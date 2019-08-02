Общество

52 минуты назад

«Покупайки» станут «Пятерочками»

20 1921
#бизнес #магазин #пятерочка
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«Покупайки» станут «Пятерочками»

Владельцы торговых сетей ведут переговоры о передаче магазинов.

Владелец региональной сети магазинов «Покупайка» Александр Павлов подтвердил GOROD48 то, что его компания ведет переговоры о сотрудничестве с X5 Retail. Магазины липецкой сети в ближайшее время могут сменить вывески и стать «Пятерочками».

- На данный момент пока только идут переговоры о переаренде занимаемых «Покупайками» площадей. Их займут магазины X5 Retail (бренды «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» - прим.ред.) Финальный контракт еще не подписан, - сообщил Александр Павлов, уточнив, что он сконцентрирует свое внимание не на магазинах повседневного спроса, а отраслевых торговых точках. - Бизнес на и то существует, чтобы его развивать и продавать.

Суммы, детали и сроки соглашения пока не сообщаются. X5 Retail на данный момент пока никак не прокомментировало переговоры о скупке магазинов «Покупайка».

Напомним, что слухи о продаже сети «Покупайка» в Липецкой области возникают не впервые. Последний раз о возможном соглашении между Александром Павловым и X5 Retail говорили зимой 2016 года. Тогда старший менеджер X5 Retail Group Денис Кузнецов сообщил, что речи о поглощении липецкой торговой сети не идет и дополнил, что на тот момент этот вариант расширения «Пятерочки» в нашем регионе даже не рассматривался.

«Покупайка» - сеть магазинов, расположенных на территории Липецка и Липецкой области. «Покупайка» на данный момент объединяет 40 магазинов, сообщает о себе компания. Сеть была создана 12 ноября 2003 года, в 2009 году «Покупайка» вошла в состав Союза независимых сетей России.

X5 Retail Group — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекресток Экспресс». Основана в 2006 году в результате слияния рознично-торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7 %. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX). Чистая прибыли компании по данным на 2018 год превышает 26,8 млрд рублей.
20 1921
#бизнес #магазин #пятерочка
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Комментарии (20)

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Оля

1 минуту назад
1, в Покупайке на Юных лучше выбор, чем в вонючих пятерках в т.ч.всегда есть выбор рыбной продукции и хлеб хороший своей выпечки. В пятерках ходишь...и взять нечего, фрукты и овощи, так вообще гниль.
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1

10 минут назад
Оля, по мне покупайка ужасный магазин дорогой и море просрочки да и про выбор товаров тоже могу поспорить если они лимонад один и тот же ставят на ветрину в 3 ряда это не значит что у них больше выбор скудный выбор дорогие цены плохой магазин покупайка ждем уже пятерочка по Адресу Ангарская 3 вместо покупайки
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Партия воров и жуликов

15 минут назад
Страна гулаг!Все предпринимательство уничтожили!Народ сам выбирает себе власть и заслуживает того,что заслужил!Хавайте пальмовое масло и нефть!
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Оля

15 минут назад
Достали со своими гадкими Пятеками. Скудный ассортимент и залежалый товар. В покупайке выбор продукции больше и есть своя выпечка и салаты.
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Моё мнение

20 минут назад
кокс, Никакой конкуренции нет нигде, даже на рынке. Цены везде держут на одном уровне, плюс-минус три копейки.
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Л-а

21 минуту назад
555 такая дрянь, они так надоели, просто омерзительны стали. Магазин для бедняков.Это говорит об экономическом положении в стране.
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Гость

25 минут назад
26,8 умножьте на 100 тогда примерно честная прибыль будет!!!!
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555

27 минут назад
В пятере все хорошо. Есть скидки. Плесени меньше чем в магните.
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Фиолетовый

33 минуты назад
В Пятерочках выбор больше но по ценам магнит и пятерочка паритет.
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егор

36 минут назад
да плохо что игроки местных торговых сетей так и не стали ближе к Липчанам их цены дороже чем в мелкой рознице ( такие как маленькие частные магазинчики) очень дорого и в липке и в пролетарском и в покупайках они уступают и магниту и пятерочки.
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