Первый этап губернаторских выборов: бюллетень откажется многопартийным

Вчера избирательная комиссия Липецкой области начала официальную регистрацию кандидатов на пост губернатора. Вопреки стереотипу, сформированному в 2014 году, когда губернатор Олег Королев избирался на новый срок в уютной компании спойлеров, обеспечивших ему однотуровую победу, эта гонка принесла сюрприз: на выборы однозначно попадают представители парламентских партий - Лариса Ксенофонтова от «Справедливой России» и Сергей Токарев от КПРФ. А это значит, что выборы губернатора обрели интригу. И возможно даже, что лидера гонки определит второй тур.

Итак, главный итог предыдущего этапа в том, что процедура прохождения муниципального фильтра оказалась неожиданно конкурентной, став полноценной частью предвыборной кампании кандидатов. Можно, конечно, сожалеть, что не все выдержали эту конкуренцию, но кто в этом виноват?



Возьмем, к примеру, известного липецкого оппозиционера Олега Хомутинникова, которого выдвинула Партия народной свободы (ПАРНАС). Кажется, он изначально, как говорится, забил на необходимую процедуру прохождения сбора подписей муниципальных депутатов. Да, можно критиковать этот порядок как антиконституционный, но закон есть закон, и, следовательно, Хомутинникову нужно было брать ноги в руки и ходить по депутатам, уговаривая их отдать ему голоса. Но никому не ничего не известно о таких попытках. А Хомутинников, заявив, что сбор подписей - это фарс, на том и успокоился. Выходит, для этого кандидата в губернаторы нынешняя кампания стала очередной площадкой пиара, возможностью использовать публичную трибуну для критики власти и повышения своей известности. То есть Хомутинников сделал очередной вклад в собственный политический капитал, который, без сомнения, использует на предстоящих в ближайшие годы выборах в областной совет и Государственную думу.



Выдвиженцы других политических партий, хотя и были раздосадованы муторной процедурой прохождения муниципального фильтра, осложненной переговорами с депутатами от «Единой России», все же эту работу делали. Для многих из кандидатов организованные областной администрацией через Ассоциацию «Совета муниципальных образований Липецкой области» встречи муниципальными депутатами - по три в день - существенно упростили сбор подписей. Но понятно, что значительная часть таких подписей была собрана вне этих встреч. Многое зависело от качества команды кандидата, его дипломатических способностей и репутации. Последняя могла помочь, а могла и стать препятствием. Именно это произошло с Александром Шериным от ЛДПР.



Александр Шерин провел непривычную для липчан избирательную компанию. Она стала яркой, но, как оказалось, бесперспективной. Жесткая позиция в отношении «Единой России», членами которой являются 99% муниципальных депутатов, не могла не остаться без последствий. Об эффекте бумеранга Алекесандр Шерин вспомнил слишком поздно. На встречах он пытался убедить депутатов в том, что имеет ввиду не их лично, но было поздно - уговоры не сработали. Муниципалы не захотели иметь с ним дело.



Также оказались неэффективными попытки Шерина давить на областную администрацию и липецкое отделение «ЕР» через федеральное партийное руководство и администрацию президента. Игорь Артамонов оказывать помощь кому-либо из кандидатов не стал, оставив местным депутатам свободу выбора. Каждому кандидату пришлось склонять их на свою сторону собственными силами, и Шерину добиться этого не удалось. Поэтому он и собрал чуть больше сотни подписей, чего ему не хватило для регистрации.



Благополучно собрали подписи муниципальных депутатов Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Справедливая Россия») и Андрей Плотников («Коммунисты России»), Вадим Давыдов (Аграрная партия России) и Евгений Третьяков («Казачья партия Российской федерации»). Не обладая большой известностью, они в то же время не вызывали у муниципальных депутатов и сколько-нибудь заметного отторжения. В условиях отсутствия четких указаний сверху это позволило депутатам отдать тем, кто пришелся им по душе, свои голоса.



Особняком стоит случай выдвиженца от КПРФ Сергея Токарева. Именно этот кандидат чаще и громче всех жаловался на административный ресурс, препятствующий преодолению муниципального фильтра. Токарев утверждал, что подписи уже распределены между «техническими кандидатами», и депутаты отказываются поддерживать его без команды сверху. Организованные для кандидатов встречи с муниципалами в районах он характеризовал как бессмысленное шоу. Однако еще за несколько дней до окончания срока, отведенного на сбор подписей, в «Новой газете» появилась статья, в которой со ссылкой на секретарь ЦК КПРФ Сергея Обухова сообщалось, что Токареву для преодоления фильтра не хватает всего трех подписей! То есть, уже к тому моменту им было собрано не менее 160 подписей из 163 минимально необходимых! А в минувшую среду, пусть и последним из кандидатов (а может, это элемент уже другого шоу, от КПРФ?), но все же сдал в облизбирком необходимое количество подписей, и не 163, а максимальные 171.



Успешное преодоление Токаревым муниципального фильтра, согласимся, никак не тянет на доказательство целенаправленной работы администрации области и «Единой России» против него. По выборам 2014 года мы хорошо знаем, что такая работа в Липецкой области выглядит совершенно иначе и имеет иные результаты. Не похоже, что кандидат сталкивался вообще с каким-то противодействием. Скорее, он просто стремился построить образ гонимого властями оппозиционера. Получилось не очень зрелищно, зато эффективно.



Таким образом, не подтвердились ранее озвученные разными политологами прогнозы, что Липецкой области предстоит формальная, неинтересная избирательная кампания, итогом которой станет запрограммированная победа Игоря Артамонова над никому не известными техническими кандидатами (разумеется, сам кандидат от «ЕР» собрал подписи без всяких проблем, более того, его команде приходилось даже сдерживать муниципальных депутатов, стремившихся поддержать выдвижение врио губернатора: сказались репутация кандидата и та большая работа, которую он проделал для решения конкретных проблем области и муниципальных образований). Итак, регион ожидает то, чего область не видел больше 20 лет - выборы губернатора, где встретятся, в том числе, представители трех парламентских партий. Их исход будет зависеть исключительно от воли избирателей.

