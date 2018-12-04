Ректором ЛГТУ избран Павел Сараев

В Липецком техническом университете прошла конференция работников и обучающихся по выборам ректора.

Как сообщает сайт университета, на пост руководителя вуза были выдвинуты кандидатуры проректора по учебно-воспитательной работе ЛГТУ, доктора философских наук, доцента Ирины Поляковой и проректора по науке ЛГТУ, доктора технических наук, доцента Павла Сараева. Оба кандидата были одобрены на заседании аттестационной комиссии Минобрнауки России.

В голосовании приняли участие 140 человек из 145 делегатов. В число делегатов вошли представители профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, студенты вуза.

В результатеы голосования 119 голосов отдано за Павла Сараева; 17 – за Ирину Полякову; 4 – бюллетеня были признаны недействительными.

Согласно общеуниверситетскому положению о выборах ректора доктор технических наук, доцент Павел Сараев будет возглавлять университет в течение 5 лет.



