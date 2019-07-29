Юрий Алтухов призвал члена ЦИК Евгения Колюшина ратовать за отмену муниципального фильтра

За закрытыми от прессы дверями областной избирательной комиссии говорили правду о российских выборах.

Сегодня в Липецк с официальным визитом прибыл член Центризбиркома Евгений Колюшин. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, член Центральной избирательной комиссии РФ от КПРФ с 1994 года сообщил председателю облизбиркома Юрию Алтухову о том, что его поездка носит ознакомительный характер с особенностями кампании по выбору губернатора в Липецкой области.Первой встречей, которую Юрий Алтухов организовал московскому гостю, стал созыв за круглый стол всех кандидатов в губернаторы - как уже получивших добро на агитацию, так и тех, кто еще ждет соответствующего решения областной избирательной комиссии. Но героем этой встречи ожидаемо стал снятый с предвыборной гонки депутат областного Совета Олег Хомутинников и неожиданно - председатель облизбиркома Юрий Алтухов.К сожалению, СМИ из зала заседаний попросили уйти на третьей минуте встречи. Поэтому о том, что случилось за закрытыми дверями, мы можем судить по записям произошедшего участников дискуссии.Все те, кто получил допуск к первому этапу губернаторских выборов, поблагодарили облизбирком за работу. Однако снятый с выборов как не прошедший муниципальный фильтр Олег Хомутинников и прошедший его кандидат от КПРФ Сергей Токарев справедливо отметили, что на этом этапе участие облизбиркома было минимальным и носило технический характер. Они же и инициировали изменение тональности встречи - от слащавой, заданной малоизвестными избирателям кандидатами, которые без устали благодарили облизбирком, власть и даже «Единую Россию», депутаты от которой отдали им свои голоса, - к критике существующей модели выборов, включающей в себя выпрашивание голосов их участниками у представителей правящей партии.- Муниципальный фильтр не только отсекает от выборов неугодных власти кандидатов, но и заранее моделирует исход выборов по сценарию «Единой России», - сказал Олег Хомутинников.Несостоявшийся кандидат в губернаторы рассказал о том, что лично видел опросный лист у социолога на улице Липецка, в котором еще задолго до объявления партиями о выдвижении кандидатов в главы региона фигурировали партии и имена кандидатов, которые могли бы участвовать в выборах. «Интересно, что моего имени среди восьми кандидатов я в этом листе не увидел, хотя заявлял о своем намерении баллотироваться еще в ноябре прошлого года, зато потом, по итогу, все эти восемь имен я увидел в числе кандидатов в губернаторы. И мне интересно, на основании каких данных Фонд общественного мнения делал свой опрос?»- При таком варианте мы не можем говорить о честных выборах. Наша Конституция гарантирует, что каждый может быть избран. А если мы проигрываем заранее какие-то сценарии, очевидно, это право ущемляется. Вы посмотрите, что происходит в Санкт-Петербурге и Москве! Это может привести к тому, что недовольство выборами будет возникать и в других регионах страны. А это, думаю, не нужно никому. Муниципальный фильтр надо отменять! - заявил Олег Хомутинников.Олега Хомутинникова поддержал Сергей Токарев.- Нам в этот раз удалось поломать запланированный ранее план «Единой России». Это позволило нам то, чего не удалось нашему кандидату на выборах пять лет назад, когда Николай Разворотнев не попал на выборы. Сам по себе муниципальный фильтр не дает возможность проводить в стране нормальные демократические свободные выборы, ведь 95 процентов всех депутатов - от «Единой России». Фильтр не имеет никакого смысла. Надо менять закон! - обратился к члену Центризбиркома Евгению Колюшину его липецкий однопартиец.В свою очередь, Николай Колюшин сообщил кандидатам в губернаторы, что муниципальный фильтр «очень сильно осуждается, но пока позиция «Единой России» и президента такая, что он нужен».- Козырная карта - в руках «Единой России», - сказал член ЦИК.В то же время Николай Колюшин удивился тому, что на ставшие скандальными выборы в Мосгордуму все члены «Единой России» пошли самовыдвиженцами. Он справедливо попенял липчанам на то, что их партии - малочисленны, и что они не участвуют в муниципальных выборах. Также москвича изумили заявления о том, что партия власти разрабатывает сценарии выборов. Мол, разрабатывайте и вы, кто вам мешает?Неожиданную финальную точку в дебатах поставил Юрий Алтухов. Он сказал, что его волнует всего один вопрос: почему те липчане, кто по итогам выборов становится депутатами Госдумы, попав в Москву, тут же отрываются от местных реалий и не поддерживают те же предложения ЦИК, направленные на изменение в интересах большинства избирателей действующего избирательного законодательства.- Нужен этот фильтр? Большинство говорит, что нет. А к большинству надо прислушиваться. Что-то надо делать с этим фильтром! - заявил председатель облизбиркома.Кстати, на центральном входе в администрацию области облизбирком развернул баннер, на котором разместил рисунки регионального конкурса детского рисунка с насмешившем всю страну названием: «Я рисую выборы». Мы представляем вам рисунки победителей конкурса в разных возрастных категориях.Но лично мне понравилась вот эта картинка, автор которой занял третье место: веселый паровозик куда-то вдаль мчит избирателей, туда, где, очевидно, муниципального фильтра уже нет.