Общество
47 минут назад
В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы
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Ими стали Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и Андрей Григорьев от "Патриотов России".
Сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области её председатель Юрий Алтухов сообщил о том, что Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на должность главы региона "Справедливой Россией", и Андрей Григорьев от партии "Патриоты России", успешно прошли стадию проверки сданных ими ранее документов и подписей муниципальных депутатов (в подписных листах Ксенофонтовой нашлись две признанные недействительными подписи мундепов из 171-й, у Григорьева - четыре таких подписи). Таким образом, они стали первыми кандидатами в губернаторы, которые могут официально начать избирательную кампанию. Им вручены соответствующие удостоверения).
Также Юрий Алтухов сообщил о том, что выдвиженецу от "ПАРНАСа", внефракционному депутату областного Совета Олегу Хомутинникову отказано в регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области, поскольку он не представил в облизбирком никаких документов.
Также Юрий Алтухов сообщил о том, что выдвиженецу от "ПАРНАСа", внефракционному депутату областного Совета Олегу Хомутинникову отказано в регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области, поскольку он не представил в облизбирком никаких документов.
29 917
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