Общество

28 минут назад

Жители 19 микрорайона потребовали снести спортивный центр

5 774
#публичные слушания #долгострой #снос
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Жители 19 микрорайона потребовали снести спортивный центр

Долгострой на улице Полиграфическая — сплошное горе для соседей.

Вопрос реконструкции и завершения строительства долгостроя на улице Полиграфическая обсудили на публичных слушаниях в Липецке. Речь шла о строении, которое стоит на углу Полиграфической и проезда Кувшинова, в районе заезда на 19 микрорайон со стороны трамвайного депо.

В публичных слушаниях приняли участие жильцы многоэтажки на Полиграфической,4. Они резко против реконструкции долгостроя и предоставления ему дополнительного участка. По их словам, и в недостроенном состоянии будущий спортивный центр — сплошная головная боль. Так, липчане пожаловались на то, что при строительстве здания были грубо нарушены санитарные правила: вместо 20 положенных метров между долгостроем и жилым домом всего 16,5 метров. Это привело к тому, что жильцы квартир нижних этажей высотки круглый год даже в светлое время суток вынуждены пользоваться искусственным освещением. Кроме того, проект реконструкции не оговаривает создание парковочных мест. Для жильцов дома это означает то, что всего гости спортивного центра будут бросать свои машины в их дворе. Помимо этого, при строительстве была уничтожена зеленая зона, где гуляли пожилые люди и молодые семьи. Жильцы высотки пришли к выводу, что спортивный центр строили незаконно, и потребовали его снести.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка пришла к выводу, что давать разрешение на реконструкцию долгостроя нельзя. Строителям отказано в предоставлении дополнительных земель на продолжение работ на объекте. Официальная причина отказа — возмущение жильцов высотки и нарушение инсоляции жилого дома. Последнее слово в вопросе судьбы долгостроя за главой города. Именно мэр подписывает постановления о разрешении на строительство и реконструкцию или об  отказе в них.

Фото: Яндекс.Карты
5 774
#публичные слушания #долгострой #снос
2

Комментарии (5)

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защитничку воров

3 минуты назад
а может демонтировать здание , не ? Под ноль ! и найти того мэра кто подписал разрешение ? не ? защитничек воров ;-)
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1

4 минуты назад
мер за пивнушки
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интересненько

6 минут назад
мэр подписывает постановления о разрешении на строительство . И кто же из мэров предоставлял разрешение ?
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Перри Мейсон

8 минут назад
Ну да, "Красное и белое" лучше)))
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Комфортная среда

19 минут назад
В городе много фитнес залов.Для чего он там вообще нужен?Чтобы потом перевести его в пивнушку???Уваркина давай сноси самострой!
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