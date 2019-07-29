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Два липецких пляжа откроют под завершение народного купального сезона

13 719
#пляжи
Два липецких пляжа откроют под завершение народного купального сезона

До праздника Ильи-пророка остается три дня, а в Липецке решили открыть два пляжа, закрытых все лето.

Как сообщает мэрия Липецка со ссылкой на управление главного смотрителя, "по результатам лабораторных исследований Управлением Роспотребнадзор по Липецкой области выданы экспертные заключения, что вода в реке Воронеж в районе Центрального и Сокольского пляжей соответствуют требованиям СанПиН и пригодна для купания. Соответствующее постановление будет подписано главой города Евгенией Уваркиной..."

Эти пляжи были закрыты еще 1 июня, в начале купального сезона из-за несоответствия воды санитарным нормам. Примечательно, что липчанам разрешили купаться в преддверии так называемого Ильина Дня, времени окончания купального сезона на Руси. По народным приметам считается, что после 2 августа купаться не следует, так как вода в реке становится холодной и коварной.
13 719
#пляжи

Комментарии (13)

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власть кумовских и прочих артемонов

3 минуты назад
последний раз песок на Центральный пляж завозили 30 лет назад. в СССР завозили каждые три года.
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че

5 минут назад
можно конечно открыть то что не закрывалось
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ЖОРА

19 минут назад
НЕ ОТКРОЮТ А ОЧИТАЮТСЯ И БАБОЧКИ ПОДЕЛЯТ
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дзендо

19 минут назад
Там будут купаться Кухаркина и Фантомас.
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Лентач Липецк

20 минут назад
Кого купать собрались под дождем? https://vk.com/lentach48 Последние новости и события региона с авторской подачей. А ещё проходит конкурс с денежным призом
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хорошее не может длиться вечно

21 минуту назад
Mikl, .....барахолка с рэкетирами с госпечатями в карманах это не капитализм. при Советах народ призывали ходить в леса и жечь костры , пропагандируя здоровый образ жизни и никакой платной рыбалки не было - все рессурсы * принадлежали народу абсолютно бесплатно.с демократией в РФ было покончено после захвата власти ворами и карманниками.
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комар

21 минуту назад
ДЕБИЛЫ!
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ОДИН ГОЛОС

29 минут назад
А СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ СПИШУТ ГОСПОДА
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Mikl

37 минут назад
Спасибо Уваркиной, что не признает очередной * для народа. якобы пляжи не соответствуют нормам. Купались, купаемся и будем купаться. Алигархат ездит на Канары и там купается. а здесь в Липецке запрещает купаться-налицо советский капитализм когда власть придержащим можно а остальные быдло и должны купаться в тазике. браво Уваркина, первое поистине народное решение.
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007

37 минут назад
Расстрелять йих накуй.
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