Общество

47 минут назад

В Липецке отремонтируют художественную школу

2 431
#ремонт #школа #тендер
В Липецке отремонтируют художественную школу

Ремонт должен закончиться к началу учебного года.

Управление муниципального заказа администрации Липецка провело тендер на ремонт городской школы искусств №1 им. В.С. Сорокина. Обновление оценили в 2,3 млн рублей. В торгах на понижение победило предложение липецкой компании за 1 792 877 рублей.

За эту сумму в художественной школе проведут капитальной ремонт цокольного этажа и лестничного марша. Рабочие разберут полу и проемы, демонтируют старые двери и окна, обновят обои, стены и потолки, установят встроенные шкафы и открытые полки, полы выложат серыми клинкерными плитами, заменят оконные блоки и двери. На лестнице установят новое ограждение, там будет новая металлическая решетка с художественной ковкой и деревянным поручнем. Работы планируют завершить до 23 августа. Гарантия на ремонт составит 3 года. Услуги строителей оплатят из городского бюджета.

Напомним, что этой зимой художественной школе грозило закрытие. Из-за технического состояния здания администрация школы получила распоряжение провести ремонт. Руководство учреждения культуры прикинуло расходы на проведение всех необходимых работ — вышло около 24 млн рублей. Этой суммы у школы нет, такое обширное финансирование обновления здания не было запланировано и в бюджете Липецка. В итоге к концу января школе удалось добиться выделения 1,3 млн рублей на проведение первоочередных противоаварийных работ — замену водопровода.

Потребность в капитальном ремонте учебного заведения, носящего имя известного липецкого художника, возникла давно. Основанная в 1973-м, в год своего двадцатилетия художественная школа обосновалась в здании возле Каменного Лога. Фасад не ремонтировался с момента открытия. Внутренние помещения приводили в порядок ежегодно. Так как здания большинства учреждений культуры требуют обновления, было принято решение ремонтировать по одному в год.
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#ремонт #школа #тендер

Комментарии (2)

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Да уж

23 минуты назад
Хотели 24 мульта,а на ка выкуси и 2 хватит.А то на бордюры не хватит распила,здесь вам не там.
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Коренная липчанка

45 минут назад
Ну и что, давно пора
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