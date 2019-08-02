Общество

55 минут назад

В Липецке отремонтировали не видевшую 30 лет строителей поликлинику

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#поликлиника
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В Липецке отремонтировали не видевшую 30 лет строителей поликлинику

Амбулаторное звено больницы «Липецк-Мед» полностью преобразилось.

Сегодня на административном Совете врио губернатора продемонстрировал в своем отчете по работе за первое полугодие слайд, в котором сообщалось, сколько средств администрация области потратила на ремонт поликлиник и оснащение этого первичного звена оказания медпомощи населению крайне необходимой техникой. На этом же слайде были фотографии нового оборудования, приобретенного за счет бюджета для поликлиники липецкой городской больницы №4 «Липецк-Мед».

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В этом году на приобретение нового оборудования, проведение капитальных ремонтов из областного бюджета были выделены около полумиллиарда рублей, за счет которых закуплены для поликлиник городов и районов области два десятка рентгеновских аппаратов, маммографов, флюорографов, полтора десятка УЗИ-аппаратов, четыре десятка разнообразных эндоскопов, десятки единиц иного медицинского оборудования. В дополнение к этим мероприятиям проводятся капитальные ремонты и реконструкции в нескольких десятках медицинских организаций. Но больница «Липецк-Мед», очевидно, запомнилась Игорю Артамонову больше всего, ведь тут ему на голову полилась вода из худого потолка, что он и показал зимой этого года в своем аккаунте в «Инстаграм»!


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На следующий день после внезапного визита в больницу вице-губернатор Илья Тузов устроил разнос медикам  

Сегодня же главный врач этой больницы Владимир Ковалев рассказал СМИ о том, что еще кроме маммографа (его пропускная способность - до пятидесяти женщин в смену, или в 2,5 раза больше, чем можно было сделать исследований на устаревшем оборудовании), аппарата УЗИ экспертного класса, компьютерного томографа и пяти комплектов эндоскопического оборудования, на закупку которых было потрачено порядка 70 млн рублей, получила поликлиника, которая обслуживает 26,5 тысяч взрослых и 6 тысяч детей, преимущественно жителей поселка тракторостроителей.

А получили липчане почти новую поликлинику, которая видела последний ремонт 30 лет тому назад! На проведение капительного ремонта помещений площадью более 1500 кв.м. в этом году было выделено 28 млн рублей. Эти средства пошли на ремонт дневного стационара поликлиники, отделения профилактики, регистратуры, ряда отделений стационара.

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- Заметьте, теперь у нас поликлиника нового типа. Это - так называемая бережливая поликлиника, работники которой не отделены от посетителей стенами и окнами. На следующей неделе мы получим инфоматы, что сделает совершенно спокойной прием пациентов. Люди, которые обратятся к нам за помощью, получат талон, после чего больному человеку можно будет присесть в мягкое кресло и ждать вызова к регистратору. О том, к какой стойке ему подойти, скажет речевой информатор. Эта же информация будет продублирована на электронном табло. Завершение ремонта обеспечит не только существенный рост качества и доступности первичной медико-санитарной помощи, но и создаст необходимые условия для эффективного проведения Всероссийской диспансеризации взрослого населения, - говорит Владимир Ковалев.

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Семиэтажная отдельно стоящая поликлиника обзавелась и новыми лифтами, что крайне важно для пожилых людей и инвалидов. Также к стенам у лестниц приделаны откидные пандусы и хромированные поручни. Для отделения восстановительно лечения закуплены кровати, кушетки, столы и стулья на 7 млн рублей. 

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Ремонт продолжается. В планах 2020 года - ремонт лабораторного корпуса поликлиники на седьмом этаже, на что запланированы в областном бюджете 10 млн рублей, ремонт второй части пульмонологического отделения, женской консультации. В 2021 году Владимир Ковалев хотел бы отремонтировать хирургическое и неврологическое отделения.

- А как с текущей крышей, которая вызвала неудовольствие Игоря Артамонова в феврале? - спрашиваем Владимира Ковалева.

- Подрядчик за свой счет полностью устранил все дефекты кровли, по новому отремонтировал фасад больницы, - ответил главный врач.

P.S. В этом году в проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», кроме поликлиники при больнице «Липецк-Мед», попала еще 21 взрослая и детская поликлиники Липецка, Ельца, Воловского, Грязинского, Добринского, Долгоруковского, Елецкого, Лебедянского, Липецкого и Становлянского районов. В следующем году в проект вступят еще 24 поликлиники. В облздраве сообщают, что внедрение бережливых технологий в рамках проекта «Бережливый регион» будет начата во всех стационарах региона.
6 902
#поликлиника
2

Комментарии (6)

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Алкан с пятнадцатого

3 минуты назад
Игорь Георгич наш президент!
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Мама Стифлера

11 минут назад
позитивная новость. это просто здорово
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Шутки ни о чём!

13 минут назад
Принёс мужик анализы в поликлинику. Вытаскивает 3-х литровую банку мочи. Медсестра ему: - Ты бы ещё чемодан говна принёс! Мужик (доставая из-за спины чемодан): - Как знал, что понадобится!
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Вопрос

17 минут назад
Когда больница в поселке будет соответствовать мировым нормам ???
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неудовольствие

30 минут назад
".....которая вызвала неудовольствие Игоря Артамонова"WTF
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Т

34 минуты назад
Ну вот! Это здорово! Спасибо подрядчику
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