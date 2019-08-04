Куда в глобус ни ткни - везде сурово!

Итоги недели.

На этой неделе GOROD48 спросил у горожан, с чем они не могут мириться? Оказалось, что. А что удивило липчан? Им и слово.На этой неделе, кстати, стало точно известно, что грядущие губернаторские выборы, до которых осталось чуть больше месяца, будут конкурентными. С этого и начнем.В этот понедельник в Липецк с официальным визитом прибыл член Центризбиркома Евгений Колюшин. Первой встречей, которую председатель облизбиркома Юрий Алтухов организовал московскому гостю, стал «круглый стол» со всеми кандидатами в губернаторы - как уже получивших добро на агитацию, так и тех, кто еще ждал соответствующего решения областной избирательной комиссии. Героем этой встречи ожидаемо стал снятый с предвыборной гонки депутат областного Совета Олег Хомутинников и неожиданно - председатель облизбиркома Юрий Алтухов.- Муниципальный фильтр не только отсекает от выборов неугодных власти кандидатов, но и заранее моделирует исход выборов по сценарию «Единой России». При таком варианте мы не можем говорить о честных выборах. Наша Конституция гарантирует, что каждый может быть избран. А если мы проигрываем заранее какие-то сценарии, очевидно, это право ущемляется. Вы посмотрите, что происходит в Санкт-Петербурге и Москве! Это может привести к тому, что недовольство выборами будет возникать и в других регионах страны. А это, думаю, не нужно никому. Муниципальный фильтр надо отменять! - заявил Олег Хомутинников.И председатель облизбиркома вдруг неожиданно поддержал несостоявшегося кандидата!В тот же день. Ими стали Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» и Андрей Григорьев от «Патриотов России». В среду, и Игорь Артамонов официально вступил во второй этап избирательной кампании.Оглашение вердикта облизбиркома остальной четверке претендентов на должность губернатора было отставлено до пятницы, последнего дня, в который, согласно законодательству, областной избирательной комиссии необходимо объявить имена всех участников избирательной кампании. GOROD48 прогнозировал, что кого-то из других кандидатов не пустят на выборы. Так и случилось: в пятницу в облизбиркоме объявили о том, что сразу(к ранее снятому с выборов Александру Шерину (ЛДПР) добавились аграрий Евгений Третьяков и «казак» Вадим Давыдов).Но главное, конечно, другое: второй секретарь обкома КПРФ, депутат областного Совета Сергей Токарев получил удостоверение кандидата (см.). В выборы пустили и православного коммерсанта Андрея Плотникова от Коммунистической партии «Коммунисты России». Итак, вопреки стереотипу, сформированному в 2014 году, когда губернатор Олег Королев избирался на новый срок в уютной компании спойлеров, обеспечивших ему однотуровую победу, эта гонка принесла сюрприз (см.). Если откинуть записных спойлеров, то конкуренцию действующему главе региона составят представители двух парламентских партий с их ресурсами - Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» и Сергей Токарев от КПРФ. А это значит, что выборы губернатора обрели интригу. И возможно даже, что лидера гонки определит второй тур.В регионе возобновили пассажирские перевозки электротранспортом. Два новых современных состава будут перевозить пассажиров по маршруту Усмань-Грязи-Липецк-Елец (и в обратном направлении) два раза в сутки - утром и вечером (см.).А в минувшую пятницу врио губернатора провел «разбор полетов» областной администрации за первые шесть месяцев года. И начал Игорь Артамонов со здравоохранения как со сферы, на которую он получает больше всего жалоб липчан.Примечательно, что на соответствующем продемонстрированном участникам съезда слайде были фотографии нового оборудования, приобретенного за счет бюджета для поликлиники липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед». Почему именно это учреждение попало в кадр? Очевидно, потому, что оно запомнилось Игорю Артамонову больше всего во время его неожиданных для медиков наездов в больницы по жалобам липчан, ведь именно в «Липецк-Мед» в феврале полилась вода с потолка!На следующий день после внезапного визита Артамонова в больницу вице-губернатор Илья Тузов устроил разнос ответственным за состояние здания и вот результат:На заседании административного совета врио губернатора сообщил, что средняя зарплата по региону составляет 33,5 тысячи рублей при среднем заработке по России в 40 тысяч:- Надо налоговым органам и полиции обратить внимание на гостиничный бизнес, риэлторов и сферу услуг, где официальные зарплаты весьма скромные - в пределах 21-23 тысяч рублей. Такая же ситуация - в бюджетных коммунальных предприятиях, обеспечивающих жителей региона питьевой водой и другими ресурсами. В таких предприятиях зарплаты директоров в разы отличается от зарплат простых работников. Так быть в этой отрасли не должно! Нам надо пойти двумя путям: помочь менеджменту предприятий работать эффективно, а также вывести их на чистую воду, если необходимо. Я недавно в Лебедяни посетил три предприятия - на одном средняя зарплата - 25 тысяч, на другом - 36 тысяч. Почему так? Людей беспокоит их уровень доходов.Также- У нас - не все очень хорошо с предпринимательской инициативой. Нам надо понять, кого мы поддерживаем, насколько эффективна эта поддержка. Я не очень доволен развитием дел в предпринимательстве. Для примера возьмем сквер Сорокина в Липецке. Всем предпринимательским сообществом города собрано всего полтора миллиона рублей на постамент памятника Сорокину! Им должно быть за это стыдно!В «малой экономике» задействованы 128 тысяч человек. Из областного бюджета на поддержку сельской кооперации, малого и среднего бизнеса в этом году выделено как никогда много средств - более 1,2 млрд рублей.На этой неделе GOROD48 попросил администрацию области прокомментировать сообщения о грядущей муниципальной реформе. Авторы безымянных сообщений пишут о том, что концепцией заместителя главы области Александра Костомарова предусмотрена муниципальная реформа с объединением администраций райцентров и районов для того, чтобы у жителей муниципалитетов появилась одна «точка входа» для решения своих вопросов. Это, мол, сократит число чиновников, уменьшит бюджетные траты на их содержание.О том, что сообщил нам липецкий вице-губернатор, читайте в публикацииНовость о том, чтособрала много комментариев. Казалось бы, что тут такого - вместо одного чиновника пришел другой? Но в данном случае читателей GOROD48 взбудоражили две вещи. Первая - новому руководителю специфического ведомства всего 30 лет. Вторая - ее образование: Ирина Малофеева окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Инженер. Металлургические машины и оборудование». Ее второе образование: «Экономист-менеджер. Экономика и управление на предприятии (в металлургии)». Вся трудовая деятельность Малофеевой связана с работой в торговой сети.Другая неожиданность -. ПАО «МРСК Центра» на следующей неделе пришлет в свой липецкий филиал нового руководителя. Сергей Коваль считается членом команды спикера горсовета Игоря Тинькова (как и председатель горсовета, он - уроженец Ельца). Директором «Липецкэнерго» Сергей Коваль был официально назначен 22 мая прошлого года, хотя де-факто возглавил эту структуру в октябре 2017 года. До этого назначения он несколько лет был гендиректором АО «ЛГЭК».На этой неделе СУ СК РФ по Липецкой области нашел в действиях беглого депутата областного Совета Михаила Захарова еще один эпизод мошенничества.. По версии следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов купили пакет акций ОАО «Рембыттехника» за 56 млн рублей и апартаменты в Сочи за 16 миллионов. Действия обоих квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Это уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами.Еще один известный липчанам персонаж, экс-депутат областного Совета и экс-руководитель регионального отделения Фонда капремонта, признан банкротом по иску ПАО «Липецккомбанк». Теперь, ведь по решению Арбитражного суда он должен банку более 75 млн рублей. Однако у должника по бумагам из имущества числится только лодка с мотором. А ведь еще недавно у Козина и его жены была зарубежная недвижимость (по данным на 2016 год Козины владели двумя квартирами в Болгарии, а официальный доход на двоих превышал 10 млн рублей). Кстати, в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области продолжается и расследование уголовного дела Козина о мошенничестве в особо крупном размере (предприниматель категорически отрицает, что получал кредиты в банке).На этой неделе ожидаемо- ранее он занимал эту же должность в мэрии с приставкой и.о. Ему и отвечать за освоение в этом году миллиарда бюджетных рублей, выделенных на дорожные ремонты. А с этим делом, как выяснилось, проблемы.Напомним, что в Липецке дорогами в этом году занимаются два подрядчика. Один из них, воронежское ООО «Дорожник», работает как часы. Оно выиграло торги на право ремонта за 300 млн рублей в Липецке 16 дорог по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской. У заказчика, УГС Липецка, нет существенных претензий к этой организации, чего не сказать о втором подрядчике, московском ООО «Руслан-1», который по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осваивает в Липецке без малого 700 млн рублей.На этой неделе проспект Победы и улица Космонавтов, где работает «Руслан-1», стали объектом пристального внимания власти.. А еще на момент инспекции подрядчик явно отставал от графика - работы по мощению тротуаров он выполнил всего на 20% от плана. А объект - с обновленными дорогой, тротуаром и иным благоустройством - нужно сдать в эксплуатацию к 27 августа (цена контракта - 287,1 млн рублей). Исполнительный директор ООО ТК «Руслан-1» Егор Сизинцев представил дело так, что эта плитка - только что с конвейера, цемент, мол, еще не набрал необходимой прочности.Потом Игорь Артамонов оказался на проспекте Победы, который реконструирует тот же ООО «Руслан-1» (на работы от памятника Танкистам до автовокзала с расширением дороги до шести полос из бюджета выделено 406,7 млн рублей). И на этом объекте заказчик пока выбивается из графика работ. Но организация, как сказал Егор Сизинцев, имеет возможность в разы ускорить темпы, располагая и рабочей силой, и техникой.На следующий день по стопам врио губернатора прошлись члены депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству во главе со спикером горсовета.несмотря на существующее отставание от графика работ.. Обновление городской школы искусств №1 им. В.С. Сорокина оценено в 2,3 млн рублей. В торгах на понижение победило предложение липецкой компании за 1 792 877 рублей. Работы должны быть завершены до 23 августа.А вот сколько денег потребуется на преображение береговой линии правобережной части Липецка от городского пляжа до уже существующего фрагмента городской набережной, не известно. Однако на этой неделе в ГДМ «Октябрь» прошло первое общественное обсуждение будущего этой части города. Свою концепцию собравшимся предложила «эксперт в области визуальных коммуникаций и креативный директор агентства по продвижению брендов» 31-летняя Талли Кельми (в ее профиле в соцсетях указано, что она работает в рекламном бизнесе 15 лет, сменив за это время 10 компаний). С недавних пор она работает в Липецке - некоторые ее наработки уже использованы мэрией в техзадании на благоустройство Нижнего парка.Особое внимание Талли Кельми уделила Зеленому острову. Она предложила сделать его экоостровом под названием «Остров Цветов» - с кусочками живой природы и местом для уединенного купания:- На острове появятся артмонументы, декоративный кустарник, множество цветов, флористические композиции из растений и деревьев. В качестве примера хочу привести Остров Цветов в немецком Майнау. Переправа от «Фрегата» соединит остров в городским пляжем.- Мне важно обсудить эти вопросы с жителями, нам нужно встречное движение. Вторая цель - услышать бизнес, ведь мы ждем от него инвестиций. Аттракционы, катамараны, фудкорты. Наверное, вход на остров должен быть платным, как в зоопарк, как в музей. Флористика дорогого стоит, - сказала глава Липецка.Пафос встречи сбили два предложения. Первое касалось чистоты реки. Девушка из зала резонно заметила, что санитарные врачи несколько лет подряд запрещают купание на центральном пляже из-за сброса в Воронеж сточных и канализационных вод. Следовательно, вначале надо решить эту проблему. Второе исходило от местного архитектора. Парень попросил мэрию провести открытый конкурс проектов развития набережной, пляжей и Зеленого острова, чтобы на нем победила лучшая концепция, а не блатная.Монополизм Талли Кельми пошатнуло посвященное выбору концепции бренда города заседание градостроительного Совета в администрации Липецка. Дело в том, что в мэрии уже определились в своем желании видеть Липецк глазами Талли Кельми, выставив на голосование горожан на своем сайте три ее концепции - «Город с железной закалкой», «Липецк - город настоящего» и «Город из воды и металла». Однако такой подход возмутил липецкую творческую интеллигенцию. На градсовете председатель правления областного «Союза художников России» Сергей Толчеев заявил о необходимости провести открытый конкурс для выявления лучшего варианта бренда города. И Евгения Уваркина с этим согласилась. Итак,Также мэрия Липецка предложила горожанам определиться с местом для создания зоны экстремальных видов спорта (см.). Кстати, концепция Талли Кельми предусматривает создание самого большого в стране скейтпарка у «Опенхауса» в районе набережной.Между тем, аНа этой неделе также стало известно о том, что. Суд решил изъять у арендатора этот готовый на 55% объект с кадастровой стоимостью в… 2,5 млн рублей. Недостроенная «свечка» будет выставлена на торги.. Владелец региональной сети магазинов Александр Павлов подтвердил GOROD48 информацию, о переговорах с X5 Retail. Магазины липецкой сети в ближайшее время могут сменить вывески и стать «Пятерочками». Если сделка состоится, коммерсант сосредоточится на развитии сети торгующих морепродуктами магазинов.. Вода в реке Воронеж в районе Центрального и Сокольского пляжей соответствуют требованиям СанПиН и пригодна для купания. Спасибо, конечно, но лезть в реку при той погоде, которая установилась, желания нет никакого.