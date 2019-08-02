Жители 19 микрорайона потребовали снести спортивный центр

Долгострой на улице Полиграфическая — сплошное горе для соседей.

Вопрос реконструкции и завершения строительства долгостроя на улице Полиграфическая обсудили на публичных слушаниях в Липецке. Речь шла о строении, которое стоит на углу Полиграфической и проезда Кувшинова, в районе заезда на 19 микрорайон со стороны трамвайного депо.



В публичных слушаниях приняли участие жильцы многоэтажки на Полиграфической,4. Они резко против реконструкции долгостроя и предоставления ему дополнительного участка. По их словам, и в недостроенном состоянии будущий спортивный центр — сплошная головная боль. Так, липчане пожаловались на то, что при строительстве здания были грубо нарушены санитарные правила: вместо 20 положенных метров между долгостроем и жилым домом всего 16,5 метров. Это привело к тому, что жильцы квартир нижних этажей высотки круглый год даже в светлое время суток вынуждены пользоваться искусственным освещением. Кроме того, проект реконструкции не оговаривает создание парковочных мест. Для жильцов дома это означает то, что всего гости спортивного центра будут бросать свои машины в их дворе. Помимо этого, при строительстве была уничтожена зеленая зона, где гуляли пожилые люди и молодые семьи. Жильцы высотки пришли к выводу, что спортивный центр строили незаконно, и потребовали его снести.



Комиссия по землепользованию и застройке Липецка пришла к выводу, что давать разрешение на реконструкцию долгостроя нельзя. Строителям отказано в предоставлении дополнительных земель на продолжение работ на объекте. Официальная причина отказа — возмущение жильцов высотки и нарушение инсоляции жилого дома. Последнее слово в вопросе судьбы долгостроя за главой города. Именно мэр подписывает постановления о разрешении на строительство и реконструкцию или об отказе в них.



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