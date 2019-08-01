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сегодня, 13:48

Липчане не могут мириться с ложью и бедностью

11 703
#Говорит Липецк
1
Мы спросили у липчан с чем они не могут мириться. Оказалось, что с лицемерием, враньём, бедностью и низкими зарплатами.

11 703
#Говорит Липецк
1

Комментарии (11)

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пичаль

10 минут назад
Коммунисты КПРФ говорят правду и только правду , а что же их не выбирают в депутаты, а всё Костина , Крутских , да Кофанова из ЕР ?
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Геббельс отдыхает

30 минут назад
газета " Правда" была Библией в сравнении с чудовищной ложью едроэсэсовской пропаганды преступного и антинародного запутинского режима
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Дмитрий

37 минут назад
#Путиннет
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Житель

38 минут назад
Едросня это обещалкины и лгуны.
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Только

44 минуты назад
Коммунисты КПРФ говорят правду и только правду , а остальные партии это грязь , ложь , обман и клевета.
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Я

45 минут назад
Тяжело жить в оккупации
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НЕ ПАТРИОТ

47 минут назад
- Ну, мирятся же!!!
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нищии

47 минут назад
что вы хотите если сам президент сэкрана телевизора нагло врет то местным властям и подавно можно врать
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Едрасня

57 минут назад
Херсосня, ворье, жулье.
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Жители

58 минут назад
Ложь и подлость этой власти не знает границ
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