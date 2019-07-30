Общество

21 минуту назад

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка возглавил Николай Воронин

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#кадры #назначения
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Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка возглавил Николай Воронин

30 июля председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка назначен Николай Воронин.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Николай Николаевич Воронин родился в апреле 1976 года в Липецке. В 2010 году окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В администрацию пришел в 2015 году, и в течение двух лет работал в должности ведущего инженера отдела технического контроля муниципального управления главного смотрителя.

С 2017 по 2018-й возглавлял отдел дорожного хозяйства профильного департамента. С июня 2018 года был заместителем председателя, а с 10 апреля 2019 - исполнял обязанности руководителя  структурного подразделения.

Женат. Воспитывает дочь.

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#кадры #назначения
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Комментарии (2)

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Друггг

33 секунды назад
Насколько я знаю он лет 8 у Австриевского по лесам зверей охранял..
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Житель

15 минут назад
Все как было -так и остается --ничего не меняется. * таких же набирают. От перемены мест слогаемых сумма не меняется.
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