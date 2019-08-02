Происшествия
45 минут назад
Трем кандидатам в губернаторы отказано в регистрации
Областная избирательная комиссия сегодня огласила итоги проверки документов и подписей муниципальных депутатов, собранных кандидатами на должность главы администрации региона.
Трем кандидатам, Александру Шерину (ЛДПР), Евгению Третьякову («Аграрная партия России») и Вадиму Давыдову («Казачья партия Российской Федерации»), в регистрации отказано. Все они собрали недостаточно подписей муниципальных депутатов.
В статус официально зарегистрированных кандидатов перешли Сергей Токарев (КПРФ), Андрей Плотников («Коммунисты России»).
Таким образом, участие в выборах примут пять человек: ранее избирком зарегистрировал Игоря Артамонова («Единая Россия»), Ларису Ксенофонтову («Справедливая Россия») и Андрея Григорьева («Патриоты России»).
Трем кандидатам, Александру Шерину (ЛДПР), Евгению Третьякову («Аграрная партия России») и Вадиму Давыдову («Казачья партия Российской Федерации»), в регистрации отказано. Все они собрали недостаточно подписей муниципальных депутатов.
В статус официально зарегистрированных кандидатов перешли Сергей Токарев (КПРФ), Андрей Плотников («Коммунисты России»).
Таким образом, участие в выборах примут пять человек: ранее избирком зарегистрировал Игоря Артамонова («Единая Россия»), Ларису Ксенофонтову («Справедливая Россия») и Андрея Григорьева («Патриоты России»).
Коммунист
Марк Твен
Animal planet
борьба скоро начнётся !
НЕ ПАТРИОТ
Animal planet.
Я
Владимир
ольга
5 партий и все свои