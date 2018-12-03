Общество
сегодня, 15:52
Сергей Иванов велел научиться очищать Липецк от снега за 5 часов
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Сейчас городские магистрали чистят после снегопада за 8-9 часов.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов потребовал от департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина добиться уборки городских магистралей от снега за пять часов, а не за восемь-девять, как сегодня.
- Чтобы достичь этого результата, в МБУ "Управление благоустройства Липецка" нужно заменить на высокопроизводительную технику старые "ЗиЛы". Таких на предприятии осталось восемь. Нужно в следующем году их поменять на новые, ведь на малопроизводительные грузовики приходится до 15-20 процентов перевозок снега, - сказал Сергей Иванов.
Он же обозначил главную триаду приоритетов мэрии: "Подметать, чистить, косить".
Глава Липецка призвал начальника МБУ Алексея Вострикова сформировать в составе предприятия бригаду, специализирующуюся на мелком ремонте мостов. Также Сергей Иванов попросил подчиненных привлечь к украшению города к 65-летию создания Липецкой области предприятия, организации и предпринимателей.
- Только не нужно украшать витрины и окна помещений гирляндами! Это же плевок себе на голову! Нужно украшать улицы города какими-то объёмными конструкциями, - сказал мэр.
- Чтобы достичь этого результата, в МБУ "Управление благоустройства Липецка" нужно заменить на высокопроизводительную технику старые "ЗиЛы". Таких на предприятии осталось восемь. Нужно в следующем году их поменять на новые, ведь на малопроизводительные грузовики приходится до 15-20 процентов перевозок снега, - сказал Сергей Иванов.
Он же обозначил главную триаду приоритетов мэрии: "Подметать, чистить, косить".
Глава Липецка призвал начальника МБУ Алексея Вострикова сформировать в составе предприятия бригаду, специализирующуюся на мелком ремонте мостов. Также Сергей Иванов попросил подчиненных привлечь к украшению города к 65-летию создания Липецкой области предприятия, организации и предпринимателей.
- Только не нужно украшать витрины и окна помещений гирляндами! Это же плевок себе на голову! Нужно украшать улицы города какими-то объёмными конструкциями, - сказал мэр.
20 1038
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