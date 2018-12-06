Происшествия
46 минут назад
В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка
Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
В липецком перинатальном центре приняли роды у 14-летней школьницы. На свет появилась девочка.
Правоохранительные органы сразу заинтересовались этой ситуацией - налицо уголовно наказуемое деяние - вступление в половую связь с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Однако оказалось, что и отец ребенка этого возраста еще не достиг - ему всего 15 лет.
Скорее всего, никаких правовых последствий эта история иметь не будет.
Юные мать и отец - русские. Оба из благополучных семей.
Правоохранительные органы сразу заинтересовались этой ситуацией - налицо уголовно наказуемое деяние - вступление в половую связь с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Однако оказалось, что и отец ребенка этого возраста еще не достиг - ему всего 15 лет.
Скорее всего, никаких правовых последствий эта история иметь не будет.
Юные мать и отец - русские. Оба из благополучных семей.
48
Липчанин
Я
Счастье
гостья
Бывалый
гостья
Мотя
Отец Геннадий
Вердикт!