Общество

45 минут назад

Станцию Грязи сделают мостом между прошлым и будущим

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#железная дорога #электрички станция Грязи
Станцию Грязи сделают мостом между прошлым и будущим

Вслед за запуском по пригородному сообщению между Грязями и Липецком современного электропоезда здесь задумались о возвращении паровозного движения и экскурсионных ретро-маршрутах.

Первый рейс нового пригородного электропоезда ЭП3Д по маршруту Грязи Воронежские – Липецк состоялся 1 августа. В торжественной церемонии по запуску состава приняли участие врио главы региона Игорь Артамонов и начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин.

- Обновление транспорта дошло и до железной дороги. Возможность создания комфортных условий для пассажиров мы обсуждали с руководством ЮВЖД в мае, а сегодня видим, как воплощается в жизнь совместный проект администрации Липецкой области и Юго-Восточной железной дороги. Электрички – это более безопасный транспорт, который не зависит от пробок на дорогах, он позволит сделать передвижение из Липецка в Грязи и обратно для жителей более удобным, - отметил Игорь Артамонов. 

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Два новых современных состава будут перевозить пассажиров по маршруту Усмань-Грязи-Липецк-Елец (и в обратном направлении) два раза в сутки – утром и вечером. Время их отправления будет корректироваться после анализа пассажирского трафика: сейчас железнодорожники просчитывают, возможно ли состыковать рейсы новой электрички и основных скоростных поездов, например, из Москвы или Санкт-Петербурга. 

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- Такое предложение поступило, - отметил генеральный директор ППК «Черноземье» Виталий Шульгин, в ведение которого теперь находятся новые подвижные составы. – Будем думать. Непростая в технологическом плане процедура назначения новых пригородных поездов была пройдена всего за месяц благодаря совместной работе железнодорожников и руководства области. Рассматриваем еще одно предложение делать остановки на небольших станциях, мимо которых прежние электрички проходили. Например, электричка между Липецком и Ельцом сегодня курсирует, но она останавливается только на крупных станциях. 

Железнодорожники также будут просчитывать, насколько выгодно и удобно сделать остановку на экономической зоне «Липецк». 

ЭП3Д соответствует современным требованиям к пассажирскому пригородному подвижному составу: удобные сиденья, системы видеонаблюдения и обеспечения микроклимата, возможность доступа к Wi-Fi, места для крепления и провоза велосипедов. Вагоны связаны между собой удобными герметизированными переходами. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для посадки и высадки, а также места для крепления колясок, санузлы с поручнями. Размещены таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих. Его серийное производство в России началось на Демиховском машиностроительном заводе в 2016 году.
По словам начальника магистрали Сергея Задорина, обновление подвижного состава на пригородных направлениях в границах ЮВЖД будет осуществляться поэтапно.

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- Речь не идет о полной замене парка электричек – слишком дорого, скажется на стоимости билетов. Составы меняются постепенно – отслужили одни, им на смену приходят новые, - пояснил Сергей Задорин. 

Кроме обновления подвижного состава пригородного сообщения начальник Юго-Восточной железной дороги поделился на церемонии запуска электрички и другими планами – развивать на территории Липецкой области экскурсионные перевозки, создать ретро-маршруты выходного дня в пределах области и между соседними регионами. Так, уже в ближайшее время готовы возобновить экскурсионный поезд Елец – Лев-Толстой до станции Астапово, где скончался великий русский писатель. Разработан маршрут выходного дня «Золотое кольцо Липецкой области». Есть идеи создать туристические ретро-линии, где пассажиры смогут прокатиться на паровозе. А в Грязях организуется депо, где паровозы отреставрируют, и они будут здесь находиться. 

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Железнодорожники просчитывают, насколько проект окажется интересным и востребованным. Региональные власти готовы поддержать идею, если ее одобрят жители Липецкой области. 
Для справки: по оперативным данным в июле на ЮВЖД перевезено около 1,4 млн. пассажиров, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 872,6 тыс. пассажиров (+0,7%), в дальнем – 512,5 тыс. (+7,2%). Всего за семь месяцев 2019 года отправлено около 7,8 млн. пассажиров (+2,6% к январю-июлю 2018 года). Из них в дальнем сообщении перевезено 2,4 млн. пассажиров (+6,9%), в пригородном – 5,4 млн. пассажиров (+0,8%).

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#железная дорога #электрички станция Грязи

Комментарии (4)

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Animal planet

6 минут назад
Это просто сказка какая-то! Прорыв налицо! С Единой Роисой и Артамоновым нас ждет стабилизец и благополучие.
ответить

НЕ ПАТРИОТ

17 минут назад
Лысый! Сколько км. красных ленточек порезал перед выборами?
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С путинским

22 минуты назад
Ворьем эта станция застрянет в параллельном мире .
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весёлый

22 минуты назад
Жалко такие поезда ,разрисуют ,всё порежут,надо камеры ставить
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