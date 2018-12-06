Происшествия

46 минут назад

В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка

24 3652
#половая связь с несовершеннолетними
10
В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.


В липецком перинатальном центре приняли роды у 14-летней школьницы. На свет появилась девочка.

Правоохранительные органы сразу заинтересовались этой ситуацией - налицо уголовно наказуемое деяние - вступление в половую связь с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Однако оказалось, что и отец ребенка этого возраста еще не достиг - ему всего 15 лет.

Скорее всего, никаких правовых последствий эта история иметь не будет.

Юные мать и отец - русские. Оба из благополучных семей.




24 3652
#половая связь с несовершеннолетними
10

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

48

7 минут назад
Родители помогут и все будет хорошо! Малышке здоровья,счастья!!!
ответить

Липчанин

8 минут назад
Успей родить второго чтоб получить мат.капитал.А то отменят.А бабушка может теперь уйти в дикрет.
ответить

Я

11 минут назад
Было бы новостью, если бы родил 14-летний мальчик. А так, что тут необычного? Ромео и Джульетта были в том же возрасте.
ответить

Счастье

13 минут назад
Не кого не удивляют когда рожают в 40-45 лет а родила в 14 прям конец света да мы радоваться должны прибавление в полку славян! наоборот государство должно поощрять молодых родителей до 18-ти пособиями разными возможно ежемесячно выдавать по 10 000 тыс руб пока родители не достигнут 18-летнего возраста.
ответить

гостья

14 минут назад
не понятно зачем в статье акцент сделан на национальность? а если бы они не русскими были, то сразу клеймо? не понятно...а так...ну что случилось, то случилось, счастья и здоровья малышу и родителям)
ответить

Бывалый

15 минут назад
Нонка, ты тогда поролась только в Ж..у, поэтому и не родила в 13 лет!
ответить

гостья

16 минут назад
Ислам, ой...богатей то нашелся...о себе думай то, богач ,а там воспитают, если ребенок желанный
ответить

Мотя

18 минут назад
Классная новость!
ответить

Отец Геннадий

18 минут назад
777, шаболда?
ответить

Вердикт!

19 минут назад
Выделить квартиру молодым!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Двое жителей Брянска угнали в Липецке «Тойоту Рав-4»
#угон
Двое жителей Брянска угнали в Липецке «Тойоту Рав-4»

23 минуты назад

Происшествия
Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой
#авария #ДТП
Сбитый на улице Плеханова школьник отпущен из больницы домой

24 минуты назад

Происшествия
Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки
#взятка
26
Двух полицейских осудили в Липецке за получение взятки

вчера, 17:14

Происшествия
В центре Липецка сбили ребенка
#Авария #ДТП
26
В центре Липецка сбили ребенка

вчера, 16:12

Происшествия
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе
#авария #ДТП
9
Внедорожник и ВАЗ-2109 столкнулись на пешеходном переходе

вчера, 15:29

Происшествия
Дело о об огнестрельном ранении егеря передано в Следственный комитет
#браконьерство
8
Дело о об огнестрельном ранении егеря передано в Следственный комитет

вчера, 15:22

Происшествия