В Липецке 14-летняя девочка родила ребенка

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.







В липецком перинатальном центре приняли роды у 14-летней школьницы. На свет появилась девочка.



Правоохранительные органы сразу заинтересовались этой ситуацией - налицо уголовно наказуемое деяние - вступление в половую связь с лицом не достигшим 16-летнего возраста. Однако оказалось, что и отец ребенка этого возраста еще не достиг - ему всего 15 лет.



Скорее всего, никаких правовых последствий эта история иметь не будет.



Юные мать и отец - русские. Оба из благополучных семей.









