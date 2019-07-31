Общество

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Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина

26 1582
#долгострой #суд #гостиница #торги
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Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина

Суд решил изъять у арендатора недвижимость.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления имущественных и земельных отношений к местной компании «Основа». Причиной для иска стал долгострой на улице Неделина — до сих пор незавершенное строительство гостиничного комплекса на участке земли свыше 20 000 квадратных метров. Суд решил изъять недвижимость из владения ООО «Основа» и разрешил пустить долгострой с молотка. В документах суда указано, что гостиница готова только на 55%, ее кадастровая стоимость составляет около 2,5 млн рублей. 

Договор на аренду участка на улице Неделина был заключен в июле 2016 года как продление контракта от 2011 года. Три года назад ООО «Основа», согласно соглашению, приняла на себя обязательства достроить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной стоянкой. В январе 2019 года управление имущественных отношений заметило, что подвижек на стройке нет и направило претензию компании. ООО «Основа» ответило, что не имеет возможности исполнить обязательства. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта на аренду.На основании того, что договор расторгнут, а на участке есть долгострой, чиновники обратились в суд с требованием об изъятии здания с продажи его с торгов.

Строительство высотного здания на улице Неделина было начато в 2009 году. Липецкая девелоперская компания намеревалась разместить здесь гостиницу. В итоге «коробка» была возведена, но само строительство остановлено, а позже признан был банкротом и заказчик. В итоге - здание уже десять лет торчит в центре Липецке одинокой недостроенной свечой. В июле 2014 года стало известно, что высотку приобрели представители московского бизнеса, которые обязались достроить здание в короткий срок. Но за пять лет подвижек в строительстве так и не произошло.
26 1582
#долгострой #суд #гостиница #торги
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Комментарии (26)

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К этому куску

40 секунд назад
Наталья, бетона-ещё договор аренды земли прилагается-на 80 млн в год. Покупайте!
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Ещё раз говорю

1 минуту назад
Дураков с деньгами не бывает. А как оценили землю по кадастровой оценке. С такими налогами никто вкладывать не будет.
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Наталья

3 минуты назад
Что значит кусок бетона? А знаешь ты сколько стоит мешок цемента? Вот и посчитать стоимость. Давайте я с торгов его куплю за 2,5 млн. Только кто его мне продаст? И про те торги и никто и знать не будет. Себе напишут за бесценнок и все.
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Ищите инвестора

6 минут назад
Кто это достроит. И потянет финансово. Про аренду 2 га в городе не забываем. Либо 80 млн в год. И если найдёте! Целуйте в зад-что нашли такого дурака.
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А во сколько оценить надо

13 минут назад
Рф, этот кусок бетона. Без сетей.?
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А с этим что будет?

14 минут назад
А что же с долгостроям на той же Неделина 15Г? Строился как детский реобилиционый центр, к тому-же на бюджетные ДЕНГИ а продали часнику за копейки. Что-же не как не решат с этим объектом?
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Перед тем

14 минут назад
Наталья, как получить прибыль. Туда вложить надо. И это не 2,5 миллиона, а потом куда это девать? На Калинина квартиры продать не могут. Скороходова жилой комплекс-уже по 40 за метр отдают. Поэтому легко делить шкуру неубитого медведя.
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комментарий

15 минут назад
Кусок действительно жирный . Можно его компании Руслан-1 предложить достроить через тендер все как положено, ну как пр.Победы. Чинуши ворюги теперь с мокрыми попами сидят, как бы кусочек там урвать.
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НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
Переделать под КВАРТИРЫ, - дешевле снести и построить новый дом.
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Наталья

19 минут назад
Интересно,кто его купит с торгов за 2,5 млн руб? Вот прибыль получат чиновники наши. А переселение из аварийного жилья на окраины города. Хапают чиновники по крупному и все по закону получается у них.
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