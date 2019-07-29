Общество
сегодня, 10:31
У «Звездного» может появиться экстрим-парк
Мэрия Липецка советуется с горожанами, где лучше разместить новый спортивный объект.
В планах администрации создать новую зону экстремальных видов спорта, сообщает мэрия Липецка. Горожанам предлагают выбрать место, где она появится. В списке потенциальных площадок - набережная, площадь у дворца спорта "Звездный", парк Молодежный. Можно предложить и свой вариант. Голосование идет на официальном сайте городской администрации.
Напомним,18 июля в Липецке открыли первый городской скейт-парк. Как и ожидалось, площадка в парке Победы пользуется огромной популярностью у молодежи - каждый день здесь катаются и скейтеры, и велосипедисты, и самокатеры. В скейт-парке уже прошли первые соревнования Street JAM 2K19.
Напомним,18 июля в Липецке открыли первый городской скейт-парк. Как и ожидалось, площадка в парке Победы пользуется огромной популярностью у молодежи - каждый день здесь катаются и скейтеры, и велосипедисты, и самокатеры. В скейт-парке уже прошли первые соревнования Street JAM 2K19.
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