Общество

сегодня, 10:31

У «Звездного» может появиться экстрим-парк

4 544
#экстрим-парк #голосование
У «Звездного» может появиться экстрим-парк

Мэрия Липецка советуется с горожанами, где лучше разместить новый спортивный объект.

В планах администрации создать новую зону экстремальных видов спорта, сообщает мэрия Липецка. Горожанам предлагают выбрать место, где она появится. В списке потенциальных площадок - набережная, площадь у дворца спорта "Звездный", парк Молодежный. Можно предложить и свой вариант. Голосование идет на официальном сайте городской администрации.

Напомним,18 июля в Липецке открыли первый городской скейт-парк. Как и ожидалось, площадка в парке Победы пользуется огромной популярностью у молодежи - каждый день здесь катаются и скейтеры, и велосипедисты, и самокатеры. В скейт-парке уже прошли первые соревнования Street JAM 2K19.
4 544
#экстрим-парк #голосование

Комментарии (4)

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В Краснодаре

25 минут назад
ЗОЖ, наркоманов на порядое больше чем в Липецке. И чё?
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бл...

сегодня, 10:58
У нас уже весь город сплошной экстрим парк... каменный лог, молодёжный парк. да и всё остальное, перерыто... хоть что то до конца доделайте качественно... Тербунско - урюпкинское руководство угробит этот город...
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ЗОЖ

сегодня, 10:55
Значит, ВЫ были в скейт-парке? Там детей тьма, и это тоже спорт! Молодёжь должна вести активный и здорвый образ жизни. Для этого и необходимы такие площадки. Посмотрите, в Краснодаре скейт-парке почти в каждом дворе.
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Значит

сегодня, 10:45
Катящиеся камни ума достроить нет, а всякую ненужную хрень-пожалуйста.
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