Сюрприз под елку: липчан ждет повышение «мусорного» тарифа

Каким он будет, не знают ни в областном управлении ЖКХ, ни в Центре по обращению с твердыми коммунальными отходами Липецкой области, ни у регионального оператора.





«Мурманск на выходных рвануло от мусорный темы. Да так, что заговорили об отставке губернатора. Липецкие чиновники нервно закурили.



Нет митинговать у нас никто не пойдёт. Даже за свои деньги и долёвку с трудом собирались.

Но ЗАВОНЯЕТ хорошо:



1.Городской полигон Орлиный лог официально закрыт. Региональный оператор ЭкоПром весь этот год возил мусор на полигон Стебаево в Липецком районе. На 2019 год владелец полигона отказывается продлить договор. Полигон переполнен. Стебаево был единственным полигоном, расположенным относительно недалеко от города - 30 км. Любой другой станет причиной увеличения тарифа для жителей.



2. Все областные полигоны переданы банкротящемуся ОГУП ЛОКК. Если ЛОКК пойдёт с молотка - вернуть их в собственность региона будет невозможно. Новые хозяева опять-таки - новый тариф.



Когда переполнившаяся навозная куча города и области реально завоняет? И кто будет это г...но разгребать? Вряд ли Божко с Ивановым».



«Липецкие одуванчики» не открыли Америки. Ситуация с переполненностью полигонов для утилизации мусора давно не секрет, и







- И «Орлиный лог», и полигон в Стебаево закрыты. Это факт. Ситуация с вывозом строительного и крупногабаритного мусора стоит чрезвычайно остро в регионе. Например, вот уже год закрыт единственный полигон в Ельце - у его собственника за нарушения Росприроднадзор забрал лицензию, и сейчас из Ельца мусор возят куда угодно: и в Липецк, и в посадки, и в овраги. Это - катастрофа, если быть честными в оценке того, что происходит, - комментирует ситуацию гендиректор компании «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян (компания является региональным оператором Липецкой зоны, включающей Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы).







По словам Гамлета Аракеляна, в срочном порядке для вывоза строительного и крупногабаритного мусора компания приобрела за 25 млн рублей агрегат для дробления таких отходов. Дерево, кирпич, железобетон, диваны, матрасы, которые эта дробилка превратит в мелкофракционный мусор, «экопромовские» грузовики будут вывозить на полигон в Хлевное - эту площадку региональный оператор взял в аренду в ОГУПе «ЛОКК» и вот-вот получит на ее эксплуатацию необходимую лицензию.



- Мы очень ждали коммунальной реформы, так как вывозом, переработкой и утилизацией мусора наше предприятие занимается уже 14 лет. Ждали новых правил работы, но в итоге правила игры на этом рынке стали только хуже. Проблем стало больше, чем вариантов их решения, - говорит Гамлет Аракелян.



В качестве примера предприниматель приводит два «мусорных» регламента. Согласно тому, который издал Минстрой, региональные операторы занимаются вывозом, переработкой и утилизацией отходов, попавших в контейнеры. А вот Минприроды включил в твердые бытовые отходы ботву с огородов, траву, ветки деревьев и так называемый смет - то, что высыпают рядом с мусорными контейнерами дворники, подметающие дворы. Областное же управление ЖКХ смет и ветки не включило в так называемую норму накопления ТКО, а глава Липецка на каждой своей планерке ошкуривает руководство ЗАО «ЭкоПром-Липецк» за не вывоз такого мусора с контейнерных площадок!



- Нас рвут все, кому не лень! Мы хотим работать, но правила обращения с ТКО такие, что каждый трактует их так, как ему хочется. И это - проблема и федерального уровня, и уровня субъекта. Никто не хочет понять, что бизнес - это математика. Начисления на жителя складываются из умножения нормы накопления мусора на тариф. Тариф - единственный источник получения средств региональными операторами! А от нас хотят, чтобы два умножить на три было десять! И понимания, когда все будет подведено под единый знаменатель, у меня нет, - говорит Гамлет Аракелян.



А 4 декабря правила игры на «мусорном» рынке поменялись опять: областное управление ЖКХ получило от ФАС новые методички расчета и тарифа, и нормы накопления ТКО (которые летом этого года были снижены «по просьбам трудящихся» с ранее принятых для частного сектора 3,28 кубометров на человека до 2,04 куба). Поэтому сейчас размер платы населения частного сектора приравнен к размеру платы жильцов многоквартирных домов и в Липецке составляет 82,31 рубля вне зависимости от типа жилья.



- Мы не знаем, каким будет новый размер платы горожан за мусор, - откровенно сказал GOROD48 директор областного Центра по обращению с твердыми коммунальными отходами Владимир Чунихин.



- Оплата этой услуги, конечно, вырастет, но на немного, - сказал председатель регионального управления ЖКХ Юрий Костин. - К концу года мы оповестим население, сколько они будут платить за вывоз, переработку и утилизацию ТКО.



Сегодня телеграмм-канал «Липецкие одуванчики» опубликовал «мусорный манифест» (печатаем его с некоторыми сокращениями):«Липецкие одуванчики» не открыли Америки. Ситуация с переполненностью полигонов для утилизации мусора давно не секрет, и GOROD48 не раз писал об этом . Новость - увеличение этой ставшей в этом году новой отдельной коммунальной услуги с 1 января следующего года. Хотя и это, впрочем, не новость, ведь у нас традиционно то раз, а то и два раза в год растут все тарифы. И «мусорный» - не исключение.- И «Орлиный лог», и полигон в Стебаево закрыты. Это факт. Ситуация с вывозом строительного и крупногабаритного мусора стоит чрезвычайно остро в регионе. Например, вот уже год закрыт единственный полигон в Ельце - у его собственника за нарушения Росприроднадзор забрал лицензию, и сейчас из Ельца мусор возят куда угодно: и в Липецк, и в посадки, и в овраги. Это - катастрофа, если быть честными в оценке того, что происходит, - комментирует ситуацию гендиректор компании «ЭкоПром-Липецк» Гамлет Аракелян (компания является региональным оператором Липецкой зоны, включающей Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы).По словам Гамлета Аракеляна, в срочном порядке для вывоза строительного и крупногабаритного мусора компания приобрела за 25 млн рублей агрегат для дробления таких отходов. Дерево, кирпич, железобетон, диваны, матрасы, которые эта дробилка превратит в мелкофракционный мусор, «экопромовские» грузовики будут вывозить на полигон в Хлевное - эту площадку региональный оператор взял в аренду в ОГУПе «ЛОКК» и вот-вот получит на ее эксплуатацию необходимую лицензию.- Мы очень ждали коммунальной реформы, так как вывозом, переработкой и утилизацией мусора наше предприятие занимается уже 14 лет. Ждали новых правил работы, но в итоге правила игры на этом рынке стали только хуже. Проблем стало больше, чем вариантов их решения, - говорит Гамлет Аракелян.В качестве примера предприниматель приводит два «мусорных» регламента. Согласно тому, который издал Минстрой, региональные операторы занимаются вывозом, переработкой и утилизацией отходов, попавших в контейнеры. А вот Минприроды включил в твердые бытовые отходы ботву с огородов, траву, ветки деревьев и так называемый смет - то, что высыпают рядом с мусорными контейнерами дворники, подметающие дворы. Областное же управление ЖКХ смет и ветки не включило в так называемую норму накопления ТКО, а глава Липецка на каждой своей планерке ошкуривает руководство ЗАО «ЭкоПром-Липецк» за не вывоз такого мусора с контейнерных площадок!- Нас рвут все, кому не лень! Мы хотим работать, но правила обращения с ТКО такие, что каждый трактует их так, как ему хочется. И это - проблема и федерального уровня, и уровня субъекта. Никто не хочет понять, что бизнес - это математика. Начисления на жителя складываются из умножения нормы накопления мусора на тариф. Тариф - единственный источник получения средств региональными операторами! А от нас хотят, чтобы два умножить на три было десять! И понимания, когда все будет подведено под единый знаменатель, у меня нет, - говорит Гамлет Аракелян.А 4 декабря правила игры на «мусорном» рынке поменялись опять: областное управление ЖКХ получило от ФАС новые методички расчета и тарифа, и нормы накопления ТКО (которые летом этого года были снижены «по просьбам трудящихся» с ранее принятых для частного сектора 3,28 кубометров на человека до 2,04 куба). Поэтому сейчас размер платы населения частного сектора приравнен к размеру платы жильцов многоквартирных домов и в Липецке составляет 82,31 рубля вне зависимости от типа жилья.- Мы не знаем, каким будет новый размер платы горожан за мусор, - откровенно сказал GOROD48 директор областного Центра по обращению с твердыми коммунальными отходами Владимир Чунихин.- Оплата этой услуги, конечно, вырастет, но на немного, - сказал председатель регионального управления ЖКХ Юрий Костин. - К концу года мы оповестим население, сколько они будут платить за вывоз, переработку и утилизацию ТКО.