54 минуты назад
Деньги дольщиков «Европейского» пошли на покупку «Рембыттехники» и апартаментов в Сочи
Руководителем следственного управления СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о дополнительном эпизоде мошенничества руководством ОАО «Эксстроймаш» при долевом строительстве многоквартирных домов в ЖК «Европейский».
Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области.
Учитывая, что Михаил Захаров является спецсубьектом, так как имеет статус депутата Липецкого областного Совета депутатов, применен особый порядок производства по уголовным делам, в связи с чем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него подписано руководителем следственного управления СК России по Липецкой области.
В ходе расследования уголовного дела также установлен факт приобретения фигурантами на деньги, поступившие от участников долевого строительства, апартаментов в городе Сочи стоимостью более 16 миллионов рублей.
Действия фигурантов квалифицированы в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Данное уголовное дело будет соединено в одно производство с предыдущими эпизодами их преступной деятельности.
Напомним, что в рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову и его бывшей супруге – индивидуальному предпринимателю Олесе Захаровой, заключившей с ОАО фиктивные договоры по оказанию риэлтерских услуг. Чета Захаровых объявлена в международный розыск.
Под домашний арест заключен бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких и бывший директор по строительству Сергей Ельчанинов.
Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Витек
наша раша