Общество

17 минут назад

Управление капитального строительства Липецкой области возглавила Ирина Малофеева

22 588
#кадры #назначения
Управление капитального строительства Липецкой области возглавила Ирина Малофеева
С 30 июля должность начальника Управления капитального строительства Липецкой области будет занимать Ирина Малофеева.

Ирина Юрьевна родилась в 1989 году в Липецке. В 2011 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Инженер. Металлургические машины и оборудование». В 2013 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Экономист-менеджер. Экономика и управление на предприятии (в металлургии)».

Трудовую деятельность начала в 2011 году помощником руководителя в одной из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Затем работала инженером-энергетиком в инженерно-техническом отделе компании. С 2014 года занимала руководящие должности в управлении по эксплуатации объектов торговой сети. С 2017 года работала в дирекции по коммерческим закупкам компании, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.



22 588
#кадры #назначения

Комментарии (23)

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Артамонов

31 секунду назад
Перед выборами хотябы не чуди
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Матриархат

52 секунды назад
Вот это да!!!!.Дамочки рулят.
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Эх

1 минуту назад
Соковой, все как и было.
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Однозначно

1 минуту назад
Она красивая, а значит через постель
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Кот скептик

1 минуту назад
Тупой руководитель всегда ищет подчиненных тупее и некомпетентнее его. В случае нашего мэра это довольно сложная задача.
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кроссворд

1 минуту назад
она чья ? внучка , племяннница , дочка , сноха , жена !
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Житель

1 минуту назад
Цирк!!!! У нас нет специалистов?! Деточке еще учиться и учиться!
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А сбере

1 минуту назад
Кассирши только бабы
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алексей

1 минуту назад
ну вы блин даете
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Люба

2 минуты назад
Сколько отстегнула за должность?
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