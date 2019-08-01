Жители центра выступили против расширения ЦУМа

Вопросу реконструкции здания универмага присвоили категорию особой важности.

Комиссия по землепользованию и застройке Липецка вынесла заключение по итогам публичных слушаний. В середине июля в городской администрации состоялось открытое обсуждение 13 строительных проектов, в том числе — вопроса реконструкции ЦУМа. В публичных слушаниях принял участие 41 человек.



Жильцы дома №10 по улице Плеханова выступили против планов реконструкции здания универмага. Строение, из которого намерены сделать торгово-спортивный центр, останется в границах отведенного участка, но значительно увеличится. Рост площади ЦУМа должен произойти за счет строительства в сторону здания университета. Намерения строителей незначительно выходят за границу зоны планирования территории, поэтому планы реконструкции ЦУМа вынесли на публичные слушания. И они были отвергнуты липчанами. Жильцы многоэтажки выступили с коллективным обращением. По их подсчетам при расширении универмага будут нарушены нормативы по расстоянию от ЦУМа до жилого дома. А это, как следствие, нарушит инсоляцию многоэтажки. Кроме того, липчане просили обратить внимание на то, что возводимая со стороны магазина «Амиталь» стена ЦУМа выходит за границы участка и сужает проход.



Комиссия оценила доводы липчан и согласилась с ними. Строители рекомендовали главе города отклонить проект расширения ЦУМа. Кроме того, реконструкцию ЦУМа признали вопросом градостроительного значения. Судьбу здания эксперты будут обсуждать на градостроительном совете.



Напомним, в конце марта в здании ЦУМа стартовал капитальный ремонт. Рабочие разобрали периметр здания и подвальные помещения. Здание было закрыто на реконструкцию прошлой осенью, тогда было принято решение сделать ЦУМ спортивно-развлекательным центром. Реконструкция здания ведется за высоким забором. Известно, что сейчас строители занимаются подвальными помещениями со стороны улицы Зегеля: в цокольном этаже организуют парковку.