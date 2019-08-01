Общество
7 минут назад
Концепции Талли Кельми не будут единственными
В Липецке объявят конкурс на брендбук города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, вчерашнее заседание градостроительного Совета в администрации Липецка посвятили выбору концепции бренда города.
- В Липецке до сих пор нет единых стандартов, концепций по благоустройству – мы не понимаем, какими должны быть плитка, фасады, вывески и малые архитектурные формы на каждой отдельно взятой улице. Нам просто необходимо сформировать идею прекрасного города и воплотить её в реальность, - заявила глава города Евгения Уваркина.
Примечательно, что чиновники ранее уже определились в своем желании видеть Липецк глазами Талли Кельми, креативного директора и управляющего партнер агентства визуальных коммуникаций Ampersand, так ка выставили на голосование на сайте мэрии три ее концепции - «Город с железной закалкой», «Липецк - город настоящего» и «Город из воды и металла». Однако такой подход возмутил архитектурную и художественную общественность Липецка. Обуреваемые протестом, одиннадцать архитекторов и художников (Сергей Сошников, Сергей Толчеев, Владимир Дмитриев, Антон Коста, Анатолий Николюкин, Галина Козубенко, Татьяна Азова, Александр Строганов, Сергей Высоцкий, Александр Новосельцев, Игорь Романьков) написали главе Липецка Евгении Уваркиной письмо, потребовав дать дорогу местным проектировщикам, художникам, дизайнерам и архитекторам.
За местную творческую интеллигенцию на градсовете вчера вступилась городской депутат Людмила Яськова. Мол, многие другие, кроме липецкой гостьи Талли Кельми, в одночасье ставшей любимицей Евгении Уваркиной (москвичка помимо брендбука Липецка предложила свои концепции развития Нижнего парка, городских пляжа и набережной, Зеленого острова) также хотели бы принять участие в проекте разработки визуального представления нашего города. А председатель правления областного «Союза художников России» Сергей Толчеев заявил о необходимости провести открытый конкурс для выявления лучшего варианта бренда города.
- На сайте GOROD48 и в сети «Вконтакте» было запущено обсуждение наших наработок. Да, высказывались разные точки зрения на наше творчество и порой нелицеприятные. Но обсуждение и должно быть таким. Нужен открытый творческий конкурс, и мы готовы его провести. У нас есть спонсоры, подготовившие для участников денежные вознаграждения. Первое место оценено в 50 тысяч рублей, второе - в 30 тысяч, третье - в 20 тысяч. К началу сентября мы готовы разработать техзадание конкурса, сформировать жюри. Два месяца или больше будет дано авторам на подготовку концепций. Будет организовано онлайн-голосование. Проигравших точно не будет, - сообщил участникам градсовета Сергей Толчеев.
- Отлично! Мы поддерживаем это предложение, - отреагировала Евгения Уваркина. - В голосовании на равных условиях будут участвовать и новые, и уже представленные концепции.
По окончании градсовета Сергей Толчеев сообщил GOROD48, что у него сложилось мнение о желании Евгении Уваркиной получить в итоге конкурса самый лучший результат.
- Не то беда, что в Липецке появились иногородние дизайнеры и проектанты. Беда в другом: они предлагают свои работы чиновникам без всякого конкурса, на безальтернативной основе, - сказал художник.
- В Липецке до сих пор нет единых стандартов, концепций по благоустройству – мы не понимаем, какими должны быть плитка, фасады, вывески и малые архитектурные формы на каждой отдельно взятой улице. Нам просто необходимо сформировать идею прекрасного города и воплотить её в реальность, - заявила глава города Евгения Уваркина.
Примечательно, что чиновники ранее уже определились в своем желании видеть Липецк глазами Талли Кельми, креативного директора и управляющего партнер агентства визуальных коммуникаций Ampersand, так ка выставили на голосование на сайте мэрии три ее концепции - «Город с железной закалкой», «Липецк - город настоящего» и «Город из воды и металла». Однако такой подход возмутил архитектурную и художественную общественность Липецка. Обуреваемые протестом, одиннадцать архитекторов и художников (Сергей Сошников, Сергей Толчеев, Владимир Дмитриев, Антон Коста, Анатолий Николюкин, Галина Козубенко, Татьяна Азова, Александр Строганов, Сергей Высоцкий, Александр Новосельцев, Игорь Романьков) написали главе Липецка Евгении Уваркиной письмо, потребовав дать дорогу местным проектировщикам, художникам, дизайнерам и архитекторам.
За местную творческую интеллигенцию на градсовете вчера вступилась городской депутат Людмила Яськова. Мол, многие другие, кроме липецкой гостьи Талли Кельми, в одночасье ставшей любимицей Евгении Уваркиной (москвичка помимо брендбука Липецка предложила свои концепции развития Нижнего парка, городских пляжа и набережной, Зеленого острова) также хотели бы принять участие в проекте разработки визуального представления нашего города. А председатель правления областного «Союза художников России» Сергей Толчеев заявил о необходимости провести открытый конкурс для выявления лучшего варианта бренда города.
- На сайте GOROD48 и в сети «Вконтакте» было запущено обсуждение наших наработок. Да, высказывались разные точки зрения на наше творчество и порой нелицеприятные. Но обсуждение и должно быть таким. Нужен открытый творческий конкурс, и мы готовы его провести. У нас есть спонсоры, подготовившие для участников денежные вознаграждения. Первое место оценено в 50 тысяч рублей, второе - в 30 тысяч, третье - в 20 тысяч. К началу сентября мы готовы разработать техзадание конкурса, сформировать жюри. Два месяца или больше будет дано авторам на подготовку концепций. Будет организовано онлайн-голосование. Проигравших точно не будет, - сообщил участникам градсовета Сергей Толчеев.
- Отлично! Мы поддерживаем это предложение, - отреагировала Евгения Уваркина. - В голосовании на равных условиях будут участвовать и новые, и уже представленные концепции.
По окончании градсовета Сергей Толчеев сообщил GOROD48, что у него сложилось мнение о желании Евгении Уваркиной получить в итоге конкурса самый лучший результат.
- Не то беда, что в Липецке появились иногородние дизайнеры и проектанты. Беда в другом: они предлагают свои работы чиновникам без всякого конкурса, на безальтернативной основе, - сказал художник.
Пос Сырский
Ирина