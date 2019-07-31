Игорю Артамонову не понравилось качество тротуарной плитки на улице Космонавтов

Сегодня врио губернатора объехал ремонтируемые в Липецке дороги.

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Игоря Артамонова интересовали как реконструируемые за бюджетный счет объекты улично-дорожной сети, так и те, которые строит частный бизнес в подарок муниципалитету.Вначале Игорь Артамонов побывал на улице Космонавтов, которую в этом году «капиталит» новый для Липецка подрядчик, московское ООО ТК «Руслан-1». К этой организации у мэрии изначально были претензии по срокам исполнения муниципального контракта: дорожники подзадержались с началом работ по реконструкции более чем трех километров улицы, которую должны сдать в эксплуатацию к 27 августа (цена контракта - 287,1 млн рублей).Сейчас на улице Космонавтов укладывают тротуарную плитку: от площади Авиаторов в направлении к улице Терешковой и от площади Космонавтов - к ТЦ «Ноябрьский». Параллельно работам на тротуарах идет монтаж гранитных бордюров на участке от остановки «Магазин Прогресс» до улицы Циолковского, а на участке от улицы Звездной до улицы Циолковского устанавливают бортовой камень из бетона. Одновременно строители делают шлаковую «подушку» под новые заездные «карманы» остановок «Областной центр культуры» и «Магазин Прогресс». На уже «обордюренных» участках улицы Космонавтов подрядчик укладывает выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.Исполнительный директор ООО ТК «Руслан-1» Егор Сизинцев рассказал Игорю Артамонову, что демонтажные работы выполнены более чем на половину от обязательных по контракту объемов работ, снят фрезой верхний старый слой асфальта на площади 73,3 тысячи кв. м., что составляет 75 % (эта же площадь укатана первым выравнивающим слоем асфальтобетона), отсыпано шлаком четверть площадей от необходимого, новый бортовой камень уложен на 45%. Явное отставание от графика у подрядчика - по ремонту плиточного покрытия тротуаров: работы выполнены всего на 20% от плана.Но вот качество красивой на вид плитки от орловского производителя Игорю Артамонову не понравилось. На одном квадратном метре нового тротуара он обнаружил несколько треснувших поперек разноцветных кирпичиков. А потом взял один из кучи и разбил пополам двумя ударами.- Мы заменим! Мы устраним! - тут же отреагировал на укоризненный взгляд врио губернатора Егор Сизинцев.- Да вы замучаетесь устранять! Я бы на вашем месте уже высказал бы претензии изготовителю и готовил запас плитки на замену треснувшей, - сказал Игорь Артамонов.Егор Сизинцев представил дело так, что эта плитка - только что с конвейера, цемент, мол, еще не набрал необходимой прочности. В ответ на это заявление глава региона велел узнать своему заместителю Илье Тузову, что из себя представляет завод-изготовитель, и если плитка на самом деле некачественная (хотя Егор Сизинцев и клялся, что она сделала по ГОСТу), внести предприятие в список недобросовестных поставщиков и больше не иметь с ним дела.Второй точкой маршрута врио губернатора стал Военный городок. Пока его территория не принадлежит муниципалитету. И можно было бы сказать, что власти ничего не будут делать на принадлежащей Минобороны территории, пока она не перейдет под управление мэрии, но проблемы изношенной инфраструктуры жилого массива в центре Липецка просто кричат об их решении. Поэтому в какой-то мере на свой страх и риск администрации города и области пошли на то, чтобы потратить 11 млн рублей бюджетных средств на асфальтирование проезда по территории Военного городка - от дома №33/1 по улице Терешковой до дома № 37/1 и от дома №37 до дома № 81 по улице Липецк-2.Кстати, как только микроавтобус с губернатором въехал в Военный городок, случился анекдот: один из работников ООО «ТрансДорСтрой», увидев представительское авто, с такой скоростью рванул вперед к своему начальству, что далеко обогнал машину областной администрации.Игорь Артамонов осмотрел местный стадион, который удручил его своим внешним видом в апреле. Тогда же, по весне, глава региона договорился с руководителем ООО «Янтарь-Т» Владимиром Чеботаревым о том, что тот за свой счет реконструирует заброшенный стадион. Предприниматель слово сдержал. Так как место, где был убитый временем и бесхозяйственностью военных авиаторов стадион, находится в ложбине, строители сделали под грунт и газон качественную гидроизоляцию из слоев песка и щебня. Сегодня эту «подушку» трамбовала тяжелая техника. На получившееся основание будет вскоре уложен искусственный газон, который, как предполагалось ранее, должно было закупить областное управление физической культуры и спорта, а по факту Минспорта РФ области подарило.- Ну, любят Липецк и Липецкую область сейчас в Москве, - улыбнулся врио губернатора. - В этом году такая любовь привела к тому, что Липецк получил подарков на несколько сотен миллионов рублей. Быханов сад и парк Металлургов ведь тоже благоустраиваются на спонсорские средства.Срок сдачи стадиона в эксплуатацию - с беговыми дорожками, футбольным полем и искусственным ворсом в 50 мм, трибунами и административным помещением - 1 сентября. До этого времени городская и областная администрация решат, кто станет его хозяином (скорее всего, одна из ДЮСШ Липецка).И снова - здравствуйте! Игорь Артамонов оказался на проспекте Победы, который реконструирует тот же ООО «Руслан-1». На реконструкцию участка проспекта Победы от памятника Танкистам до автовокзала с ее расширением до шести полос из бюджета выделено 406,7 млн рублей.Здесь Егор Сизинцев сообщил Игорю Артамонову, что работы по демонтажу опор наружного освещения, светофорных объектов, ограждения, дорожных знаков, фрезерованию асфальтобетонного покрытия уже выполнены. Завершает снос деревьев, попавших в зону строительства дождевой канализации (сейчас ведутся работы по разработке траншеи под ливневую канализацию, на дороге монтируются дождеприемные колодцы, производится обратная засыпка с послойным уплотнением). Строители активно заняты разработкой «корыта» под расширение проезжей части до шести полос, бурят скважины под новые опоры наружного освещения, устанавливают бортовой камень, снимают верхний изношенный слой на местном проезде.- 1 сентября вы должны открыть движение по этому участку проспекта Победы, - еще раз напомнил врио губернатора Егору Сизинцеву.«Руслан-1» пока выбивается из графика работ. Но организация, как сказал Егор Сизинцев, имеет возможность в разы ускорить темпы работ, располагая и рабочей силой, и техникой.Последней точкой маршрута врио губернатора стал поселок ЛТЗ. В этом жилом массиве такое количество дорожно-строительной техники не видели с советских времен. Подрядчик мэрии, воронежское ООО «Дорожник», и его субподрядчик, ООО «ДРСУ-Боринское», уже уложили новый асфальт на улицах Жуковского и Краснозаводской. Сейчас все силы предприятия брошены на улицу Ильича.Работы на этом объекте длиной почти в два километра, по словам вице-мэра Липецка Константина Власова, выполняются в три этапа. К сегодняшнему дню строители сняли старый слой асфальта с 13 000 кв.м. дороги, начали монтаж бортового камня, на 40% выполнили работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Последний, третий этап, должен завершиться 1 сентября. Эта дорога обойдется бюджету в 89,9 млн рублей.Увиденным Игорь Артамонов был по большей части доволен.- Все закончат свои работы в срок. Для этого у подрядчиков есть и техника, и люди. Хочу сообщить, что сегодня вечером мы решим, какие еще дороги Липецка и области будут отремонтированы до холодов: из федерального бюджета мы получили дополнительно 200 миллионов рублей, - сказал врио губернатора.