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Липецкэнерго рассталось с Сергеем Ковалем

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#Сергей Коваль
Липецкэнерго рассталось с Сергеем Ковалем

ПАО «МРСК Центра» на следующей неделе может назначить в свой липецкий филиал нового руководителя.

По данным GOROD48, среда станет последним днем работы депутата Липецкого горсовета Сергея Коваля в должности заместителя генерального директора-директора филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго». В самой компании уход Сергея Коваля не комментируют, но факт прекращения с ним ПАО «МРСК Центра» трудовых отношений GOROD48 подтверждают сразу несколько источников (сам Сергей Коваль не отвечает на телефонные звонки). Как сообщили наши источники, в «МРСК Центра» к Сергею Ковалю было много претензий, а липецкий филиал был не на лучшем счету в ПАО.

Сергей Коваль считается членом команды спикера горсовета Игоря Тинькова (как и председатель горсовета, он - уроженец Ельца). Директором «Липецкэнерго» Сергей Коваль был официально назначен 22 мая прошлого года, хотя де-факто возглавил эту структуру в октябре 2017 года. До этого назначения он несколько лет был гендиректором АО «ЛГЭК» (с должности его сместили решением Совета акционеров компании, после руководителям ЛГЭКа стал депутат областного Совета, экс-директор липецкого филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Александр Конаныхин, к тому времени уже бывший фигурантом уголовного дела о хищениях средств публичного акционерного общества).
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#Сергей Коваль

Комментарии (14)

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Вор на воре

5 минут назад
гость, и погоняет вором.
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гость

6 минут назад
команда спикера горсовета , мля ! По прохвоству ?
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Андрей

12 минут назад
О, Тинькова мочат! Передел власти, понимаешь.
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Житель

14 минут назад
Одно жулье и ворье.
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Коуч

20 минут назад
Почему же у этих Руководил всегда такие рожи сытые, с двойным подбородком, аж лоснятся?! Жрут, наверное в три горла... * и Жулье!!!
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Липчанам все равно

25 минут назад
Что колхозаны хапали что москвичи,
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Этот нахапал уже

30 минут назад
Следующий едераст к кормушке
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Валерий

33 минуты назад
Боже, сколько их уже прошло и ушло с хорошими состояниями! И сколько еще придет и уйдет! Вечно что ли Россия матушка их терпеть будет? Не ужели не будет конца, или как в библии- имя им легион!
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смкпмпевра

42 минуты назад
там уже назначили
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Энергетик

44 минуты назад
Ходят слухи, в Елец мэром собрался
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