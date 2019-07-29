В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы

Ими стали Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и Андрей Григорьев от "Патриотов России".

Сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области её председатель Юрий Алтухов сообщил о том, что Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на должность главы региона "Справедливой Россией", и Андрей Григорьев от партии "Патриоты России", успешно прошли стадию проверки сданных ими ранее документов и подписей муниципальных депутатов (в подписных листах Ксенофонтовой нашлись две признанные недействительными подписи мундепов из 171-й, у Григорьева - четыре таких подписи). Таким образом, они стали первыми кандидатами в губернаторы, которые могут официально начать избирательную кампанию. Им вручены соответствующие удостоверения).



Также Юрий Алтухов сообщил о том, что выдвиженецу от "ПАРНАСа", внефракционному депутату областного Совета Олегу Хомутинникову отказано в регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области, поскольку он не представил в облизбирком никаких документов.

