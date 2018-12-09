Каков бюджет - таков сюжет

Итоги недели.

На этой неделе ведущий вуз региона обзавелся руководителем., доктор технических наук, доцент, ранее работавший проректором университета по научной работе. Согласно общеуниверситетскому положению о выборах ректора, Павел Сараев будет возглавлять университет в течение 5 лет. Итак, студенчество обзавелось своим начальником, а иная липецкая молодежь - своим.Павлу Сараеву - 40 лет. У него - золотая школьная медаль и красный диплом ЛГТУ по специальности «Прикладная математика». Позже Сараев защитил диссертацию по теме «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». С 2010 по 2017 год являлся деканом факультета автоматизации и информатики ЛГТУ, работал заведующим кафедрой автоматизированных систем управления. Он - автор более 200 научных и учебно-методических работ, руководитель и исполнитель 15 научно-исследовательских работ по грантам Фонда фундаментальных исследований, заданиям Министерства образования и науки, заказам ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».В понедельник GOROD48 сообщил, чтос липецкими корнями. Именно при ней должна случиться трансформация управления в бюджетное учреждение. И ожидаемое случилось:Светлане Карелиной - 27 лет. В 2013-м девушка окончила Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2012 году, стажировалась в ООО «Сибур». В 2013-2014 годах работала специалистом первой категории в Центре энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС (Москва). Затем работала главным специалистом департамента корпоративного управления в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С мая 2016 года до настоящего назначения руководила отделом корпоративного развития Группы компаний НП РТС.Новые ветры подули и в мэрии:. Эта должность оставалась вакантной с 24 октября после назначения вице-мэром прежнего руководителя ведомства Екатерины Белокопытовой.Ольге Герасименко - 35 лет. В 2005 году она окончила ЛГТУ по специальности «менеджмент организации». В 2009-м защитила кандидатскую диссертацию по теме «Оценка маркетингового потенциала территории на примере Липецкой области с помощью методов нечеткой алгебры». Трудовую деятельность Герасименко начала в 2004 году в федеральном казначействе по Липецкой области. С 2005 по 2011 годы работала финансовым аналитиком и начальником финансовой службы в ОАО «Липецкмясопром» (входит холдинг группы Черкизово). С 2011 года занимала должность финансового директора в компании, занимающейся промышленным строительством и производством деревянных конструкций.В конце года время обзаводиться календарями на следующий год. Кто-то любит отрывные, кто-то - настольные «пирамидки», кто-то настенные - с двигающимся по дням красным квадратиком. Есть календари массовые, есть - эксклюзивные. Московский политик Дмитрий Гудков представил в своем Фейсбуке личный фирменный календарь на 2019 год. На каждой его странице - собранные им цитаты чиновников. Вошла в него и цитата врио губернатора Липецкой области (см.).До сих пор спорят, говорил ли Игорь Артамонов приписываемую ему фразу: «Если вас не устраивают цены - это вы мало зарабатываете». Если хотите сделать свой вывод, зайдите по указанной ссылке и прочитайте то, что врио губернатора сказал елецким студентам.Разговор в вузе Ельца, кстати, касался подорожания бензина. И хотя рост цен на него будто бы заморозили,. Всего за месяц оно подорожало на 6,2% и составила 49 000 рублей за тонну. В то же времяНовость активно комментировали.: «Кудрин дал интервью каналу «Россия 1». Оказывается, число бедных в стране увеличилось на три млн человек. Как же так? Правительство 18 лет делает все для населения страны, рапортует о прорывах, а армия нищих и безработных растет? К сожалению, растет с геометрической прогрессией и вчера сам глава Счетной палаты прозрел и рассказал об этом всем россиянам. «Оказалось, что зарплаты отца и матери не хватает на нормальную жизнь с детьми» - заявил Кудрин. Что побудило на такие откровения представителя власти, непонятно. Откуда такая смелость то взялась?»: «а как же постоянные вопли Путина и Медведева о том, что россияне все богатеют и богатеют?!»: «в Китае среднеотраслевые зарплаты гораздо выше чем в России. уровень зарплат в РФ скорее сопоставим с Сев. Кореей. Но там ЖКХ, квартиры, медицина, образование, спорт и пр. - бесплатные для народа».А вот и новость в тему:. Об этом отрапортовало СУ Следственного комитета. Но лучше, чем сам релиз, оказался комментарий читателя GOROD48:- Ещё три нуля забыли дописать.До выборов губернатора еще как до Киева раком, а уже. Координатор регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов заявил о выставлении партией своего кандидата на губернаторские выборы следующего года. Имени кандидата от партии Жириновского названо не было, но, как считают действующие и бывшие члены липецкого отделения ЛДПР, перчатку бывшему банкиру, саксофонисту, горнолыжнику и бадминтонисту бросит награжденный орденом Мужества за военные действия в Чечне десантник, капитан запаса, незадачливый фермер-должник, тракторист и юрист, алиментщик и должник, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.Житель Рязани Александр Шерин курирует Липецкую область по линии ЛДПР, так как партии не удалось провести в Госдуму последнего созыва своего регионального представителя. У нас 41-летний депутат Госдумы бывает ежемесячно.- Пока у меня нет такого плана - избираться в губернаторы Липецкой области. Но я же офицер. Десантник. В «договорняки» с действующей властью не играю. Если мне поставят такую задачу - идти на выборы - выполню ее достойно. Сейчас в Госдуме по возможности представляю интересы липчан.У Александра Шерина, кстати, есть опыт борьбы за губернаторское кресло. Так, в октябре 2012 года он участвовал в выборах губернатора Рязанской области, набрал 9,01 % голосов и занял третье место после действующего губернатора Олега Ковалева («ЕР»).А вот. Спикер Липецкого горсовета заявил GOROD48, что не составит конкуренции Игорю Артамонову.Жителям Липецка предстоит сделать еще один выбор. Из нескольких композиций местных авторов, представленных на сайте департамента культтуризма мэрии, путем народного голосования. Мы и не знали о том, сколько у нас графоманов! На конкурс гимнов была подана 21 заявка (текст + музыкальное сопровождение). По итогам первого этапа отобрано пять вариантов. «Голосовалка» на сайте департамента будет работать до конца января 2019 года. Композиция-победитель будет направлена в Липецкий городской Совет депутатов на рассмотрение и утверждение в качестве Гимна города. Жаль только , что ни в одной из пафосных од не нашло своего отображения привычное для нас головотяпство типа того, какСтоит при этом напомнить, что по данным за первое полугодие 2018 года на учет по онкозаболеваниям в области было поставлено 2399 человек, из них в Липецке - 1283 больных. В итоге если по России в целом уровень заболеваемости раком составил в январе-июне этого года 408 человек на 100 000 человек населения, то в Липецке - 520 человек (в поликлинику при онкодиспансере в прошлом году обратились 164 750 человек - на 22% больше, чем в 2016-м). А с 2008 года уровень заболеваемости раком вырос в Липецке на 22,5%, в то время как по России в целом - на 18,3%.По статистике, однако, смертность от рака в Липецке и на самом деле меньше общероссийских показателей. Так, если по стране в целом в 2017 году умерли 201,6 человека на 100 000 населения, то в Липецке - 186 человек. Впрочем, только за первые шесть месяцев этого года в Липецке от рака умерло 493 жителя, - если разбросать это количество на 100 000 населения, то получится 192,5 человека.Эту новость читатели GOROD48 не обошли вниманием.: «Как же надоело эти дешевые заслуги пиарить, все прекрасно понимают и знают что все наши больницы работают на статистику и результат, если больница понимает и не может человека вылечить его из больницы вышибают как использованный материал, это для того чтобы результаты были для области, а то что люди умирают дома это их проблемы, а если потом об этом сказать, то ответ наших доблестных врачей будет: а что же вы к нам не обратились или плохо обратились! Стыд и позор нашей никчемной медицине! Страшно болеть в нашей стране!: «Главная причина т.н. «снижение смертности от рака» - мухлеж со статистикой».: «Два моих родственника умерли от рака, врач написала в справке о смерти- сердечно-легочная недостаточность. А сколько фальшивых справок написано по Липецкой области! Выполняют план. Судить надо таких врачей, может, они и выполняют план, чтобы меньше было пенсионеров. Похоже на это».Впрочем, медики пытаются изжить «мочаловщину» и «летниковщину». Так,. Администрация поликлиники №4 установила там флип-чат в холле для сбора отзывов и пожеланий. Оставить свое мнение насчет работы всей поликлиники или какого-то отдельного врача может любой посетитель. Анонимно. И такой подход заработал!. Как сообщили в редакцию жители дома №1 по улицы Свиридова, «товарищ решил, что очень удобно поставить авто у мусорного контейнера. В итоге мусор не вывезли. Но жильцы, не растерялись». Инсталляция, кстати, вышла замечательная!А вот и. Каким он будет, не знают ни в областном управлении ЖКХ, ни в Центре по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области, ни у регионального оператора.- И «Орлиный лог», и полигон в Стебаево закрыты. Это факт. Ситуация с вывозом строительного и крупногабаритного мусора стоит чрезвычайно остро в регионе. Например, вот уже год закрыт единственный полигон в Ельце - у его собственника за нарушения Росприроднадзор забрал лицензию, и сейчас из Ельца мусор возят куда угодно: и в Липецк, и в посадки, и в овраги. Это - катастрофа, если быть честными в оценке того, что происходит, - комментирует ситуацию гендиректор компании «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян (компания является региональным оператором Липецкой зоны, включающей Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы).Почему площадки для сбора мусора в Липецке порой выглядят крайне неприглядно? Простите за тавтологию, но почему они так замусорены?Оказывается, в стране действуют сразу два взаимоисключающих друг друга «мусорных» регламента. Согласно тому, который издал Минстрой, региональные операторы занимаются вывозом, переработкой и утилизацией отходов, попавших в контейнеры. А вот Минприроды включил в твердые бытовые отходы ботву с огородов, траву, ветки деревьев и так называемый смет - то, что высыпают рядом с мусорными контейнерами дворники, подметающие дворы. Областное же управление ЖКХ смет и ветки не включило в так называемую норму накопления ТКО, а глава Липецка на каждой своей планерке ошкуривает руководство ЗАО «ЭкоПром-Липецк» за не вывоз такого мусора с контейнерных площадок!Началась зима, с ней и неожиданности в виде снега. Обычно после рядового снегопада МБУ «Управление благоустройства Липецка» магистрали, по которым ходит общественный транспорт, убирают за восемь-девять часов. Но глава ЛипецкаСейчас столь высокой производительности труда коммунальщикам мешают восемь старых грузовиков «ЗиЛ». И вот новость вдогонку:. Автопарк муниципального коммунального предприятия пополнят шесть машин. Среди них - комбинированная дорожная машина с двумя комплектами оборудования, погрузчик, два малых снегоуборщика для очистки обновленных и новых типа «Городища» общественных пространств. Для предприятий «Горсвет» и «Зеленхоз» приобретут две автовышки. Вопрос: а где же необходимые для скорейшего вывоза снега с городских улиц новые вместительные грузовики?Впрочем, порой даже не нехватка техники - причина заснеженных улиц.- Просто попробуйте проехать на легковом автомобиле у поликлиники №7 между стоящими слева и справа машинами. Как можно очищать территорию, если проехать невозможно? И таких участков в каждом районе более чем достаточно. У нас, к сожалению, эта проблема не решена, - пожаловался депутатам горсовета начальник МБУ «Управление благоустройства Липецка» Алексей Востриков (см.).Проблему не решает даже установка специальных знаков, запрещающих парковку на улицах. А уже во дворах зимой в Липецке - полный коллапс!. 33-летняя женщина, мать троих детей, в сельском доме над биотуалетом родила четвертого ребенка. Новорожденную девочку она утопила в параше. Согласно выводам экспертов, ребенок родился здоровым и доношенным.. Во вторник в областном суде начнется слушание уголовного дела по обвинению 25-летнего мужчина в убийстве двухлетнего сына его сожительницы. Пока женщина была на работе, ее гражданский муж избил малыша. Мать привезла ребенка к врачам только через четыре дня уже в бессознательном состоянии. Находящегося в коме мальчик умер в реанимации.. Отцу малышки - 15 лет.Пропаганду семейных ценностей и повышение престижа института семьи в Липецке решили сделать осязаемой. Так,. Но может ли быть он той скрепой между отцами и детьми, которая бы избавила нас от новостей подобных приведенным выше? Как поможет разным поколениям эта сказка о странных отношениях между князем и простолюдинкой? Ведь брак этих святых был, что называется, по расчету: Феврония стала лечить Петра от ран, полученных в сражении с «огненным змеем», лишь после того, как он пообещал на ней жениться (Феврония намеренно не залечила один его струп, из-за чего болезнь возобновилась, и Петру пришлось сдержать слово). А потом супругов канонизировали. Февронию, очевидно, исключительно за упорство и волю к победе, Петра - за, наверное, долготерпение.