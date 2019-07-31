Врио губернатора вручили удостоверение кандидата на должность главы администрации области

Игорь Артамонов официально вступил во второй этап избирательной кампании.

Сегодня в областной избирательной комиссии Игорю Артамонову вручили удостоверение кандидата на должность главы администрации области (примечательно, что проверяющие не забраковали у этого кандидата ни одной подписи). Таким образом врио губернатора, выдвинутый «Единой Россией», официально вступил во второй этап избирательной кампании.



Игорь Артамонов стал третьим зарегистрированным кандидатом в губернаторы после Ларисы Ксенофонтовой, выдвинутой «Справедливой Россией», и Андрея Григорьева от «Патриотов России».



Примечательно, что оглашение вердикта облизбиркома остальной четверке претендентов на должность губернатора отставлен до пятницы. 2 августа станет последним днем, в который, согласно законодательству, областной избирательной комиссии необходимо объявить имена всех участников избирательной кампании. И, по данным GOROD48, кто-то из кандидатов - Сергей Токарев от КПРФ, Вадим Давыдов от Казачьей партии Российской Федерации, Евгений Третьяков от Аграрной партии России или Андрей Плотников от «Коммунистов России», - кажется, не пройдет процедуры проверки документов и собранных подписей муниципальных кандидатов.