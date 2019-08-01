Общество
32 минуты назад
Подрядчик мэрии подтвердил возможность возобновления движения по проспекту Победы к Дню знаний
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несмотря на существующее отставание от графика работ.
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Вчера исполнение муниципального контракта по капремонту проспекта Победы проверил на месте врио губернатора Игорь Артамонов, а сегодня, в первый день августа, ровно за месяц до 1 сентября, даты обещанного завершения подрядчиком работ по асфальтированию участка дороги от памятника Танкистам до автовокзала, на объект приехали депутаты Липецкого горсовета.
Членам депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству во главе со спикером горсовета открылась грандиозная строительная площадка: по словам исполнительного директора ООО «Руслан-1» Егора Сизинцева, дорожникам осталось уложить последние 300 метров ливневой канализации (этот объект обошелся бюджету в 450 млн рублей). На эту работу уйдет две недели. За этой время две бригады установят весь бортовой камень по обе стороны расширенного до шести полос полотна, после чего за работу возьмутся асфальтоукладчики.
Руководитель заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов признал, что дорожники в настоящее время выполнили всего 35% объемов муниципального заказа. Однако самые дорогие работы станут, по словам Егора Сизинцева, и самыми быстрыми по причине выхода на дорогу мощных асфальтоукладчиков. В итоге к 1 сентября на попавшей в этом году в капремонт части проспекта Победы появятся три слоя асфальтобетона, перестеленные двумя слоями армирующей сетки. Такой «пирог» позволит избежать изрядно надоевшей автомобилистам проблемы - колейности.
Спикер горсовета Игорь Тиньков поинтересовался у Егора Сизинцева тем, заменены ли под полотном дороги сети и коммуникации ресурсоснабжающих организаций и связистов? В ответ ему сказали, что да. Если так, то эту часть дороги минует еще одна сугубо российская беда: перекапывание сразу же после капитального строительства.
Второй объект, который посетили депутаты, - улицу Космонавтов, которую капитально ремонтирует все то же ООО «Руслан-1» за 287 млн рублей. Все внимание членов комиссии было привлечено к пестрой тротуарной плитке, качество которой вчера вызвало неудовольствие Игоря Артамонова. Начальник участка Гагик Серопян сообщил депутатам, что плитка на объект поступает прямо с конвейера завода-производителя, а потому не успела набрать крепость. Все свои потребительские качества кирпичики из песка и цемента набирают уже прямо на улице. «Которая ломается, ту меняем», - сообщил мастер.
Депутаты обратили внимание председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина на весьма неприглядного вида столбы уличные освещения. Почему их не меняют при таком удобном случае?
Оказывается, потому, что такие работы не были включены в муниципальный контракт. Но чиновники успокоил депутатов сообщением о том, что строители проложили под плиткой кабель-каналы, в которые уже будущий концессионер заведет все провода, тем самым сделав небо над улицей Космонавтов чистым. Правда, когда такой концессионер появится, Николаю Воронину неизвестно.
Неизвестно и то, когда подрядчик приступит к ремонту второстепенных дорог вдоль улицы Космонавтов. По этому поводу в адрес дорожников уже направлены две официальные претензии по отставаниям от графика производства работ.
Членам депутатской комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству во главе со спикером горсовета открылась грандиозная строительная площадка: по словам исполнительного директора ООО «Руслан-1» Егора Сизинцева, дорожникам осталось уложить последние 300 метров ливневой канализации (этот объект обошелся бюджету в 450 млн рублей). На эту работу уйдет две недели. За этой время две бригады установят весь бортовой камень по обе стороны расширенного до шести полос полотна, после чего за работу возьмутся асфальтоукладчики.
Руководитель заказчика, МКУ «Управление строительства Липецка» Сергей Алпатов признал, что дорожники в настоящее время выполнили всего 35% объемов муниципального заказа. Однако самые дорогие работы станут, по словам Егора Сизинцева, и самыми быстрыми по причине выхода на дорогу мощных асфальтоукладчиков. В итоге к 1 сентября на попавшей в этом году в капремонт части проспекта Победы появятся три слоя асфальтобетона, перестеленные двумя слоями армирующей сетки. Такой «пирог» позволит избежать изрядно надоевшей автомобилистам проблемы - колейности.
Спикер горсовета Игорь Тиньков поинтересовался у Егора Сизинцева тем, заменены ли под полотном дороги сети и коммуникации ресурсоснабжающих организаций и связистов? В ответ ему сказали, что да. Если так, то эту часть дороги минует еще одна сугубо российская беда: перекапывание сразу же после капитального строительства.
Второй объект, который посетили депутаты, - улицу Космонавтов, которую капитально ремонтирует все то же ООО «Руслан-1» за 287 млн рублей. Все внимание членов комиссии было привлечено к пестрой тротуарной плитке, качество которой вчера вызвало неудовольствие Игоря Артамонова. Начальник участка Гагик Серопян сообщил депутатам, что плитка на объект поступает прямо с конвейера завода-производителя, а потому не успела набрать крепость. Все свои потребительские качества кирпичики из песка и цемента набирают уже прямо на улице. «Которая ломается, ту меняем», - сообщил мастер.
Депутаты обратили внимание председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николая Воронина на весьма неприглядного вида столбы уличные освещения. Почему их не меняют при таком удобном случае?
Оказывается, потому, что такие работы не были включены в муниципальный контракт. Но чиновники успокоил депутатов сообщением о том, что строители проложили под плиткой кабель-каналы, в которые уже будущий концессионер заведет все провода, тем самым сделав небо над улицей Космонавтов чистым. Правда, когда такой концессионер появится, Николаю Воронину неизвестно.
Неизвестно и то, когда подрядчик приступит к ремонту второстепенных дорог вдоль улицы Космонавтов. По этому поводу в адрес дорожников уже направлены две официальные претензии по отставаниям от графика производства работ.
6 427
Собаковод
Смотрящий
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я
Смекаешь
Мама Стифлера