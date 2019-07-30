Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка возглавил Николай Воронин

30 июля председателем департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка назначен Николай Воронин.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, Николай Николаевич Воронин родился в апреле 1976 года в Липецке. В 2010 году окончил Мичуринский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В администрацию пришел в 2015 году, и в течение двух лет работал в должности ведущего инженера отдела технического контроля муниципального управления главного смотрителя.



С 2017 по 2018-й возглавлял отдел дорожного хозяйства профильного департамента. С июня 2018 года был заместителем председателя, а с 10 апреля 2019 - исполнял обязанности руководителя структурного подразделения.



Женат. Воспитывает дочь.



