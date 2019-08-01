Общество

сегодня, 12:19

Жители центра выступили против расширения ЦУМа

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#ЦУМ #публичные слушания
Жители центра выступили против расширения ЦУМа

Вопросу реконструкции здания универмага присвоили категорию особой важности.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка вынесла заключение по итогам публичных слушаний. В середине июля в городской администрации состоялось открытое обсуждение 13 строительных проектов, в том числе — вопроса реконструкции ЦУМа. В публичных слушаниях принял участие 41 человек.

Жильцы дома №10 по улице Плеханова выступили против планов реконструкции здания универмага. Строение, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа должен произойти за счет строительства в сторону здания университета. Намерения строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому планы реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания. И они были отвергнуты липчанами. Жильцы многоэтажки выступили с коллективным обращением. По их подсчетам при расширении универмага будут нарушены нормативы по расстоянию от ЦУМа до жилого дома. А это, как следствие, нарушит инсоляцию многоэтажки. Кроме того, липчане просили обратить внимание на то, что возводимая со стороны магазина «Амиталь» стена ЦУМа выходит за границы участка и сужает проход.

Комиссия оценила доводы липчан и согласилась с ними. Строители рекомендовали главе города отклонить проект расширения ЦУМа. Кроме того, реконструкцию ЦУМа признали вопросом градостроительного значения. Судьбу здания эксперты будут обсуждать на градостроительном совете.

Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром. Реконструкция здания ведется за высоким забором. Известно, что сейчас строители занимаются подвальными помещениями со стороны улицы Зегеля: в цокольном этаже организуют парковку. 
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#ЦУМ #публичные слушания

Комментарии (7)

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Пос Сырский

3 минуты назад
Точное и актуальное расписание городских муниципальных автобусов Здесь http://www.lt-systems.ru/ Крайние на Сырский №28 от НЛМК в 00:10 время прохождения конкретных остановок пл Кольцевая 00:29 ул Бунина/27 микр 00:38. Крайний №24а от Чаплыг.ш. в 23:36 ул Терешковой 00:05,Обл Больница 00:18, Ул Бунина/27 микр 00:24. Расписание других маршрутов от конечных остановок Липчане могут узнать здесь http://www.lt-systems.ru/
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Липчанин

6 минут назад
На месте цума надо было построить небоскреб и там разместить все мун гос суд службы и т.д. Чтобы были все реально в одном месте и с подземной парковкой, а занимаемые здания предать под нужды детей, спортсменов, общественников и т.д.
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гость

15 минут назад
на самом деле проектом реконструкции ЦУМа предусматривается внос всех цумовских дворовых построек и заборов и расширение проезда, и здание ЦУМа находится с северной стороны от многоэтажки и на инсоляцию никак не влияет
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История

17 минут назад
Хочу в ЦУМе ЦУМ!
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Местный житель

46 минут назад
К решению вопроса о реконструкции ЦУМа надо подходить комплексно: 1. Парковку возле областной администрации запретить. 2. Парковка в цоколе ЦУМа должна быть минимум две сотки в час
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Строительная

51 минуту назад
мафия знает свое дело!
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Мама Стифлера

57 минут назад
Все сделают как захотят. Все эти слушания публичные лишь декорация
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