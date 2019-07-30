Общество
сегодня, 11:26
Липецкэнерго рассталось с Сергеем Ковалем
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ПАО «МРСК Центра» на следующей неделе может назначить в свой липецкий филиал нового руководителя.
По данным GOROD48, среда станет последним днем работы депутата Липецкого горсовета Сергея Коваля в должности заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». В самой компании уход Сергея Коваля не комментируют, но факт прекращения с ним ПАО «МРСК Центра» трудовых отношений GOROD48 подтверждают сразу несколько источников (сам Сергей Коваль не отвечает на телефонные звонки). Как сообщили наши источники, в «МРСК Центра» к Сергею Ковалю было много претензий, а липецкий филиал был не на лучшем счету в ПАО.
Сергей Коваль считается членом команды спикера горсовета Игоря Тинькова (как и председатель горсовета, он - уроженец Ельца). Директором «Липецкэнерго» Сергей Коваль был официально назначен 22 мая прошлого года, хотя де-факто возглавил эту структуру в октябре 2017 года. До этого назначения он несколько лет был гендиректором АО «ЛГЭК» (с должности его сместили решением Совета акционеров компании, после руководителям ЛГЭКа стал депутат областного Совета, экс-директор липецкого филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Александр Конаныхин, к тому времени уже бывший фигурантом уголовного дела о хищениях средств публичного акционерного общества).
Сергей Коваль считается членом команды спикера горсовета Игоря Тинькова (как и председатель горсовета, он - уроженец Ельца). Директором «Липецкэнерго» Сергей Коваль был официально назначен 22 мая прошлого года, хотя де-факто возглавил эту структуру в октябре 2017 года. До этого назначения он несколько лет был гендиректором АО «ЛГЭК» (с должности его сместили решением Совета акционеров компании, после руководителям ЛГЭКа стал депутат областного Совета, экс-директор липецкого филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Александр Конаныхин, к тому времени уже бывший фигурантом уголовного дела о хищениях средств публичного акционерного общества).
14 1375
Вор на воре
гость
Андрей
Житель
Коуч
Липчанам все равно
Этот нахапал уже
Валерий
смкпмпевра
Энергетик