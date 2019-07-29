Общество

47 минут назад

В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы

29 917
#выборы #кандидаты
В облизбиркоме назвали двух первых кандидатов в губернаторы

Ими стали Лариса Ксенофонтова от "Справедливой России" и Андрей Григорьев от "Патриотов России". 

Сегодня на заседании избирательной комиссии Липецкой области её председатель Юрий Алтухов сообщил о том, что Лариса Ксенофонтова, выдвинутая на должность главы региона "Справедливой Россией",  и Андрей Григорьев от партии "Патриоты России", успешно прошли стадию проверки сданных ими ранее документов и подписей муниципальных депутатов (в подписных листах Ксенофонтовой нашлись две признанные недействительными подписи мундепов из 171-й, у Григорьева - четыре таких подписи). Таким образом, они стали первыми кандидатами в губернаторы, которые могут официально начать избирательную кампанию. Им вручены соответствующие удостоверения). 

Также Юрий Алтухов сообщил о том, что выдвиженецу от "ПАРНАСа", внефракционному депутату областного Совета Олегу Хомутинникову отказано в регистрации кандидатом на должность главы администрации Липецкой области, поскольку он не представил в облизбирком никаких документов.
29 917
#выборы #кандидаты

Комментарии (29)

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Буревестник

51 секунду назад
Настоящие Липчане будут голосовать только и только за Токарева С.В.
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Всё ясно

51 секунду назад
Короче, все топим за Григорьева!
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Да ,,,

2 минуты назад
Главное шестёрок едросни в первую очередь пропустить , партии спойлер одназначно , а где же наши казаки россии очередные спойлеры .
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Чиполлино

3 минуты назад
гость, Кстати-денежный залог -нормальный выход из ситуации. Набрал на выборах меньше 10% голосов-твои деньги пополнили бюджет.
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РСДРП

5 минут назад
гость, Я с тобой согласен. Мне например не нравится Хомут или Навальный. Но решать должен народ-выбирать ли из них депутатов, губернаторов или президента, а не шайка депутатов-едерастов. Муниципальный фильтр должен быть отменён.
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Перри Мейсон

5 минут назад
гость, вы опять не внимательны. Про хомута и Парнас написали раньше меня
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Антисоветчик

11 минут назад
Ну всё, выборы в современной парадигме: бабка, патриот и фашист из Мюнхена. Остальным откажут, я думаю найдут к чему придраться.
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гость

13 минут назад
вот я про это , а тебе хомут покоя не даёт , лишь ты один на этой ветке про него вспомнил ! хи-хи-хи !
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гость

14 минут назад
Шарик а прикинь , сделали бы залог , в 500 000 р , не наберёшь , 1 % голосов , бабло государству отходит , улыбались бы тогда ?
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Горожанин

15 минут назад
Два шута для имитации выборов и не стыдно им????
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