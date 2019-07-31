Происшествия

54 минуты назад

Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи

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#дольщики
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи

Руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководством ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве многоквартирных домов в ЖК «Европейский».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров и бывший директор по строительству  Сергей Ельчанинов, договорившись между собой о незаконном выводе из оборота денежных средств, полученных от участников долевого строительства, в конце 2015 года приобрели пакет акций ОАО «Рембыттехника» стоимостью почти 56 миллионов рублей. В результате в собственность ОАО перешло здание на улице Октябрьская в городе Липецке и земельный участок площадью более 2000 кв. м. Таким образом, денежные средства, предназначенные для строительства четырех домов в ЖК «Европейский», были использованы не по назначению, что привело к невозможности завершения строительства многоэтажек №№ 8, 9, 10, 22 в установленные сроки. Вследствие хищения денежных средств «долевиков»  дома, сдача которых планировалась еще в 2017-2018 годах,  длительное время оставались недостроенными, что привело к нарушению законных прав и интересов 1846 липчан. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.

Учитывая, что Михаил Захаров является спецсубьектом, так как имеет статус депутата Липецкого областного Совета депутатов, применен особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем следственного управления СК России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги, поступившие от участников долевого строительства, апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 миллионов рублей.

Действия фигурантов квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности.

Напомним, что в рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге – индивидуальному предпринимателю Олесе Захаровой, заключившей с ОАО фиктивные договоры по оказанию риэлтерских услуг. Чета Захаровых объявлена в международный розыск.

Под домашний арест заключен бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов.

Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).


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#дольщики

Комментарии (2)

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Витек

17 минут назад
Риэлтерские услуги это звучит сильно
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наша раша

36 минут назад
плешивый опять ни причём?-
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