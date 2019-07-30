Общество
11 минут назад
Александру Козину придется продать имущество
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Бизнесмен признан банкротом.
Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом Александра Козина — учредителя банкротящегося «ЛЗСК «Оконные системы» , экс-депутата областного Совета и прежнего руководителя регионального отделения Фонда капитального ремонта. Конкурсному управляющему дано полгода на реализацию имущества банкрота.
Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. В марте 2019 года в отношении Козина ввели реструктуризацию долга, то есть заемщик и банк должны были утвердить график погашения обязательств. Но позже финансовый управляющий банкрота заявил в суд о том, что стоит ввести реализацию имущества должника, так как плана погашения долгов разработать не удалось. Речь идет о сумму свыше 75 млн рублей. Собрание кредиторов решило прибегнуть к продаже имущества. Согласно отчету финансового управляющего у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом числится только лодка с мотором. На счетах Козина денег практически нет, а его зарплата составляет примерно по 25 000 рублей в месяц. На основании этих данных суд удовлетворил заявление финансового управляющего и вынес решение о реализации имущества.
Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его второй половинки - 8,6 миллиона.
Тем временем в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области идет расследование уголовного дела в отношении Александра Козина, сообщили GOROD48 в ведомстве. По заявлению «Липецккомбанка» было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В банке заявили, что Козин как учредитель «Оконных систем» брал у организации кредиты на строительство завода в ОЭЗ «Липецк». Всего взял 35 млн рублей, а остался должен — 33 млн рублей. Завод так и не построили. Следствие пришло к выводу о том, что Александр Козин получал кредиты в банке, что сам бизнесмен категорически отрицал (правоохранители изъяли в ЛКБ более шестисот документов с подписями Козина, чтобы сделать такой вывод). В марте 2019 года суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении Козина и отправил материалы в Правобережный отдел на продолжение расследования.
Банкротство Александра Козина было инициировано по заявлению ПАО «Липецккомбанка» в октябре 2018 года. В марте 2019 года в отношении Козина ввели реструктуризацию долга, то есть заемщик и банк должны были утвердить график погашения обязательств. Но позже финансовый управляющий банкрота заявил в суд о том, что стоит ввести реализацию имущества должника, так как плана погашения долгов разработать не удалось. Речь идет о сумму свыше 75 млн рублей. Собрание кредиторов решило прибегнуть к продаже имущества. Согласно отчету финансового управляющего у Александра Козина нет недвижимости, которую можно продать в счет погашения долгов. За банкротом числится только лодка с мотором. На счетах Козина денег практически нет, а его зарплата составляет примерно по 25 000 рублей в месяц. На основании этих данных суд удовлетворил заявление финансового управляющего и вынес решение о реализации имущества.
Стоит напомнить, что по итогам сдачи деклараций о доходах депутатов областного Совета и членов их семей в 2015 году единственным парламентарием, задекларировавшим недвижимость за рубежом, был именно Александр Козин. У него и у жены по данным на 2016 год числились две квартиры в Болгарии. Как и в декларации за 2014 год, в декларации за 2015-м доход Козина оказался меньше дохода его жены. Так, если доход депутата составил 2,8 млн рублей, то доход его второй половинки - 8,6 миллиона.
Тем временем в Правобережном отделе СУ СК РФ по Липецкой области идет расследование уголовного дела в отношении Александра Козина, сообщили GOROD48 в ведомстве. По заявлению «Липецккомбанка» было возбуждено дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). В банке заявили, что Козин как учредитель «Оконных систем» брал у организации кредиты на строительство завода в ОЭЗ «Липецк». Всего взял 35 млн рублей, а остался должен — 33 млн рублей. Завод так и не построили. Следствие пришло к выводу о том, что Александр Козин получал кредиты в банке, что сам бизнесмен категорически отрицал (правоохранители изъяли в ЛКБ более шестисот документов с подписями Козина, чтобы сделать такой вывод). В марте 2019 года суд отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении Козина и отправил материалы в Правобережный отдел на продолжение расследования.
2 272
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Прокурор