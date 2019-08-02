Игорь Артамонов раскритиковал безынициативных предпринимателей

Врио губернатора провел «разбор полетов» областной администрации за первые шесть месяцев года.

Сегодня Центр культуры и досуга Грязинского района принял 450 чиновников из всех районов и городов области, приехавших на заседание администрации региона, посвященное итогам социально-экономического развития за первое полугодие.Этот объект потрясает своим видом. Во дворе районного Центра культуры все сделано для людей и как бы не для них. Все красиво и несколько мертво: по газонам не ходи, на топиарного медведя не садись!За все придуманные администрацией нарушения - штрафы. Внутри здания - все очень красиво. И очень помпезно. Настолько, что районные чиновники даже боялись зайти в просторные холлы и присесть на расставленные диваны.Врио губернатора Игорь Артамонов провел админсовет в свойственной ему манере. Он поднялся на сцену, но приготовленное белое кожаное кресло проигнорировал. Взял в руку микрофон и ровно сорок минут оставался на ногах, комментируя выведенные на большой экран слайды с региональными достижениями.Начал Игорь Артамонов со здравоохранения. Собравшиеся увидели на фотографии маммограф и аппарат УЗИ, которые получила Грязинская районная больница. И это - безусловное достижение: нового оборудования больницы и поликлиники не получали годами.За первое полугодие закуплено 147 единиц нового медицинского оборудования на 304 млн рублей. На ремонт 26 медицинских организаций направлено 293 млн рублей. На территории областного онкологического диспансера начата реализация масштабного проекта - строительство за 2,1 млрд рублей современного хирургического корпуса на девять операционных. Игорь Артамонов сообщил, что попросил подрядчика ускорить ход работ на этом важнейшем для населения объекте.- Нам предстоит ещё много чего сделать. В той же детской поликлинике Грязей нужен ремонт. Будем решать проблемы поэтапно. А вот число автомобилей «скорой помощи», по просьбам жителей Ельца и Липецка, мы увеличим уже в этом году.Потом на экран вывели слайд, сообщающий, что в этом году введены в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов, строятся семь ясельных корпусов в Липецке, построен детский сад в микрорайоне «Елецкий» и школа в микрорайоне «Победа». Еще одна современная школа построена в селе Преображеновка Добровского района. Сданы в эксплуатацию четыре Дома Культуры.- Из федерации нам дают в год средства всего на одну большую школу. Но в этом году мы обязательно сдадим еще одну школу - на улице 50 лет НЛМК. Ситуацию со строительством я взял под свой контроль.Из слайда о социальной поддержке стало ясно, что в этом году первые 489 молодых мам в возрасте до 24 лет, родившие первенцев, получили из бюджета единовременную выплату в 85 тысяч рублей. Увеличена вдвое - до 100 тысяч рублей - выплата в связи с рождением третьего ребёнка (на эти цели уже потрачено 114,2 млн рублей - материальную помощь получили 1105 семей).- Проблема с рождаемостью связана с неуверенность людей в завтрашнем дне. Мы уже делаем многое для того, чтобы ситуация изменилась, - прокомментировал картинку врио губернатора.Игорь Артамонов сообщил, что средняя зарплата по региону составляет 33,5 тысячи рублей:- По России средняя зарплата - за 40 тысяч. И мы должны потихоньку подтягиваться.Из приведенного главой региона графика следовало, что средняя зарплата - как средняя температура по больнице. Игорь Артамонов обратил внимание на нижнюю часть таблицы:- Надо налоговым органам и полиции обратить внимание на гостиничный бизнес, риэлторов и сферу услуг, где официальные зарплаты весьма скромные - в пределах 21-23 тысяч рублей. Такая же ситуация - в бюджетных коммунальных предприятиях, обеспечивающих жителей региона питьевой водой и другими ресурсами. В таких предприятиях зарплаты директоров в разы отличается от зарплат простых работников. Так быть в этой отрасли не должно! Нам надо пойти двумя путям: помочь менеджменту предприятий работать эффективно, а также вывести их на чистую воду, если необходимо. Главам муниципалитетов необходимо встречать с руководителями предприятий, на которых люди получают низкие зарплаты. Я недавно в Лебедяни посетил три предприятия - на одном средняя зарплата - 25 тысяч, на другом - 36 тысяч. Почему так? Людей беспокоит их уровень доходов.Особая гордость главы региона - пилотный проект «Поселок «Радужный» в Жёлтых Песках, в котором будут жить многодетные семьи. В помощь будущим жителям поселка по инициативе Игоря Артамонова Сбербанк разработал льготный кредитный ипотечный продукт, а правительство РФ выделило деньги на строительство дорог и коммуникаций. «Мы - единственный регион в России с такой поддержкой!»- Мы - базовый пилотный регион. В Жёлтых Песках шесть лет до этого ничего не происходило. А сейчас люди увидели движение. После реализации этого проекта будем просить денег для других районов на кредитование индивидуального жилья. Ждем от банков новых ипотечных продуктов. Нам надо первыми попасть в новые федеральные программы.В этом году власть продолжила программу переселения из аварийного и ветхого жилья. 159 человек уже получили новые квартиры или находятся в стадии оформления документов на въезд. Из бюджетов всех уровней на эту цель потрачено 103 млн рублей. Программа, рассчитанная до 2024 года, предполагает переселение 5 610 человек. На это будет предусмотрено 4,2 млрд рублей.Почти решена проблема обманутых дольщиков: для 19 проблемных домов из 20 таких объектов найдены новые застройщики (без привлечения дополнительных бюджетных средств). 515 семей уже бывших обманутых дольщиков уже получили ключи от нового жилья. Проблему самого старого долгостроя Липецка, дома на улице 50 лет НЛМК, областная власть решит с помощью федерального центра.Говоря о дорогах, Игорь Артамонов сообщил, что объем регионального дорожного фонда увеличился на 23% по сравнению с 2018 годом, составив 7 млрд рублей. На эти средства к концу дорожно-строительного сезона будут отремонтированы 216,6 км региональных дорог. Идёт реконструкция трех мостов, а в Лебедяни строят новый путепровод. «Надеемся, что начнем проектирование и строительство моста в Ельце».- На этой неделе мы получили на дорожное строительство 200 миллионов рублей из федерального бюджета дополнительно. Будем отсыпать дороги в сельской местности. Приоритет - тем населённым пунктам, где совсем все плохо или где живёт большое количество человек, - отметил Игорь Артамонов.Транспорт. С начала года за 921 млн рублей для муниципалитетов приобретены 197 автобусов. Это позволило на 16% обновить парк пассажирского транспорта.- Елец - вообще уникальный город в России, в нем 90% автобусов - новые. Наша задача, чтобы и частники не возили людей в старых автобусах с ободранными сидениями, - сообщил Игорь Артамонов.Когда речь зашла об экологии, врио губернатора отметил серьезные капвложения ПАО «НЛМК» в программы по сокращению выбросов в атмосферу. Игорь Артамонов сообщил, что власти прорабатывают стазу три варианта проектов техперевооружения станции аэрации в Липецке, но даже если все они не будут поддержаны федеральным центром, проблема неприятного запаха все равно будет решена.Вторую половину доклада Игорь Артамонов посвятил экономике. Он рассказал о том, что во время Петербургского международного экономического форума заключено соглашений с инвесторами на 76 млрд рублей. Общий объем заявленных инвестиций на этот год - 146 млрд рублей (что превышает 25% объемов валового регионального продукта). Инвесторы завершат к концу года 21 крупный проект, создадут 2400 новых рабочих мест.- Есть вопросы заполнения елецкой зоны ОЭЗ «Липецк» - она пока наполнена на 12%, пустуют территории на ЛТЗ, на елецком заводе «Гидропривод», есть проблемы с автозаводом в Красном, заводом в Данкове, в усманском заводе «Генборг».Говоря о собранных налогах, Игорь Артамонов сообщил, что от «самого большого нашего налогоплательщика, НЛМК, мы уже недополучили два миллиарда рублей налогов из-за снижения спроса на сталь. Но очень бы хотелось, чтобы поступления от НЛМК медленно, но верно замещались доходами от других налогоплательщиков».Сельское хозяйство. Рост в 6,7% к первому полугодию прошлого года позволил довести объем валовой продукции сельского хозяйства до 27,4 млрд рублей. На экспорт отправлено продукции на сумму в 156 млн долларов (плюс 15% к январю-июню прошлого года).- АПК - без глобальных проблем. Первый миллион зерна намолотили. Мы неплохо смотримся как регион-экспортер. Мы не Воронеж, кончено, но наш регион нашел свою нишу. Задача - увеличить передел продукции. Нам нужна высокотехнологическая высокомаржинальная продукция.Малый и средний бизнес. Из областного бюджета выделен 501 млн рублей на поддержку предпринимательства, или на 8,7% больше, чем в прошлом году. На 55% больше средств из бюджета получила сельскохозяйственная кооперация, или 228 млн рублей. Еще 546 млн рублей получил Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Кстати, в «малой экономике» задействованы 128 тысяч человек. Целью года Игорь Артамонов обозначил доведение доли малого и среднего бизнеса в экономике региона до 25,5% (в помощь предпринимателям будет вскоре создан Центр «Мой бизнес».- У нас - не все очень хорошо с предпринимательской инициативой. Нам надо понять, кого мы поддерживаем, насколько эффективна эта поддержка. Я не очень доволен развитием дел в предпринимательстве. Для примера возьмем сквер Сорокина в Липецке. Всем предпринимательским сообществом города собрано всего полтора миллиона рублей на постамент памятника Сорокину! Им должно быть за это стыдно! Говорят хорошо, а делают плохо. Надо слова совмещать с делами!Из положительных примеров поддержки бизнесом социальных проектов врио губернатора назвал «Лебедяньмолоко» и «Трио». А из предпринимателей выделил Алексея Гуськова, который за свои деньги снес старый павильон в Быхановом саду и строит на этом месте новую универсальную спортплощадку.- В этом году на помощь органам местного самоуправления выделены 11,3 млрд рублей. На 2,7 миллиарда больше, чем годом ранее. А я слышу, что там что-то недоделано, там уже что-то разбили, - укорил местных чиновников врио губернатора.Под благоустройство в этом году попали 97 общественных пространств и 59 дворовых территорий. Этот год Игорь Артамонов объявил Годом детских площадок. По программе софинансирования «рубль на рубль» с привлечением средств инвесторов в городах и районах области появятся 190 детских игровых и спортивных площадок. На благоустройство парков в регионе будет потрачено 202 млн рублей спонсорских средств и 294 млн бюджетных рублей.- Осенью начнем сдавать дворы и общественные пространства. Мы беспрецедентно обновили парки. 3 сентября мы откроем Быханов сад (в конце августа будут построены три теннисных корта, универсальная площадка и площадка для выгула собак - все, что просили горожане). Новый стадион появится в Военном городке. Поменялась обстановка в парке Металлургов - теперь его вместо бомжей обживают мамы с детьми. Скейтпарк в парке Победы оказался чрезвычайно востребованным. Нужен ещё один - уж очень модной история оказалась, а то там сейчас дети бьются друг с другом лбами и порой доходит до драки.После отчета Игоря Артамонова чиновников (чего раньше не было никогда на таких встречах) разбили на четыре группы и они продолжили работу по секциям «Здравоохранение», «Особенности привлечения финансовых средств в местные бюджеты», «Благоустройство» и «Особенности привлечения органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими организациями».