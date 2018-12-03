Общество

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Сергей Иванов велел научиться очищать Липецк от снега за 5 часов

20 1038
#Благоустройство
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Сергей Иванов велел научиться очищать Липецк от снега за 5 часов

Сейчас городские магистрали чистят после снегопада за 8-9 часов.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава Липецка Сергей Иванов потребовал от департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексея Бахтина добиться уборки городских магистралей от снега за пять часов, а не за восемь-девять, как сегодня.

- Чтобы достичь этого результата, в МБУ "Управление благоустройства Липецка" нужно заменить на высокопроизводительную технику старые "ЗиЛы". Таких на предприятии осталось восемь. Нужно в следующем году их поменять на новые, ведь на малопроизводительные грузовики приходится до 15-20 процентов перевозок снега, - сказал Сергей Иванов.

Он же обозначил главную триаду приоритетов мэрии: "Подметать, чистить, косить".

Глава Липецка призвал начальника МБУ Алексея Вострикова сформировать в составе предприятия бригаду, специализирующуюся на мелком ремонте мостов. Также Сергей Иванов попросил подчиненных привлечь к украшению города к 65-летию создания Липецкой области предприятия, организации и предпринимателей.

- Только не нужно украшать витрины и окна помещений гирляндами! Это же плевок себе на голову! Нужно украшать улицы города какими-то объёмными конструкциями, - сказал мэр.

 
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#Благоустройство
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Комментарии (20)

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Финиш

2 минуты назад
К весне Серега поедет на историческую родину, косить одуванчики. Выходить на выборы с таким мэром - самоубийство.
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Одуванчик

13 минут назад
Мы стали более лучше размножаться при Иванове, даже мороз нам нипочем.
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Пенсионер

13 минут назад
Какого Х... ентот мер в воскресение не чистел дороги и дворы Липецка . Тербунский мудак!
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Опасно

14 минут назад
При Сталине, можно захлебнуться собственной блевотиной, и на помощь никто не придет.
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При Сталине

22 минуты назад
Быстрее очистили!Скорее всего сам Иванов один бы и расчистил.
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Больше всего триада

24 минуты назад
Понравилась, косить особенно)))
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3D

29 минут назад
Поставьте чучело Иванова.
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Дворник

30 минут назад
Слушаю и повинуюсь! О достойнейший из отстойнейших тербунских свеклаводов. Аминь!
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Антошка с ложкой

32 минуты назад
Хотелось бы узнать, а неГирлянды каких цветов предпочтительнее - зеленого и желтого, или красного тоже можно?
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Не Я

36 минут назад
Я, он просто их перепутал с одуванчиками.
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