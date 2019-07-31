Политика

22 минуты назад

Врио губернатора вручили удостоверение кандидата на должность главы администрации области

2 282
#выборы
Врио губернатора вручили удостоверение кандидата на должность главы администрации области

Игорь Артамонов официально вступил во второй этап избирательной кампании.

Сегодня в областной избирательной комиссии Игорю Артамонову вручили удостоверение кандидата на должность главы администрации области (примечательно, что проверяющие не забраковали у этого кандидата ни одной подписи). Таким образом врио губернатора, выдвинутый «Единой Россией», официально вступил во второй этап избирательной кампании.

Игорь Артамонов стал третьим зарегистрированным кандидатом в губернаторы после Ларисы Ксенофонтовой, выдвинутой «Справедливой Россией», и Андрея Григорьева от «Патриотов России».

Примечательно, что оглашение вердикта облизбиркома остальной четверке претендентов на должность губернатора отставлен до пятницы. 2 августа станет последним днем, в который, согласно законодательству, областной избирательной комиссии необходимо объявить имена всех участников избирательной кампании. И, по данным GOROD48, кто-то из кандидатов - Сергей Токарев от КПРФ, Вадим Давыдов от Казачьей партии Российской Федерации, Евгений Третьяков от Аграрной партии России или Андрей Плотников от «Коммунистов России», - кажется, не пройдет процедуры проверки документов и собранных подписей муниципальных кандидатов.
2 282
#выборы

Комментарии (2)

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ваши ставки господа !

15 минут назад
пардон , 2 часа !
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ваши ставки господа !

17 минут назад
через сколько минут каменты закроют ? Иришка Малофеева час продержалась !
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