Управление капитального строительства Липецкой области возглавила Ирина Малофеева

С 30 июля должность начальника Управления капитального строительства Липецкой области будет занимать Ирина Малофеева.



Ирина Юрьевна родилась в 1989 году в Липецке. В 2011 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Инженер. Металлургические машины и оборудование». В 2013 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности «Экономист-менеджер. Экономика и управление на предприятии (в металлургии)».



Трудовую деятельность начала в 2011 году помощником руководителя в одной из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Затем работала инженером-энергетиком в инженерно-техническом отделе компании. С 2014 года занимала руководящие должности в управлении по эксплуатации объектов торговой сети. С 2017 года работала в дирекции по коммерческим закупкам компании, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.







