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Александр Костомаров: «Изменение границ городов и районов - процесс, который может длиться годами»

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#Александр Костомаров
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Александр Костомаров: «Изменение границ городов и районов - процесс, который может длиться годами»

Липецкий вице-губернатор прокомментировал сообщения в соцсетях о грядущей муниципальной реформе.

В соцсетях появились сообщения о том, что «команда Артамонова готовит масштабные изменения в Устав области, и что поправки в региональную конституцию внесут почти сразу после выборов первого лица региона». Их авторы пишут о том, что уже осенью термин «губернатор» будет закреплен юридически, и что на Соборной площади вскоре будет располагаться не региональная администрация, а «правительство Липецкой области», а его управления станут министерствами. Также сообщается, что концепцией заместителя главы области Александра Костомарова предусмотрена муниципальная реформа с объединением администраций райцентров и районов для того, чтобы у жителей муниципалитетов появилась одна «точка входа» для решения своих вопросов. Это к тому же сократит число чиновников, которые зачастую дублируют друг друга, что уменьшит бюджетные траты на их содержание. 

Мы попросили вице-губернатора Александра Костомарова прокомментировать эту информацию.

- Масштабные изменения не могут готовиться так, чтобы о них никто не знал. Если о них никто не знает, значит, они не готовятся. На сарае тоже много чего написано, а там обычно дрова лежат. А телеграмм-каналы и соцсети - не совсем тот источник, которому можно доверять. При анонимности таких источников в них можно писать что угодно. Мой ответ: нет, никакая муниципальная реформа не готовится, - рассказал вице-губернатор.

- До приглашения в команду Игоря Артамонова вы работали в правительстве Московской области. Вам приписывают проведение муниципальной реформы в Подмосковье. Из СМИ можно узнать, что с 2015 года в этом регионе проводят реформу системы управления муниципальных образований, итогом которой стало образование на базе существовавших районов городских округов с единой администрацией, главой и советом депутатов. Неужели нет желания пойти по уже проторенному пути?

- В официальных СМИ можно найти много информации о так называемой административной реформе в Подмосковье. Да, ряд преобразований там случился и дал существенный экономический и управленческий эффект. Но вопрос вот в чем: а есть ли предпосылки для такой реформы здесь? Московская область - слишком разная и сложная в управлении. Поэтому некоторые изменения там назрели. Если говорить о применении этого опыта к Липецкой области, то могу сказать, что он здесь неприменим.

- Возьмем, например, администрацию села Доброе и администрация Добровского района. Если бы реформа была, то сельскую администрацию упразднили бы?

- Не знаю. Я же уже сказал, что не знаю, откуда эта пошла эта информация. Ни разу ни на каком уровне такая реформа даже не обговаривалась. На мой взгляд, муниципальные образования в их нынешнем виде неплохо справляются с поставленными задачами. Я вообще сторонник максимальной передачи полномочий муниципалитетам, а не того, чтобы урезать их существующие небольшие полномочия. Не знаю, откуда это пошло.

- То есть желания вобрать в городской округ тот же Липецкий сельский район у областной власти нет? А об этом уже говорят.

- Возможно, такие разговоры пошли из-за того, что в законодательство ввели понятие муниципального округа к уже существующим понятиям городского округа и муниципального района. Пока непонятны механизмы преобразования. Но законодательство меняется. Вот Липецк - это городской округ в составе четырех районов: Советского, Октябрьского, Правобережного и Левобережного. Но вобрать даже одно какое-то сельское поселение в состав городского округа - это занятие на несколько лет. Потому что изменяются границы не только муниципалитета, но если мы вводим в состав городского округа какое-то поселение, то меняются и границы муниципального района, из которого оно выводится.

Соответственно, это ведет к проведению уже двух референдумов: административно-территориальные границы меняются только через референдум. А референдум считается состоявшимся, если на него пришло более 50 процентов населения. Собрать 50 процентов горожан для того, чтобы просто изменить границы городского округа сложно. Для жителей Липецка такой референдум не представляет никакого интереса. Подытожу: изменения границ муниципальных образований крайне сложный законодательный процесс, который может длиться годами.

- Может, разговоры о муниципальной реформе - это вбросы со стороны тех, кто хотел бы взбудоражить перед выборами жителей сельской местности, настроить их против одного из кандидатов? Чтобы люди на выборах сделали нужный авторам таких вбросов выбор?

- Возможно. Но я не хочу теоретизировать на этот счет. Но то, что такие вбросы коллег на местах беспокоят, скорее всего, да. Но еще раз повторю: тема каких-то перемен на уровне муниципальных образований ни разу не обсуждалась.



фото: mosreg.ru 

16 1285
#Александр Костомаров
1

Комментарии (16)

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РСДРП

31 секунду назад
А почему комментарии под статьёй о вручении Артамонову кандидатского удостоверения ЗАКРЫЛИ. Боитесь, ублюдки едерастовские, гласа народа.
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Наталья

8 минут назад
Чиновники сидят в управлении образования по 4 чел в кабинете, одни столы и развернуться негде. А чем они там занимаются? Одну бумажку в день пишут и все, а деньги получают немалые. Их сократить 50%нужно. А в других управлениях также. Людей заставляют самим заниматься благоустройством дворов, а зачем тогда чиновники в управлении нужны? Сократить обязательно нужно их,они все равно не решают вопросы населения. Люди пишут жалобы то губернатору, то президенту.
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матвей

26 минут назад
Как не назови наше болото , далеко на нем не уплывешь - утонет , пока у власти старые бездельники , которые область грабили 20 лет застоя , толку а нас не будет
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Для профи

27 минут назад
А МФЦ для чего, справку в состоянии выдать.
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Электорат

30 минут назад
Это касается не Липецка, а районов, в которых по две администрации.
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профи

35 минут назад
Все тут пишут много чиновников, а когда приходят в администрацию, чтобы получить разрешение, например на стр-во чего либо, или справку какую либо получить, или чтобы на что-то пожаловать, то почему так долго, почему не отвечают, не решают. А если убрать людей -обычных исполнителей, которых уже не хватает, чтобы все поручения выполнять, то начальникам текущую работу поручать будет некому. И что делать?!
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1

37 минут назад
Челябинск разграбил, теперь за Липецк взялся.
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Кто тебе сказал, что Липецк -небольшой город

41 минуту назад
Электорат, Он второй по населению в Черноземье и 36 в России.
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Очевидец

43 минуты назад
Гляди-ка: у чиновника голос прорезался, снизошел до того, чтобы хоть что-то объяснить народу, может объяснит заодно и зачем 30 летнюю девочку торговку поставили руководить управлением кап. строительства Липецкой области???
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РСДРП

43 минуты назад
А они не думает после осени вместе с лысым покинуть наш благословенный край.
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