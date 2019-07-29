Общество
сегодня, 16:42
Два липецких пляжа откроют под завершение народного купального сезона
До праздника Ильи-пророка остается три дня, а в Липецке решили открыть два пляжа, закрытых все лето.
Как сообщает мэрия Липецка со ссылкой на управление главного смотрителя, "по результатам лабораторных исследований Управлением Роспотребнадзор по Липецкой области выданы экспертные заключения, что вода в реке Воронеж в районе Центрального и Сокольского пляжей соответствуют требованиям СанПиН и пригодна для купания. Соответствующее постановление будет подписано главой города Евгенией Уваркиной..."
Эти пляжи были закрыты еще 1 июня, в начале купального сезона из-за несоответствия воды санитарным нормам. Примечательно, что липчанам разрешили купаться в преддверии так называемого Ильина Дня, времени окончания купального сезона на Руси. По народным приметам считается, что после 2 августа купаться не следует, так как вода в реке становится холодной и коварной.
Эти пляжи были закрыты еще 1 июня, в начале купального сезона из-за несоответствия воды санитарным нормам. Примечательно, что липчанам разрешили купаться в преддверии так называемого Ильина Дня, времени окончания купального сезона на Руси. По народным приметам считается, что после 2 августа купаться не следует, так как вода в реке становится холодной и коварной.
власть кумовских и прочих артемонов
че
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дзендо
Лентач Липецк
хорошее не может длиться вечно
комар
ОДИН ГОЛОС
Mikl
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