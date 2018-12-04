Общество

28 минут назад

Ректором ЛГТУ избран Павел Сараев

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#ЛГТУ
Ректором ЛГТУ избран Павел Сараев

В Липецком техническом университете прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора. 

Как сообщает сайт университета, на пост руководителя вуза были выдвинуты кандидатуры проректора по учебно-воспитательной работе ЛГТУ, доктора философских наук, доцента Ирины Поляковой и проректора по науке ЛГТУ, доктора технических наук, доцента Павла Сараева. Оба кандидата были одобрены на заседании аттестационной комиссии Минобрнауки России.

В голосовании приняли участие 140 человек из 145 делегатов. В число делегатов вошли представители профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, студенты вуза.

В результатеы голосования 119 голосов отдано за Павла Сараева; 17 – за Ирину Полякову; 4 – бюллетеня были признаны недействительными.

Согласно общеуниверситетскому положению о выборах ректора доктор технических наук, доцент Павел Сараев будет возглавлять университет в течение 5 лет.


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#ЛГТУ

Комментарии (3)

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Вася

2 минуты назад
Ну хоть технарь стал ректором технического вуза, хватило мозгов проголосовать.
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Ктулху

6 минут назад
н...да, а я ставил на Полякову. Всё таки психологи необычные люди. Хотя и Павел Викторович хороший человек, но слишком добрый. как это, самый человечный человек. Успехов Вам Павел Викторович.
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Не Обманывайтесь!

11 минут назад
Апостол Павел. Послание "К Галатам". Только помочь и Не вредить. Анатолий Кирьянович даст Бог поможет. И Про Ректоры, Де Каны, а так же Власть. И Обл. и МинНау.и Высш.обр. Держись Павел! "Что посеет..."
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