонов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мэр Евгения Уваркина ответила, что да, но, по ее словам, овчинка не стоила бы выделки, поскольку дотация на приобретение нового вагона составила бы всего 8 млн рублей при его цене в 28 миллионов, и что проблемы изношенного, требующего срочной замены пути, это нисколько не решает.
- Мы на Депутатском часе покажем вам все расчеты по трамваю, - сказала Евгения Уваркина, саркастически заметив, что понимает причины популизма вопроса Быковского.
Александр Попов (ЛДПР) попросил главу Липецка ставить интересы горожан во главу угла при определении первоочередности проблем города. Благоустройство парков он назвал «пиром во время чумы», в то время как в Липецке - 126 не расселенных аварийных домов.
В конце обсуждения бюджета-2020 спикер горсовета Игорь Тиньков и первый вице-спикер Федор Жигаров попросили главу Липецка активно лоббировать интересы муниципалитета в областной власти, требуя от субъекта увеличения нормативов отчислений муниципалитету от собранных на территории города налогов. В свою очередь Евгения Уваркина сообщила, что увеличение собственных доходов мэрии - ее приоритет.
- Наша задача в 2020 году пересмотреть программы поддержки малого и среднего бизнеса. Надо поддержать проекты самозанятого населения, ведь доходы от патентов будут полностью оставаться в бюджете Липецка с будущего года. У нас много фотографов, атийшников, работников бьюти-бизнеса. Многие из них пока находятся вне пределов муниципальной экономики.
В предложенном мэрией бюджете доходная часть составляет 12,4 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из областного и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 12,6 млрд рублей. Дефицит - 397 миллионов. При этом доля дефицита составляет 8,9% от общего годового объема собственных доходов бюджета, что чуть меньше ограничения в 10%, установленного Бюджетным кодексом РФ.
Покрывать дефицит бюджета мэрия собирается на заемные средства. Также на погашение дефицита будут направлены остатки средств на счете бюджета - 93,7 млн рублей. Кстати, в 2020 году потребность в кредитах для муниципалитета составит 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов). В итоге прогнозный объем муниципального долга Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9% и связано с привлечением заемных средств на финансирование дефицита бюджета.
Главными доходными статьями горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей), земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). При этом областная администрация в 2020-2022 годах последовательно сокращает остающуюся в распоряжении муниципалитета долю НДФЛ. Так, если в этом году в городской казне область оставляла 18,7% этого налога, то в 2020 году уже 18,2%, в 2021-м - 17,5%, в 2022-м - 16,9%. При всем этом финансисты прогнозируют рост от этого доходного источника: с 2,5 млрд рублей в следующем году до 2,8 миллиардов - в 2022-м. Кстати, федеральным законодательством предусмотрен рост налога на имущество физических лиц. Так, по прогнозу, в казну города в 2020 году попадут 175,2 млн рублей, в 2021-м - 189,6 миллиона, в 2022-м - 205,3 миллиона.
Остальные взимаемые мэрией налоги - незначительны. Например, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 году может составить 48 млн рублей (в 2021 году - 54 миллиона, в 2022-м - 60 миллионов). Постоянно растущие госпошлины за разные справки и документы, взимаемые с горожан, дадут бюджету в следующем году 96,5 млн рублей, в 2021 году - 100,1 миллиона, в 2022-м - 103,9 миллиона.
А вот доходы от имущества, находящегося в распоряжении мэрии, либо падают, либо стоят на месте. Так, объем доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПами, в 2020 году составят всего 939 тысяч рублей, в 2021 году - 559 тысяч, в 2022 году - 626 тысяч. От реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, муниципалитет в следующем году получит 100 млн рублей, в 2021 году - 60 миллионов, в 2022 году - 40 миллионов. От налогообложения доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, бюджету три года подряд будет перепадать по 50 млн рублей, а от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов, казна будет получать по 2,4 млн рублей в год.
Татьяна Григорова считает, что в скором времени у муниципалитета вырастет бремя расходов, не подкрепленных собственными доходами. Так, из года в год растет зарплата работников бюджетных организаций, а доходные источники городского бюджета сокращаются. В частности, в следующем году бюджет недосчитается порядка ста миллионов рублей поступлений: штрафы за нарушение действующего законодательства будут оставаться у взимающих их организаций (в этом году по этой статье доходов в бюджет прогнозно попадет 167 млн рублей, а в 2020 году - только 61,4 миллиона). Будут значительно сокращены поступления от единого налога на вмененный доход в связи с его отменой с 1 января 2021 года. Объем поступлений этого налога в бюджет города в следующем году может составить 208,3 млн рублей, а уже 2021-м - всего 52 миллиона.
О расходах. Они составят 12,8 млрд рублей. В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.
Главный приоритет мэрии: образование. Расходы на содержание 161 образовательного учреждения (из которых 70 детсадов и 66 школ) составят 6,7 млрд рублей. Программными мероприятиями в следующем году предусмотрено строительство школ в микрорайонах «Европейский» и «Звездный», завершение возведения многострадальной школы на Манеже, строительство трех детских садов (в городском бюджете на это предусмотрено порядка 450 млн рублей).
Значительное место по расходам составляют мероприятия по муниципальной программе «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Липецка», - 1,9 млрд рублей.
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей).
МБУ «Управление благоустройства Липецка» получит в следующем году 392,3 млн рублей субсидии на уборку и текущее содержание территории города, 68,8 млн рублей - на текущий ремонт дорог, 6,1 млн рублей - на содержание мостовых сооружений, 10,6 млн рублей - на содержание ливневой канализации. На благоустройства общественных территорий из горбюджета в 2020 году планируется выделить 38 млн рублей, на благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов - 18 миллионов. 5 миллионов рублей потратят на изготовление проектно-сметной документации строительства на правом берегу набережной реки Воронеж, 2,4 миллиона получат проектировщики на сметы благоустройства парка Победы, 600 тысяч рублей выделят на подготовку проектно-сметной документации благоустройства бульвара по улице Белана. Еще 4 млн рублей предназначены для разработки дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
Скандальному МБУ «Технопарк-Липецк» дадут еще 13,3 млн рублей нового финансирования (с 2012 года, когда был создан технопарк, в его развитие из бюджетов всех уровней вложили 474 млн рублей, но до сих пор его территория даже не закатана в асфальт). На туризм в Липецке потратят 5 млн рублей. На пиар чиновников и депутатов МАИУ «Мой город Липецк» получит 19,4 млн рублей субсидии. На «Развитии гражданского общества» предполагается освоить 114,2 млн рублей. По строке «Организация работы с молодежью» проведут 2,9 млн рублей. На «Повышение значимости семейных ценностей и института семьи» выделят 619 тысяч, на «Развитие международных и межмуниципальных связей города Липецка» - 1,1 млн рублей, на «Укрепление межнационального согласия» - 71 тысячу и просто на патриотизм - 826 тысяч рублей.
Расходы на обеспечение деятельности главы города, управления внутренней политики, управления муниципальной службы и кадровой работы, правового управления, управления делопроизводства и протокола, управления информационных технологий, управления административно-технического контроля, отдела охраны окружающей среды, отдела бухгалтерского учета и отчетности, отдела мобилизационной подготовки, отдела по работе с молодежью, отдела взаимодействия со СМИ составят в следующем году 102,8 млн рублей.
- Бюджет Липецка следующего года по всем параметрам - не хуже бюджета нынешнего года, - считает председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова.
После того, как главный городской финансист ушла с трибуны, слово дали депутатам.
В своем выступлении Людмила Яськова (фракция «Российская партия пенсионеров за справедливость») раскритиковала мэрию за то, что привлекаемые ею из вышестоящих бюджетов средства носят целевой характер и не могут быть использованы на решение городских проблем. Еще одна проблема - совершенно не движущаяся очередь липчан, вставших на жилищный учет как нуждающиеся еще до 2005 года. Состояние дел в критикуемом всеми департаменте градостроительства и архитектуры она назвала «полным кризисом», призвав дать наконец должность его председателя профессиональному архитектору. Заступилась Яськова и за трамвай. «Если его убрать, то рельсовый электротранспорт уже не возродить: застройка уничтожит такую возможность».
А вот вице-спикер Евдокия Бычкова («Справедливая Россия») призвала мэрию переходить на электробусы, а не держаться за трамвай, названный ею архаичным видом транспорта.
Депутат Николай Быковских (КПРФ), наоборот, вступился за трамвай. Он сообщил, что трамваи были заново возрождены в 130 городах мира, «но это не про нас». И поинтересовался, обращалась ли администрация Липецка в профильное министерство с просьбой софинансировать затраты на приобретение новых вагонов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Мэр Евгения Уваркина ответила, что да, но, по ее словам, овчинка не стоила бы выделки, поскольку дотация на приобретение нового вагона составила бы всего 8 млн рублей при его цене в 28 миллионов, и что проблемы изношенного, требующего срочной замены пути, это нисколько не решает.
- Мы на Депутатском часе покажем вам все расчеты по трамваю, - сказала Евгения Уваркина, саркастически заметив, что понимает причины популизма вопроса Быковского.
Александр Попов (ЛДПР) попросил главу Липецка ставить интересы горожан во главу угла при определении первоочередности проблем города. Благоустройство парков он назвал «пиром во время чумы», в то время как в Липецке - 126 не расселенных аварийных домов.
В конце обсуждения бюджета-2020 спикер горсовета Игорь Тиньков и первый вице-спикер Федор Жигаров попросили главу Липецка активно лоббировать интересы муниципалитета в областной власти, требуя от субъекта увеличения нормативов отчислений муниципалитету от собранных на территории города налогов. В свою очередь Евгения Уваркина сообщила, что увеличение собственных доходов мэрии - ее приоритет.
- Наша задача в 2020 году пересмотреть программы поддержки малого и среднего бизнеса. Надо поддержать проекты самозанятого населения, ведь доходы от патентов будут полностью оставаться в бюджете Липецка с будущего года. У нас много фотографов, атийшников, работников бьюти-бизнеса. Многие из них пока находятся вне пределов муниципальной экономики.
Владимир
Что за бред?
Казах
разумеется
Рождённый ползать
Сталин-психиатр.
Понимает причины?
чушь.собачья
Дабл ъ
Рожалкина