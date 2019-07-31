Администрация Липецкой области продаст гостиницу-долгострой на улице Неделина

Суд решил изъять у арендатора недвижимость.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск регионального управления имущественных и земельных отношений к местной компании «Основа». Причиной для иска стал долгострой на улице Неделина — до сих пор незавершенное строительство гостиничного комплекса на участке земли свыше 20 000 квадратных метров. Суд решил изъять недвижимость из владения ООО «Основа» и разрешил пустить долгострой с молотка. В документах суда указано, что гостиница готова только на 55%, ее кадастровая стоимость составляет около 2,5 млн рублей.



Договор на аренду участка на улице Неделина был заключен в июле 2016 года как продление контракта от 2011 года. Три года назад ООО «Основа», согласно соглашению, приняла на себя обязательства достроить многофункциональный административно-гостиничный комплекс с подземной стоянкой. В январе 2019 года управление имущественных отношений заметило, что подвижек на стройке нет и направило претензию компании. ООО «Основа» ответило, что не имеет возможности исполнить обязательства. Стороны договорились о досрочном расторжении контракта на аренду.На основании того, что договор расторгнут, а на участке есть долгострой, чиновники обратились в суд с требованием об изъятии здания с продажи его с торгов.



Строительство высотного здания на улице Неделина было начато в 2009 году. Липецкая девелоперская компания намеревалась разместить здесь гостиницу. В итоге «коробка» была возведена, но само строительство остановлено, а позже признан был банкротом и заказчик. В итоге - здание уже десять лет торчит в центре Липецке одинокой недостроенной свечой. В июле 2014 года стало известно, что высотку приобрели представители московского бизнеса, которые обязались достроить здание в короткий срок. Но за пять лет подвижек в строительстве так и не произошло.