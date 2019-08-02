Общество
52 минуты назад
«Покупайки» станут «Пятерочками»
20 1921
Владельцы торговых сетей ведут переговоры о передаче магазинов.
Владелец региональной сети магазинов «Покупайка» Александр Павлов подтвердил GOROD48 то, что его компания ведет переговоры о сотрудничестве с X5 Retail. Магазины липецкой сети в ближайшее время могут сменить вывески и стать «Пятерочками».
- На данный момент пока только идут переговоры о переаренде занимаемых «Покупайками» площадей. Их займут магазины X5 Retail (бренды «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» - прим.ред.) Финальный контракт еще не подписан, - сообщил Александр Павлов, уточнив, что он сконцентрирует свое внимание не на магазинах повседневного спроса, а отраслевых торговых точках. - Бизнес на и то существует, чтобы его развивать и продавать.
Суммы, детали и сроки соглашения пока не сообщаются. X5 Retail на данный момент пока никак не прокомментировало переговоры о скупке магазинов «Покупайка».
Напомним, что слухи о продаже сети «Покупайка» в Липецкой области возникают не впервые. Последний раз о возможном соглашении между Александром Павловым и X5 Retail говорили зимой 2016 года. Тогда старший менеджер X5 Retail Group Денис Кузнецов сообщил, что речи о поглощении липецкой торговой сети не идет и дополнил, что на тот момент этот вариант расширения «Пятерочки» в нашем регионе даже не рассматривался.
«Покупайка» - сеть магазинов, расположенных на территории Липецка и Липецкой области. «Покупайка» на данный момент объединяет 40 магазинов, сообщает о себе компания. Сеть была создана 12 ноября 2003 года, в 2009 году «Покупайка» вошла в состав Союза независимых сетей России.
X5 Retail Group — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекресток Экспресс». Основана в 2006 году в результате слияния рознично-торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7 %. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX). Чистая прибыли компании по данным на 2018 год превышает 26,8 млрд рублей.
- На данный момент пока только идут переговоры о переаренде занимаемых «Покупайками» площадей. Их займут магазины X5 Retail (бренды «Пятерочка», «Карусель» и «Перекресток» - прим.ред.) Финальный контракт еще не подписан, - сообщил Александр Павлов, уточнив, что он сконцентрирует свое внимание не на магазинах повседневного спроса, а отраслевых торговых точках. - Бизнес на и то существует, чтобы его развивать и продавать.
Суммы, детали и сроки соглашения пока не сообщаются. X5 Retail на данный момент пока никак не прокомментировало переговоры о скупке магазинов «Покупайка».
Напомним, что слухи о продаже сети «Покупайка» в Липецкой области возникают не впервые. Последний раз о возможном соглашении между Александром Павловым и X5 Retail говорили зимой 2016 года. Тогда старший менеджер X5 Retail Group Денис Кузнецов сообщил, что речи о поглощении липецкой торговой сети не идет и дополнил, что на тот момент этот вариант расширения «Пятерочки» в нашем регионе даже не рассматривался.
«Покупайка» - сеть магазинов, расположенных на территории Липецка и Липецкой области. «Покупайка» на данный момент объединяет 40 магазинов, сообщает о себе компания. Сеть была создана 12 ноября 2003 года, в 2009 году «Покупайка» вошла в состав Союза независимых сетей России.
X5 Retail Group — одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Перекресток Экспресс». Основана в 2006 году в результате слияния рознично-торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7 %. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX). Чистая прибыли компании по данным на 2018 год превышает 26,8 млрд рублей.
20 1921
Оля
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Оля
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