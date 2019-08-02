Политика
43 минуты назад
Сергей Токарев: «Власть побоялась нового скандала»
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Кандидат от КПРФ на выборах главы региона сегодня все же был зарегистрирован.
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Главной интригой сегодняшнего заседание Избирательной комиссии Липецкой области стал вопрос, зарегистрируют ли на губернаторских выборах кандидата от КПРФ.
В итоге 2-й секретарь областного обкома коммунистической партии Сергей Токарев все же преодолел муниципальный фильтр и получил удостоверение кандидата. Как и проповедник ленинских идей от другой партии «Коммунисты России» Андрей Плотников.
Получая документы о регистрации из рук главы избиркома Юрия Алтухова, новоиспеченный кандидат в губернаторы Токарев, начал было произносить громкую речь с упоминанием слов «однодневки», «недобросовестная конкуренция», но закончить ее не сумел. Алтухов ринулся чуть ли не обнимать кандидата, не дав тому договорить, и под общий веселый гул собравшихся Токарев был препровожден на свое место.
После того, как муниципальный фильтр не смог преодолеть кандидат от ЛДПР заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Александр Щерин, многие политологи считают именно кандидата от КПРФ – главной альтернативой кандидату от партии власти.
- Мы с трудом преодолели муниципальный фильтр, - сказал GOROD48 после регистрации Сергей Токарев, - Помогла настойчивость. Иначе бы повторилась ситуация выборов 2014 года, когда кандидата от КПРФ не допустили до голосования. Но сейчас власть побоялась нового скандала.
- Что вы хотели сказать избиркому?
- Хотел напомнить, что избирателям нужно остерегаться подделок в условиях недобросовестной конкуренции. Развелось немало кандидатов-спойлеров, но люди уже их распознали и понимают о чем идет речь.
- Напомните, в каком томе полного собрания сочинений В.И. Ленина упоминается слово «спойлеры»?
- Это уже современный термин. Это партии или кандидаты, являющиеся обманками, фальшивками, цели и задачи которых увести избирателя от нашей партии. Мы с этим уже сталкивались и раньше на местных выборах.
Спорйлер – от английского «spoil», что означает портить. В данном контексте заведомо проигрышный кандидат в выборном процессе. Это может быть физическое лицо или партия, перетягивающие на себя часть голосов другого участника выборной гонки, имеющего похожую программу.
В итоге 2-й секретарь областного обкома коммунистической партии Сергей Токарев все же преодолел муниципальный фильтр и получил удостоверение кандидата. Как и проповедник ленинских идей от другой партии «Коммунисты России» Андрей Плотников.
Получая документы о регистрации из рук главы избиркома Юрия Алтухова, новоиспеченный кандидат в губернаторы Токарев, начал было произносить громкую речь с упоминанием слов «однодневки», «недобросовестная конкуренция», но закончить ее не сумел. Алтухов ринулся чуть ли не обнимать кандидата, не дав тому договорить, и под общий веселый гул собравшихся Токарев был препровожден на свое место.
После того, как муниципальный фильтр не смог преодолеть кандидат от ЛДПР заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Александр Щерин, многие политологи считают именно кандидата от КПРФ – главной альтернативой кандидату от партии власти.
- Мы с трудом преодолели муниципальный фильтр, - сказал GOROD48 после регистрации Сергей Токарев, - Помогла настойчивость. Иначе бы повторилась ситуация выборов 2014 года, когда кандидата от КПРФ не допустили до голосования. Но сейчас власть побоялась нового скандала.
- Что вы хотели сказать избиркому?
- Хотел напомнить, что избирателям нужно остерегаться подделок в условиях недобросовестной конкуренции. Развелось немало кандидатов-спойлеров, но люди уже их распознали и понимают о чем идет речь.
- Напомните, в каком томе полного собрания сочинений В.И. Ленина упоминается слово «спойлеры»?
- Это уже современный термин. Это партии или кандидаты, являющиеся обманками, фальшивками, цели и задачи которых увести избирателя от нашей партии. Мы с этим уже сталкивались и раньше на местных выборах.
Спорйлер – от английского «spoil», что означает портить. В данном контексте заведомо проигрышный кандидат в выборном процессе. Это может быть физическое лицо или партия, перетягивающие на себя часть голосов другого участника выборной гонки, имеющего похожую программу.
19 972
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