Происшествия

45 минут назад

Трем кандидатам в губернаторы отказано в регистрации

26 788
#выборы главы региона
Трем кандидатам в губернаторы отказано в регистрации
Областная избирательная комиссия сегодня огласила итоги проверки документов и подписей муниципальных депутатов, собранных кандидатами на должность главы администрации региона.

Трем кандидатам, Александру Шерину (ЛДПР), Евгению Третьякову («Аграрная партия России») и Вадиму Давыдову («Казачья партия Российской Федерации»), в регистрации отказано. Все они собрали недостаточно подписей муниципальных депутатов.

В статус официально зарегистрированных кандидатов перешли Сергей Токарев (КПРФ), Андрей Плотников («Коммунисты России»).

Таким образом, участие в выборах примут пять человек: ранее избирком зарегистрировал Игоря Артамонова («Единая Россия»), Ларису Ксенофонтову («Справедливая Россия») и Андрея Григорьева («Патриоты России»). 




26 788
#выборы главы региона

Комментарии (28)

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Коммунист

37 секунд назад
Animal planet., Мало мы вас гнобили? Понравилось?
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Марк Твен

42 секунды назад
Говорил. Что если б выборы что то решали-вас бы до них не допустили)))
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Animal planet

2 минуты назад
Перри Мейсон, я вообще-то реалист. И говорю не об абстрактных вещах.
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борьба скоро начнётся !

2 минуты назад
Я а Токарев не сможет помочь Ольге , убрать незаконную торговлю с площади Победы ? Прекрасный предвыборный ход !
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НЕ ПАТРИОТ

3 минуты назад
Перри Мейсон, ))) - Размечтались о "честных выборах"))) В Москве таких мечтателей около 1400 чел. загребли. Им ничего не надо кроме честных выборов. Сколько было зафиксировано нарушений на президентских выборах... Ни одного уголовного дела не возбуждено, никаких расследований не было! Честные - от слова ЧЕСТЬ. У кого она? Огласите весь список...
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Animal planet.

5 минут назад
Animal planet, я буду за коммунистов голосовать.
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Я

5 минут назад
ольга, флудилка , хватит все новости своим дерьмом засирать.
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Владимир

7 минут назад
ТОЛЬКО НЕ ЗА ЕДРОСОВ !!!
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ольга

8 минут назад
Кто же уберет незаконную торговлю с площади победы? Хорошо устроились торгаши,налони неплатят,касс нет....грязь только,
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5 партий и все свои

11 минут назад
И вот все чинно, благородно, как в старые добрые времена. Никаких оппозиций, понимаешь.
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